Okul çevrelerinde denetim yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde ve ilgili birimlerin katılımıyla, ilçedeki okul çevrelerinde şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Okul önlerinden geçen şüpheli kişi ve araçları durdurarak arama yapan polis ekipleri, GBT sorgulaması yaptı.

Okul servislerini de denetleyen ekipler, korsan taşımacılık yapan bir sürücüye 9 bin 125 lira, yetkisiz taşımacılık yapan bir servis şoförüne de 1823 lira para cezası kesti. Ayrıca her iki araç da 60 gün trafikten men edildi.

Ekiplerin eğitim-öğretim dönemi boyunca denetimlerini sıklıkla sürdüreceği öğrenildi.