Samsun'dan 1 milyar 70 milyon dolarlık ihracat

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'dan geçen yılın 10 ayında 1 milyar 69 milyon 24 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğine işaret etti.

Bu yılın aynı döneminde ise ihracatta yüzde 0,1 artış sağladığını belirten Murzioğlu, "Ocak-ekim aylarında 170 ülke ve 6 serbest bölgeye 1 milyar 70 milyon 433 bin dolarlık ihracat yapıldı. En fazla ihracat yapılan beş ülke Rusya Federasyonu, ABD, Hollanda, Fas ve Peru oldu. Samsun, 10 ayda yaptığı ihracatla Türkiye sıralamasında 19'uncu basamakta yer aldı" ifadesini kullandı.

Murzioğlu, en fazla ihracatın demir çelik, değirmencilik ürünleri, motorlu kara taşıtları yedek parçaları, kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar ile balıklar ve kabuklu hayvanlar alanlarında yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Temel gayemiz, Samsun'un sahip olduğu potansiyelin ekonomik kalkınmaya yüksek verimlilikle kanalize edilmesidir. Tüm zorluklara rağmen dünyanın dört tarafına ihracat yaparak Türkiye'nin ve Samsun'un gücüne güç katan müteşebbisleri kutluyorum. Ekonomik kalkınmanın sağlanması ve yüksek milli gelire sahip olmanın kilit noktalarından biri, hiç kuşkusuz ihracattır. Ortak akıl toplantılarımızla, master planlarımızla, hibe projelerimizle, eğitimlerimizle, danışmanlıklarımızla kesintisiz belge hizmetimizle ve yetiştirdiğimiz dış ticaret uzmanlarımızla firmalarımızın gücüne güç katmaya gayret gösteriyoruz. Buradaki en önemli husus, sürdürülebilir artış sağlanmasıdır. Geçen yıl ilk kez aştığımız 1 milyar dolar ihracat rakamını bu yıl da geçmiş durumdayız."