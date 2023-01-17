“Yeni Nesil İhracat Destekleri" tanıtıldı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, ihracata yönelik desteklerle bu alanı daha da güçlendireceklerini söyledi. Tanıtım ve bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, hem mal hem de hizmet ihracatına yönelik çok güçlü destekler verdiklerini bildiren Kılıçkaya, geçen dönemde yapılan çalışmalar kapsamında büyük başarılar elde ettiklerini vurguladı. Rekor bir ihracatla 2022 yılını kapattıklarını söyleyen Kılıçkaya, bu ihracatı hem Balıkesir'de hem de Türkiye’de artırma noktasında hep birlikte çalışılacağını dile getirdi.

Önümüzdeki dönemde ihracatı daha da güçlendireceklerini ifade eden Kılıçkaya, “İhracata verdiğimiz desteklere ayırdığımız bütçe 4 milyar liradır. Bu seneki bütçemiz 7.7 milyar lira. İhracat desteklerinden yaklaşık 14 bin civarında firma faydalanıyor” dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da kentte yapılan çalışmalarla ihracatın daha da artırılacağını dile getirdi.

BALIKESİR