Yalova'da jeotermal sahaları ihale edilecek
Yalova'da 3 saha, jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmesi amacıyla ihaleye çıkarıldı. İhaleler, 29 Aralık Perşembe günü 14.05, 14.10 ve 14.15 saatlerinde Yalova İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.
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Yalova İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Yalova'nın Armutlu, Altınova ve Çınarcık ilçelerinde toplam 3 jeotermal kaynak arama sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.
Arama ruhsat süresi 3 yıl olarak belirlendi.
İhaleler, 29 Aralık Perşembe günü 14.05, 14.10 ve 14.15 saatlerinde Yalova İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.