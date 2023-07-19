Türkiye’nin en ucuz ekmeği için Kestel’de hasat zamanı

Serhat İNCİ

Türkiye’nin en ucuz ekmeğini 4 yılı aşkın süredir 1 liradan vatandaşlarına ulaştıran Kestel Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında 1050 dönüm alana ekilen yerli buğdayın ilk hasadını Çataltepe Mahallesi’nde yaptı.

Hasat etkinliğine, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz, Ahmet Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Bayrak, belediye çalışanları, mahalle sakinleri katıldı.

Başkan Tanır ve beraberindeki heyet, giydikleri çiftçi kıyafetleriyle ilk buğdayları tırpanlayarak traktöre yükledi.

400 gram 4 yıldır 1 lira

İlk hasadın Kestel’e ve Bursa’ya hayırlı olmasını dileyen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Kestel’de 4 yılı aşkın süredir 400 gram ekmek yalnızca 1 lira. Hem artan giderleri ekmeğimize yansıtmayarak hemşehrilerimize destek olmak, hem bereketli topraklarımızın atıl kalmaması, hem de yerel üreticilerimize katkı koymak için kendi buğdayımızı yetişirdik. Buğday Bizim, Un Bizim, Ekmek Hepimizin. Necip Fazıl'ın da dediği gibi devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışarak, ilçemizin beklentisi olan başta yeni sosyal donatı alanları, parklar, yollar, meydanlar, otoparklar, kütüphaneler ve nice eserlerle Kestelimizi buluştururken, diğer yandan sosyal belediyecilik anlayışımızdan, yaklaşımımızdan taviz vermeyerek her gün, her ay, her yıl hizmet ve gönül seferberliğimizi artırarak sürdürdük, sürdürüyoruz’’ dedi.

Her gün 6 bin ekmek

Her gün 2 bini aşkın haneyi 6 bin adet ekmekle buluşturduklarını belirten Başkan Tanır, “Yalnızca 1 hanemize aylık sağladığımız tasarruf bin TL. Yıllık ise 12 bin TL. Yani 2 bin hanemizin aylık 2 milyon liradan yılda tam 24 milyon TL bütçelerine katkı sağlıyoruz. Bizi, biz yapan en büyük değerimiz ve özelliğimiz yardımlaşma ve dayanışma. Bizler de bu süreçte dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yunusun dediği gibi ‘Bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz” açıklamasında bulundu.

Kestel Belediyesi, ekmek üretiminde yıllık ihtiyaç olan 800 ton unu elde edebilmek için geçen kasım ayında 25 ton buğday tohumu ekmişti.