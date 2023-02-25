“Yeniden inşada şehirler kadar köyler de önemli”

Ergan, TTB’nin resmi internet sayfasında yaptığı açıklamada; “Afetin yaralarını sararken, fay hatları dikkate alınarak yerleşim alanları tespit edilip konutlar inşa edilecek, şehirler yeni baştan kurulacaktır. Dikkat çekmek istediğimiz önemli hususlardan biri şehirlerin yeni baştan inşası ve kurulması kadar köylerin de ihmal edilmemesidir” ifadelerine yer verdi.

Köylerin birer üretim merkezi olduğu dikkate alınarak öncelikli inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Ergan, “Büyük kısmı 40-50, bir bölümü de 100 ve yukarı civarındaki haneden oluşan köylerimizin yeni baştan inşası, kentlere göre daha kolay yapılabilecektir. Doğrusu da budur. Köylerdeki konutların, hayvan barınmalarına uygun şekilde yeniden kurulması, şehirlere göre hem daha kolay, hem de gereklidir. Köylerin işlevine uygun yapılandırılması, kentlere yığılan nüfusun da azaltılması demek olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.