Siirtli kadınlar, markalarıyla salamura yaprak üretiyor

Pirinçlik (Mavit) köyünde 300 metrekarelik alanda kurulan tesiste, 15 kadın tarafından civar köylerde toplanan tayfi üzümü yaprakları işlenip “Mavit” markasıyla paketlenerek Siirt’teki yerel marketlere satılmaya başlandı. Şirvan Kaymakamı Emrah Bütün, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve kurum yetkilileriyle tesiste incelemelerde bulundu.

Çalışanlarla görüşen Bütün, tesisin Şirvan ve civar köyler için büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Ergün Demirhan ise, özellikle Şirvan ve Pervari ilçelerinde tayfi üzümünün yaygın olarak üretildiğini, bunun yaprağının da çok değerli ve meşhur olduğunu belirtti. Pirinçlik köyü ve çevresinde her yıl ortalama 150 ton yaprağın toplanarak satıldığını dile getiren Demirhan, şöyle konuştu:

“Toplanan yaprakların gün içinde satılması gerekiyordu. Toplanmayan ve satılmayan yapraklar değerlendirilmeye başlandı. Ayrıca salamura yaprak tesisimize büro mefruşatı, bilgisayar, paketleme ünitesi, ambalaj, depolama ve işletmenin ihtiyacı olan tüm ekipmanlar tedarik edildi. Siirt Üreten Eller Kooperatifi bünyesinde kurduğumuz tesis marka, etiket ve ambalajların tamamlaması ile seri üretime geçmiş bulunuyor. İlk yıl 200 ton, önümüzdeki yıllarda 500 ton üretim hedefleniyor.”

Pirinçlik Köyü Üreten Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Leman Yıldırım da daha önce evlerde kullandıkları yaprakları yeni kurulan tesiste işleyerek “Mavit” markasıyla satışa sunduklarını dile getirdi. Yıldırım, “450 gram vakumlu ambalajlar, 1 kilo, 1,5 ve 5 kilogramlık ambalajlarla marketlere satış yapmaya başladık. Hem üyelerimiz hem de köy kadınlarımız çalışarak evlerine katkı sağlıyorlar” dedi.

Zeliha Gür ise, “Tesis bizim için çok iyi oldu. Daha önce sadece topladığımız yaprakları evlerde kullanıyorduk. Şu an satıp para kazanıyoruz” diye konuştu.

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