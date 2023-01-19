Murat Kaya: Geleneksel ihracatı e-ihracat ile destekleyeceğiz

Kaya, Tarsus Ticaret Borsası olarak 2023 yılında da ihracatın ve e-ticaretin gelişmesine desteklerinin devam edeceğine değinerek, gelişen dünyada hedeflerinin e-ticaret ve e-ihracat olması gerektiğini söyledi.

2020 yılında dünya çapında perakende e-ticaret satışlarının 4 bin 206 trilyon dolar, 2021 yılında 4 bin 927 trilyon dolar, 2022 yılında 5 bin 695 trilyon dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Kaya, 2023 yılında da 6 bin 542 trilyon dolar olacağının tahmin edildiğini ifade etti.

E-ihracatı, yaygınlaştırarak bölgenin ihracat kapasitesini artırmak istediklerini kaydeden Kaya, “Firmalarımızın ihracatının ikiye üçe katlanmasını sağlamak ve altyapı çalışmalarını yapmak asli görevimiz olacaktır” şeklinde konuştu. İhracat yapan müteşebbis sayısının 110 bini geçtiğine dikkat çeken Kaya, “Dünya ticaretinden aldığımız payı ilk defa yüzde 1’in üzerine çıkardık. Bu payın içinde e-ihracatı arttırmak içinde elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

MERSİN