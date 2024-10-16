Rize, gastronomisiyle 5 milyon turist hedefliyor

Rize'nin geleneksel tarif­lerinin ve yöresel lezzet­lerinin keşfedildiği ve bu yıl 4.’sü düzenlenen Rize Gastro­nomi Festivali, ilçelere özgü ye­mekler ve tadım stantları, panel ve şef sunumlarıyla ziyaretçile­rine unutulmaz bir deneyim sun­du.

Etkinliğin Rize ekonomisine katkılarını anlatan Festival Ko­mitesi Başkanı Ebru Koralı, “As­lında bir gastronomi deneyimi sunarken işin yarattığı katma de­ğeri, işin büyüklüğünü, neleri de­ğiştirebileceğini de gözleri önü­ne sermek istedik. Rize'nin ciddi bir turizm potansiyeli var. Bunu gastronomiyle destekleyeceğiz. Coğrafi işaretli 17 ürünü var, bu rakam 100'e çıkabilir” dedi.

“Turistin günlük 100 dolarlık harcaması çok düşük”

Aynı zamanda İTO Meclis Üyesi ve TURYİD Yönetim Ku­rulu üyesi olan Ebru Koralı, ya­bancı turist sayısı artırmak­tan öte daha iyi harcayan, daha iyi deneyimleyen turist profili­ne hitap etmeyi hedefledikleri­ni ifade ederek, “Gelen yabancı turiste otel, transfer ve her şey dâhil günlük 100 dolar civarın­da bir harcama yaptırabiliyoruz.

Ben bunu çok az buluyorum, bu rakam çok daha yukarılara çıka­rılabilir” şeklinde konuştu. Ri­ze Belediyesi Başkan Yardımcı­sı Abdulkadir Öksüz de aynı ko­nuya değinerek, “Turizmde daha çok insan gelsin, daha nitelikli gelsin kavramı hakikaten yaman bir çelişki. Günü kurtarmak duy­gusuyla ne kadar çok insan ge­lirse ekonomimiz de o kadar çok döner gerçeği bir yana, özellikle göz bebeğimiz Aydar Vadisi'nde bungalow mekanlarının artışı ve bunun olumsuz çevresel etkisi söz konusu” vurgusu yaptı.

“Çay atığının katı, sıvı ve gaz halini dönüştürüyoruz”

Rize ekonomisi ve sanayisinin yüzde 95’inin çaya bağlı olduğuna dikkat çeken Öksüz, “Rize Beledi­yesi olarak çay üretiminden arta kalan çay çöpünü dönüştürmeye başladık. Gaz, sıvı ve katı formunda 3 kategoride ürünler elde ediyoruz. Katı formundan mangal kömürü üretiyoruz. 5 yıl önce temeli atılan fabrikamızda 3 yıldır üretimdeyiz.

Profesyonel satışa bu yıl başladık. Hatta pazarda çok ciddi bir mandal kömürü payı yakaladık ve üretimi yetiştiremedik. Çaydalı ismiyle bir marka oluşturduk. Atıklardan gaz yakılabilir, biz de reaktörlerimiz­de ısı kaynağı olarak kullanıyoruz” diye konuştu. Öksüz, Rize’nin bu yılsonu 2,5 milyon olmasını ön gör­dükleri turist sayısını yüzde yüz artırarak, 5 milyona çıkarmak is­tediklerini kaydederek, festivalin kapsamını Karadeniz’e yayma he­definden de söz etti.

“Teşviğin yanı sıra satış kanalları sunulmalı”

Fastival organizasyonuna des­tek veren Nalia Karadeniz Mutfa­ğı’nın kurucusu Süleyman Tarak­çı ise Rize’nin pratik ve aromatik mutfak kültürünün 8-10 sene ön­cesine kadar yok kabul edildiğine işaret ederek, “Türkiye'de hiçbir işletmeyi, restoranı, alana sok­madan sadece yereldeki insan­larla yapılan ilk gastronomi et­kinliği.

Festivalde sebze ağırlıklı 118'inin üzerinde farklı ürün ta­nıtıldı. Bu ürünler içerisinde, res­toranlarda yer alacak olan ürün­ler olacak” diye konuştu. Kendi restoranında çoğu ürünü üreti­cisinden hal fiyatına satın alarak, yereli desteklemeye çalıştığını anlatan Tarakçı, “Üretim teşvik­leri vermek kadar önemli olan di­ğer unsur satış kanallarını oluş­turmaktır” ifadelerini kullandı.

"Yöresel ata tohumlarını yaygınlaştırmak için çalışıyoruz"

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akbulut ise 3 bardak çayın 2 tanesinin Rize'de üretildiğine belirterek, “Çay, sudan sonra en çok içilen içecek. Ayrıca Rize'nin yerel meyveleri, yerel sebzeleriyle, tıbbi bitkileriyle çok büyük bir ekonomi kültürü var. Mesela Kaldırık adlı endemik bir bitkinin bu yörede yaygınlaşması, ticari hale gelmesi gastronomiyle mümkün. Üniversitemizde yöresel ata tohumundan üretilen sebzeleri çalışıyoruz” dedi.

Coğrafi işaretli lezzetler dünya sahnesinde

Gastronomi dünyasının ünlü isimleri de etkinlikte sahne aldı. Şef Cüneyt Asan, Asuman Kerkez ve İdilika gibi tanınmış şefler, Rize’nin mutfak kültürünü yansıtan özel lezzetleri tanıtarak katılımcılara bir gastronomi deneyimi yaşattı. Rize’nin coğrafi işaretli ürünleri ve işaret almaya aday 100'den fazla yerel ürünü, festival boyunca katılımcılarla buluştu. Coğrafi işaretli Rize Çayı, Rize Kavurması, Rize Simidi, Rize Baston Ekmeği, Enişte Lokumu, Rize Muhlaması, Pepeçura, Rize Etli Karalahana Sarması, Çayeli Koloti Peyniri, Çayeli Kuru Fasulye, Anzer Balı, Ayder Balı ve Derepazarı Pidesi gibi yöresel lezzetler ön plana çıktı.