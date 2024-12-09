1 milyar dolar hedefine ulaşmak için ‘çapa’lıyor
Konyalı genç mühendis, yola “elleri klavyede, ayakları tarlada” sloganıyla çıktı. Ömer Faruk Koç’un 25 yaşında ilk adımını attığı girişiminin amacı; baba mesleği çiftçiliği dijital dünya ile buluşturarak traktörü 'dataraktör'e dönüştüren teknojiyle Türkiye’nin ilk tarım unicorn’u olmak.
Sevilay ÇOBAN
Tarımın dijital dönüşümü ve yapay zekâ uygulamalarının entegrasyonu konusunda çalışan bir çok girişim önemli adımlar atıyor. Bunlarda biri de Ömer Faruk Koç'un kurduğu Move On. Konyalı bir çiftçi olduğunu söyleyerek söze giren Koç, bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans tezini tarım ve yapay zekâ üzerine tamamladığını anlatıyor. Genç girişimci, ‘3-4 yıl içerisinde Türkiye'nin ilk tarım unicorn’u olma hedef’i koyduğunun altını çiziyor.
Koç, genç beyinlerin Türkiye’yi ve hatta dünyayı iyileştirecek fikirlerinin ve atılımlarının desteklenmesinin oldukça önemli olduğuna dikkat çekiyor. Ve devam ediyor anlatmaya Ömer Faruk Koç: “Tarım ve hayvancılık içerisinde büyüdüm. Tarlada işleyip hasat ettiğimiz ürünlerin artıklarıyla hayvanları beslerken, hayvanların gübrelerini de tarlada kullanıyorduk. Döngüsel ekonominin içerisinde bir takım sıkıntıları gördüm ve buradan yola çıkarak tarımın dijitalleşmesi gerektiğine kanaat getirdim. Babam da beni destekledi. Lise, lisans ve yüksek lisans eğitimlerimi bilgisayar bölümlerinde tamamladım.”
Görerek çapalama teknolojisinden söz eden Koç, bu teknolojinin kamera ile bitki ve yabancı otu görüp ona göre sadece yabancı otun çapalanmasıyla bitkinin büyümesine devam etmesini sağladığını kaydediyor. Koç, bilinen bu teknikte kimyasal kullanıldığı için sürdürülebilir olmadığına dikkat çekerken, kendi girişimi Move On’u da kameralı teknolojiler geliştiren 3-5 şirkette çalıştıktan sonra 2019 TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim desteğiyle kurduğunu söylüyor.
220 bin euro yatırım alarak 4 kat büyüdü
Tek başına başladığı bu yolculukta şimdi kendisi gibi aynı zamanda çiftçi olan mühendislik, işletme ve pazarlama mezunlarından oluşan 10 kişilik bir ekip haline geldiklerini ifade eden Koç,
“2023 Mayıs ayında 220 bin euro ile tamamladığımız yatırım turunun ardından 4 kat büyüdük. Ardından da girişimimizi ihracatla taçlandırdık. 2024 Ocak'ta ilk ihracatımızı Portekiz'e yaptık. Şu anda da geçen yıla göre yaklaşık üç katlık bir büyümeyle devam ediyoruz. Çeşitli Avrupa Birliği desteklerinden ve ödüllerinden de faydalandık” diyor.
2025’te Polonya’da çalışmayı planlıyor
10 tane marka tescilinin sahibi, 4 tanesi Avrupa Birliği'nde olmak üzere toplamda 9 tane ödüllü patenti bulunan girişim, yurt dışında büyümeye devam ediyor. “Gelecek yıl Polonya'da çalışıyor olacağız. EIT Food Avrupa'nın tarım ve gıda kümelenmesinden bir ödülümüz var. May Tohum, Tarım Öz Tarım Makineleri, Sütaş, Kayseri Şeker, Türk Traktor, Fırat Plastik, Ziya Organik Tarım ve Göknur Gıda gibi firmalarla da aktif olarak çalışıyoruz” diyen Koç, yaklaşık 1000 hektarlık bir arazide geliştirdikleri sistemlerin çalıştığını ifade ediyor. Koç, tarlada çalışan traktör ve çapa makinesi gibi araçları akıllandırıp Move On platforma bağlayarak, oradan izlenebilirliğini, uzaktan kontrolünü, yönetimini, veri toplamasını sağladıklarını ekliyor.
Stratejisi 'çiftlikten çatala’
Türkiye'nin ilk tarım unicorn’u olma hedefine hızla ilerlediklerini altını çizen Koç, şunları söylüyor; “2027 veya 2028’de 1 milyar dolar değerlemeye ulaşıp unicorn olacağız. Şirketimizin şu anki değerlemesi yaklaşık 6-6,5 milyon dolar bandında. 2023 Mart ayında bu rakam 2 milyon dolar dolayındaydı. Yaklaşık 3 kat büyümeyle geldik buraya. Nihai amacımız ise daha dijital ve daha verimli bir sistem oluşturmak. ‘Çiftlikten çatala’ (Farm to fork) stratejisini izliyoruz. Çünkü Avrupa Birliği'nin hedefleri bizim için yol gösterici nitelikte. Daha izlenebilir gıda, daha verimli gıda, kimyasalsız gıda ve daha takip edilebilir tarımsal süreçler asıl hedefimiz.” Türkiye’de özellikle Trakya, Doğu Marmara ve Ege bölgesinde büyümeye devam eden girişim, önümüzdeki yıllarda Avrupa'da Polonya'nın yanı sıra Hollanda yönelmeye hazır.
Tarımın süper app’i
Geliştirdikleri ürünlerden söz eden Koç, şu bilgileri verdi: “Ana ürünümüz Move On Tarım Bluetooth platformu. Bu bir tarımın süper app'i aslında. Özellikle büyük arazileri, çok fazla traktörün çok fazla ekipmanın dolaştığı arazileri yönetmesi çok zor. Move On Tarım Bulut platformu o arazide çalışan aklınıza gelecek hangi cihaz varsa hepsine entegre olup, bütün verilerini Move On platforma çekiyor. Aslında traktör, dataraktör haline geliyor.
Bu birinci değer önerisi. İkinci değer önerisi ise tarlanın reçetesini bilerek ona uygun uygulama yapmak. Ekili tarlanın bazı bölgelerinde gelişim daha iyi, bazı bölgelerinde gelişim daha zayıfsa aynı reçeteyi uygulamanız mantıksız. Move On platform o tarlanın haritasını oluşturup geçmişe dönük bütün verilerine göre analiz sonucu çıkarıyor ve reçeteyi sunuyor. Hem verimlilik hesaplıyoruz hem de diyoruz ki ‘tarlanın bu bölgesinde nitrojen noksanlığı var ama bu bölgesinin azotu iyi, doygun. Buraya azot kullanma’. Bu hesapları, toprak analizlerimizle de destekliyoruz."
Verimliliği yüzde 20 artırıyor
“Traktörlere ‘göz’ ekliyoruz. Ellerimiz klavyede, ayaklarımız tarlada. Çünkü biz çiftçiyiz ve mühendisiz” diyen ekibin lideri Ömer Faruk Koç, “Tarımsal verimliliği %20 artırıyoruz ve gıda sektörünün 10 milyon kişiye daha gıda ulaştırmasını destekliyoruz. Daha sürdürülebilir bir tarımın geleceği için çalışıyoruz ” ifadelerini kullanıyor.