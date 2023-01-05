Sinanpaşa dönüşümünde ilk kazma vuruldu

Kentsel dönüşüm projeleriyle ilçeyi sağlıklı geleceğe hazırlayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, TOKİ Başkanlığı’nın yüklenici firmaya yer tesliminin ardından başlayan hafriyat çalışmalarını yerinde inceledi.

Daha sonra mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Kocaispir, devam eden dönüşüm süreci ile ilgili hak sahiplerine bilgi verdi. Sinanpaşa’nın Yüreğir’de dönüşümün sembol mahallesi olduğunu vurgulayan Başkan Kocaispir, “Çok yakında burada modern binaların yükseldiğine her birlikte şahit olacağız. Proje alanı yaklaşık 110 dönüm.

341 konut ve 28 işyeri için TOKİ Başkanlığı yüklenici firmaya yer teslimini gerçekleştirdi ve hafriyat çalışmaları başladı. 500 gün içerisinde hak sahibi kardeşlerimiz Adana’nın en güzel, en modern konutlarında oturmaya başlayacaklar. Projemiz, hem Yüreğir’e değer katacak hem de bölge halkının yaşam kalitesini yükseltecek” diye konuştu. Kocaispir, TOKİ, Büyükşehir ve Yüreğir Belediyesi protokolü ile kamulaştırılan binalarda yıkım çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.

ADANA