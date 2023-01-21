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"Sakarya Endüstri Bölgesi" ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi'ne göre; Sakarya'nın Karasu ilçesinde belirlenen alan "Sakarya Endüstri Bölgesi" ilan edildi.

Haber Merkezi
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde belirlenen alanın "Sakarya Endüstri Bölgesi" ilan edilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Karasu'da belirlenen alan "Sakarya Endüstri Bölgesi" ilan edildi.

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