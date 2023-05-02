Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı yoğun ilgiyle açıldı

Kenan SERTALP

Açılışta Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MODEF Yönetim Kurulu Başkanı ve İnegöl Sanayi ve Ticaret Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, iş insanları ve sektör temsilcileri katıldı. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurucu ortağı olduğu Modef Fuarcılık Ticaret ve Limited Şirketi tarafından organize edilen fuarda, mobilya sektörünün önde gelen firmaları ile tasarımcıları, tedarikçiler, satıcıları, ithalat ve ihracatçıların yanı sıra uluslararası alım heyetlerini yer aldı.

Mobilya sektörüne 1 milyonluk destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nın açılışında mobilya sektörüne müjde verdi. Bakan Varank müjdesinde mobilya imalatında girişimcilere 1 milyon TL'ye kadar destek verileceğini açıkladı. Mobilya sektörünün her zaman destekçisi olacaklarını vurgulayan Varank şunları kaydetti: "Türkiye'de KOSGEB ile yeni girişimciliğe destekler veriyoruz. Bursa İnegöl için mobilyacılığın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Önümüzdeki dönemde özellikle ileri girişimcilik desteklerimizle Bursa'da yeni şirket kuracak, teknoloji tabanlı mobilya imalatına yönelecek girişimcilere biz, 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Yeni girişimlerimizi 1 milyon lirayla destekleyeceğiz. Bu sayede de İnegöl'de yeni mobilyacılar ortaya çıkacak. Bursa'da yeni mobilyacılar, yeni girişimler ortaya çıkacak."

İnegöl’den 170 ülkeye ihracat yapılıyor

Katılımcılar için, yenilikçi çözümler sunarak, yeni iş birlikleri, satış anlaşmaları ve ihracat fırsatları oluşturacak Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank İnegöl'ü Türkiye'deki mobilya sektörünün kalbi olarak gördüklerine dikkat çekti. İnegöl'ün Doğu Avrupa'nın en büyük üretim merkezleri arasında yer aldığını vurgulayan Bakan Varank şunları söyledi:

‘’İnegöl 3 binden fazla mobilya üreticisine, 10 milyon metrekareyi aşan modern üretim tesislerine sahip. Buradan 170 ülkeye ihracat yapılıyor. Biz bu başarılardan memnuniyet duyuyoruz. 675 hektar büyüklüğündeki İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin doluluk oranı şu anda yüzde 92. 139 sanayi parselinin 138'i şu anda tahsis edilmiş durumda. Üretime geçen 98 parselde bugün yaklaşık 7 bin hemşerimiz istihdam ediliyor. Sadece mobilya imalatına yönelik verdiğimiz teşvik belgeleri ise şu anda 200'e yaklaşmış durumda. Ben şunu gayet iyi biliyorum. İnegöl'de mobilya sanayi ne kadar güçlü olursa Türkiye'de de mobilya sektörü o kadar güçlü olur."

Küçük sanayi bölgelerini desteklemek lazım

Mobilyada moda ve kalitenin yeniden yorumlandığı MODEF 2023 48. Uluslararası Mobilya Fuarı’nda konuşan MODEF Yönetim Kurulu Başkanı ve İnegöl Sanayi ve Ticaret Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, organize sanayi bölgelerinin tamamlandığı süreçte küçük sanayi bölgelerinin de desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Konuşmasında fuarın önemine dikkat çeken Uğurdağ ‘’İnegöl bir mobilya şehri. Özellikle yurtdışı ve iç piyasayı bir araya getiren bir fuar. Bugün itibari ile 175 firma katılım sağlıyor. MODEF bundan sonra yurt dışında 3 fuar ve ikili ilişkiler programını hedefliyor. Hindistan fuarı bir başlangıç oldu Amerika ve Miami fuarına da katılım sağlanacaktır. OSB bölgelerimizi tamamlarken, bu organize sanayi bölgelerini destekleyecek küçük sanayi bölgelerini de desteklememiz lazım.’’ diye konuştu.

İnegöl, Türkiye'de mobilya sektörünün önünü açıyor

Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, Türkiye'nin mobilya başkenti olarak bilinen İnegöl'de düzenlenen 48. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nın her yıl artan ziyaretçi sayısı ve dünya çapında tanınırlığı ile İnegöl'ün lokomotif sektörü olan mobilyanın gelişimine katkı sağladığını söyledi.

