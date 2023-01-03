Oto hırsız şebekesi çökertildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ekipleri, Nilüfer ilçesinde çok sayıda otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ilçe genelinde çalınan 7 otomobilin şüpheliler tarafından sökülen lastiklerinin bir lastikçiye satıldığını belirledi.

Polis ekipleri olayla ilgili benzer suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan F.T (21), S.B. (22) ve E.Ş'yi yakaladı.

Bu arada çalınan otomobiller ve lastikleri de bulunarak sahiplerine teslim edildi.