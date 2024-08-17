Rize Valisi: “Türkiye'nin en büyük 4. lojistik limanı Rize'de yapılıyor”

Türkiye'nin en büyük dördüncü lojistik limanının Rize'de yapıldığını belirten Selim Baydaş, “Bu şehrin en büyük meselelerinden biri lojistik limandır. Ben 16 Ağustos 2023'te göreve başladım. 17 Ağustos 2023'te de gittiğim ilk yer lojistik limanıydı. Hiç gündemden düşürmememiz gereken şey lojistik limandır. Türkiye'nin en büyük 4. lojistik limanı şehrimize yapılıyor" dedi.

Limanın verimli çalışabilmesinin en önemli adımlarından birinin limanı besleyecek yollar olduğuna dikkat çeken Vali, Ovit Tüneli ve Ovit Tüneli'nin önünde ve arkasında yer alan İkizdere ve Erzurum bağlantı yollarının çok yakında yapılacağı haberini verdi ve sözlerini "Asya'yı Avrupa'ya bağlayan demiryolu hattını Karadeniz'e ulaşacak noktasını Ovit Lojistik Liman bağlantısının olması lazım" diyerek tamamladı.