İnegöl’ün Türkiye’deki mobilya sektörünün önünü açan konumda olduğunu vurgulayan Muzaffer Çilek ‘’Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı her yıl pek çok ülkeden katılımcı ağırlıyor. Yurdun her yerinden müşterileri, bayiler ve yeni aday girişimciler bu önemli fuarda boy gösteriyor. Yerli üretici kendi ürünlerini bu fuarda sergileme imkanı buluyor. Bu seneki fuara bin tanesi yurt dışından olmak üzere 15 bin katılımcı bekleniyor, çok önemli bir sayı. İnegöl gerçekten Türkiye'de mobilya sektörünün önünü açan konumda. Tasarım anlamında dizayn ve yenilik anlamında öncü oluyor. Hatta teknolojik ürünler yaparak gerçekten İtalya'yı ve Avrupa ülkelerini aratmayacak tasarımlar yapılıyor burada. Dolayısıyla bu bütün Türkiye geneline ekonomik açıdan olumlu şekilde yansıyor. İnegöllü mobilya markaları da Türkiye genelinde bir rol model oluyor. İnegöl öncülüğünde Türkiye mobilya sektörünün önünün açık olduğu bu tür fuarlar aracılığıyla daha net belli oluyor.’’ dedi.

KDV makul seviyeye indirilmeli

48. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nı değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörünün dünyada imajının artacağına inandığını belirtti. Güleç, ‘’ Türk mobilya sektörü dünyada son 10 yılda ihracatta ya birinci sırada yada ikinci sırada yer alıyor. Türk mobilya sektörü 219 ülkeye ya da gümrük bölgesine ihracat yapıyor. Bu önemli bir başarı. 7 kıtada özellikle Irak ABD ve Almanya’ya ihracat yapıyor.’’ diyerek Türk mobilya sektörünün dünya ihracatından söz sahibi olduğunu vurguladı.

TİM Başkan vekili Ahmet Güleç sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Türkiye mobilya sektörü çeyrek asırda dünyada kendinden söz ettirdi. Tabi ki bu önemli başarının altındaki temel İnegöl’ümüz gösteriyor imalat istihdam ve ihracat. Türk mobilyası dünyada adından söz ettiriyor. Türk mobilya sektörünün dünyada imajı daha artacak. Mobilya sektörünün ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Mobilya sektörü üretim demek istihdam demek bu konuda OSB’ler ile destek veriyorsunuz. Kısa dönemde yapılacak olan şeyler var. Bizde KDV de stopajda maliyet. Bu stopaj rakamın yüzde 20 olması maliyeti arttırıyor. İş yeri kiralarının KDV’yi daha makul seviyeye alırsak dünya ile daha iyi rekabet ve enflasyon ile mücadele ederiz. 1 hafta önce İtalya’da fuardaydım buradaki fuardan farkı yoktu.”

2023 yılı mobilya sektöründe durgun geçti

Kaju Mobilya Şirket Ortağı Müfide Karaduman ise gerçekleştirilen fuarın sektöre olumlu yansımaları olacağını söyledi. 2023 yılının mobilya sektörü için durgun geçtiğini vurgulayan Karaduman ‘’2023 yılı mobilyacılar açısından durgun geçti fakat bu fuarın hem sektör hem de İnegöl için bir motivasyon unsuru olacağına inanıyorum. Yurt içinden ve yurt dışından müşterilerimiz gelmeye başladı. Biz ihracatçı firmayız ve diğer ihracatçı firmalar gibi biz de dövizin son durumundan etkilendik. Maliyetler artıyor. Zaman döviz düşük kalıyor. Aynı oranda artmadığı için firmalar öz sermayeleri ile yaşıyorlar. Umarım bu fuar sektöre, yeni dinamizm katar ve başarılı olur.’’ diye konuştu.

1-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında İnegöl'de düzenlenecek MODEF 2023 Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, mobilya sektörüne yön veren isimleri ve sektördeki yenilikleri keşfetmek isteyen sektörün öncülerini İnegöl'de ağırlayacak.