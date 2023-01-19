Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, 2008 yılından bu yana dünyada ekonomik krizlerin yaşandığını, Arap Baharı ile Türkiye’ye yakın bölgelerin istikrarsızlaşarak pazar alanlarının kaybolup, küresel ekonominin de daraldığına dikkat çekti. Böylesi bir kaos sürecinde ekonomiyi idare etmenin de şirketleri yönetmenin de hiç kolay olmadığını söyleyen Kızıltan, her şeye rağmen Mersin’in ticarette, sanayide, tarımda, turizmde, lojistikte hem yeni girişimci yaratmaya, şirket sayısını arttırmaya, hem de istihdam yaratmaya devam ettiğini, Mersin’in ihracatının 6 milyar doları bulduğunu ifade etti.

Mersin özelinde bakıldığında ihracattaki artışın beklentilerin üzerinde olduğunu dile getiren Kızıltan, “Mersin’de 2019 yılında; 2.8 milyar dolar, 2020 yılında 3.2 milyar dolar, 2021 yılında 4.2 milyar dolar ihracat yapıldı. 2022 yılına geldiğimizde ise 5.9 milyar ihracata ulaşarak, Türkiye 7’incisi olduk. Bu ihracat rakamlarının içinde sanayi ve imalat oranı ise yüzde 70’tir” diye konuştu. Ekonomik ve siyasi istikrar beklentisi MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, siyasi ve ekonomik istikrarın herkesin beklentisi olduğunu, fiyat istikrarı ve finansal istikrarın da ekonominin bel kemiği niteliği taşıdığına vurgu yaparak, “Rekabet gücümüz devalüasyonlara ezdirilmemelidir. Enflasyonla mücadele 2023’te de en önemli gündem olmalıdır. Biz rakamsal büyüme değil, kaliteli ve üretime dayanan gerçek bir büyüme istiyoruz” şeklinde konuştu. Dünya ekonomisine entegre bir Türkiye’nin bilimsel temelli bir ekonomik politikayla hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Kızıltan, hukukun üstünlüğünün ekonomi ile doğrudan bağlantılı bir konu olduğunu vurguladı.

Ekonominin reformlarla, yasalarla, desteklerle ülkenin temel gündemi olması gerektiğini söyleyen Kızıltan, “Artık faiz, enflasyon ve kur krizleri akılcı ve tabanın sesine kulak verilerek hayatımızdan çıkmalıdır. İş dünyası umudunu asla kaybetmez. Kurulan her yeni dünya, fırsatları da beraberinde getirir. Yeter ki ortak akılda buluşalım, birbirimize kulak verelim ve yapay ayrışmalarla ülkemizin enerjisini tüketmeyelim” ifadelerini kullandı.

En büyük sorun, yarım kalan yatırımlar

Kurulan şirket sayısının kapanan şirket sayısından çok daha fazla olduğunu ifade eden Ayhan Kızıltan, Mersin’in, MTSO’nun da büyük destek ve kolaylaştırmalarıyla, gösterdiği vizyonla, yatırımcı dostu bir ortamla şirketlere ve yatırımcılara uygun bir yatırım eko-sistemi yarattığını belirtti. Mersin’in sanayi üretiminde yeterli arazisi olmadığını söyleyen Kızıltan, kamuya ait olan tarıma uygun olmayan arazilerin üretime tahsis edildiğinde kentin istihdamına yansıyacağını ifade etti.

Vergi verme oranında Mersin’in Türkiye beşincisi olduğunu dile getiren Kızıltan, “Mersin yatırımlarda verdiğinin karşılığını almıyor. En büyük sorunumuz, yarım kalan yatırımların sayısının çok fazla olması. Çukurova Havalimanı, Akdeniz Sahil yolu, Çeşmeli-Taşucu Otoyol Projesi yarım kalan, bekleyen projeler arasında. Sadece Mersin için değil, bölge ekonomisi için de bu yatırımlar çok önemli” dedi.

Kargıcık Projesi fark yaratacak

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Lojistik Merkezi (köyü), Mersin Ana Konteyner Limanı gibi Doğu Akdeniz’i lojistikten dış ticarete, tarımdan sanayiye ve turizme kadar yeni bir Marmara Bölgesi yapacak projeler planlandığını söyledi. Ancak bu projelerin hala beklediğini söyleyen Kızıltan, Mersin girişimcisinin bir araya gelerek aldığı ihale ile Kargıcık Turizm Projesi’nin hayata geçecek olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Hayata geçen Türkiye’nin ilk ve tek Tarım-Gıda Teknoparkı olan Mersin Agropark’ın ise gurur projelerinden birisi olduğunu dile getirdi.

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