Öncelikli olarak hedefimiz Atatürk OSB’yi genişletmek

Özlem Sarsın

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin (İAOSB) 21. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen yeni yönetim kurulu, hedeflerini ve planlarını paylaştığı bir toplantı düzenledi. İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, geçmişteki tüm yönetimlerin bölgenin gelişimi için elinden geleni yaptığını söyleyerek, “Bu bir bayrak yarışı, eski yönetimimize teşekkür ederiz, güzel bir bölgeyi bize emanet ettiler. Biz de bu bayağı devralıp en iyi noktaya getirip Türkiye’nin sayılı organize sanayi bölgelerinden birisi olması adına çalışacağız” dedi.

8 milyar dolarlık ticaret

Atatürk OSB’nin İzmir’in en büyük, güçlü ve yaygın sanayi bölgesi olduğunu belirten Karace, 6 milyon 400 bin metrekare alanda üretim yapıldığını, yapı imar izni bulunan 607 parsel bulunduğunu söyleyerek, kısa süre sonra yeni parseller ekleyip biraz daha büyüyeceklerini vurguladı.

Bölgede 45 bin çalışan bulunduğunu, 2,5 milyar dolar ihracat ve 1,5 milyar dolar da ithalat gerçekleştirildiğini kaydeden Karace, “Baktığımız zaman cari açık vermeyen en önemli bölgelerden birisiyiz. Ülke ekonomisine 1 milyar dolara yakın artış sağlıyoruz, toplamda 8 milyar dolar ticaret hacmimiz var iç piyasa ile beraber. Bir hayalim var o da bölgeyi genişletebilmek.

Güney batıya doğru bir genişleme plan programımız var, hükümetin de desteği ile hayata geçirmek istiyoruz. Sözlü müracatlarımız olumlu karşılık buldu. OSB’ mizi genişletmek en büyük hedef ve hayallerimizden biri” ifadelerini kullandı.

“Ar-Ge merkezi kuracağız”

OSB’lerinin sadece sanayi parsellerinden değil, okulların, bankaların olduğu hizmet destek alanları, yeşil alan ve parklardan oluşan parsellere de sahip olduğunu kaydeden Karace, bölgedeki yeşil alanları geliştireceklerini, teknoparklar, Ar-Ge merkezleri, çeşitli şirketlerin genel müdürlüklerini barındıran ofisler, home ofisler noktasında bir takım faaliyetler ve projeleri olacağını ifade etti. Karace , “Ar-Ge merkezlerini çok önemsiyoruz. Firmaların emrine kiraya vereceğiz. Enerji kümelenmeleri yapacağız, rüzgar enerjisi santralleri, güneş enerjisi tarlaları oluşturacağız.

Müteşebbislerimizin sermayeleri ile temiz enerji santralleri yapacağız. Enerji sanayinin önündeki en büyük sorun. Her şeyi devletten beklememeliyiz, bizler de bir şeyler yapmalıyız. Yeşil bir sanayi bölgesi oluşturabilmek için neler yapılabilir noktasında çalışmalar yapıyoruz.

Dünya Bankasından bir fon sağladık. Arıtma sularının yüzde 80’ inini bahçelerimizde kullanacağız” diye konuştu. Etkin insan kaynakları birimleri oluşturmayı da amaçladıklarını ifade eden Karace, bölgede ara eleman konusunda büyük problem yaşandığına dikkat çekti. Karace, “Bugün bir kaynak, bir CNC operatörü bulmak zor. Mavi yaka istihdamında da rol alacağız. Firmalara eğitilmiş personeli kazandırmak istiyoruz” dedi.

Fabrikalar için sağlamlık kontrolü yapacağız

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) Atatürk OSB’de merkez binasının inşa edileceğini belirten Karace, sosyalleşmeye de önem verdiklerini kaydetti. Karace, bölgedeki duayen sanayicilerin fikirlerini, görüşlerini değerlendirip toplantılar yapacaklarını, sanayici gençlerin de fikir ve görüşleri ile bir araya gelecekleri bir ‘Genç Sanayiciler Kulübü’ kurmak istediklerini belirtti.

Karace, “Gençlerimizin gidecekleri yol çok daha uzun, genç sanayicilere güveniyorum. Yüksek okul ve üniversitelerle işbirliği içinde bulunacağız, bir teknopark projemiz var, bir üniversite ile görüşmelerimiz olacak çağa ayak uydurmak zorundayız” dedi.

Atatürk OSB’nin 1989-1990 yılında kurulduğunu, fabrikaların o zamanın yönetmeliğine göre yapıldığını ifade eden Karace, binaların sağlamlıklarını kontrol edeceklerini söyledi. 2000 yılından önceki binaların denetlenmesi gerektiğine vurgu yapan Karace, bu konuda da bölge sanayicileri ile irtibat halinde olacaklarını bildirdi.

“1,6 dolar ihracat ile bir yere varamayız”

Cenk Karace, Türkiye’nin kilogram başına olan 1,6 dolar ihracat rakamının düşük kaldığını söyledi. Karace, “ 1 milyon ton mal gönderiyorsunuz. Bu 1,6 600 bin dolara eşit geliyor. Diğer gelişmiş ülkelerde bu rakam 20-26 dolarlara kadar çıkıyor, biraz buraya kafa yormak zorundayız, sadece emek gücü ve yüksek teknoloji değeri düşük ürünler yerine gerçekten teknolojik değeri yüksek ürünlere odaklanmalıyız. Hepimizin zenginleşmesinin yolu buradan geçiyor. 1,6 dolar/kg ihracat ile hiçbir yere gidemeyiz. Bu anlamda da sanayicimizin hizmetinde olacağız” dedi.