1 milyar dolar hedefine ulaşmak için ‘çapa’lıyor

Takip Et

Sevilay ÇOBAN

Tarımın dijital dönüşü­mü ve yapay zekâ uy­gulamalarının enteg­rasyonu konusunda çalışan bir çok girişim önemli adım­lar atıyor. Bunlarda biri de Ömer Faruk Koç'un kurduğu Move On. Konyalı bir çiftçi ol­duğunu söyleyerek söze giren Koç, bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans tezini ta­rım ve yapay zekâ üzerine ta­mamladığını anlatıyor. Genç girişimci, ‘3-4 yıl içerisin­de Türkiye'nin ilk tarım uni­corn’u olma hedef’i koyduğu­nun altını çiziyor.

Koç, genç beyinlerin Türki­ye’yi ve hatta dünyayı iyileşti­recek fikirlerinin ve atılımları­nın desteklenmesinin oldukça önemli olduğuna dikkat çeki­yor. Ve devam ediyor anlatma­ya Ömer Faruk Koç: “Tarım ve hayvancılık içerisinde büyü­düm. Tarlada işleyip hasat et­tiğimiz ürünlerin artıklarıy­la hayvanları beslerken, hay­vanların gübrelerini de tarlada kullanıyorduk. Döngüsel eko­nominin içerisinde bir takım sıkıntıları gördüm ve buradan yola çıkarak tarımın dijitalleş­mesi gerektiğine kanaat getir­dim. Babam da beni destekle­di. Lise, lisans ve yüksek lisans eğitimlerimi bilgisayar bö­lümlerinde tamamladım.”

Görerek çapalama teknolo­jisinden söz eden Koç, bu tek­nolojinin kamera ile bitki ve yabancı otu görüp ona göre sadece yabancı otun çapalan­masıyla bitkinin büyümesi­ne devam etmesini sağladığı­nı kaydediyor. Koç, bilinen bu teknikte kimyasal kullanıldığı için sürdürülebilir olmadığı­na dikkat çekerken, kendi gi­rişimi Move On’u da kameralı teknolojiler geliştiren 3-5 şir­kette çalıştıktan sonra 2019 TÜBİTAK Bireysel Genç Gi­rişim desteğiyle kurduğunu söylüyor.

220 bin euro yatırım alarak 4 kat büyüdü

Tek başına başladığı bu yol­culukta şimdi kendisi gibi ay­nı zamanda çiftçi olan mü­hendislik, işletme ve pazarla­ma mezunlarından oluşan 10 kişilik bir ekip haline geldik­lerini ifade eden Koç,

“2023 Mayıs ayında 220 bin euro ile tamamladığımız ya­tırım turunun ardından 4 kat büyüdük. Ardından da girişi­mimizi ihracatla taçlandırdık. 2024 Ocak'ta ilk ihracatımı­zı Portekiz'e yaptık. Şu anda da geçen yıla göre yaklaşık üç katlık bir büyümeyle devam ediyoruz. Çeşitli Avrupa Bir­liği desteklerinden ve ödülle­rinden de faydalandık” diyor.

2025’te Polonya’da çalışmayı planlıyor

10 tane marka tescilinin sahibi, 4 tanesi Avrupa Birli­ği'nde olmak üzere toplamda 9 tane ödüllü patenti bulunan girişim, yurt dışında büyüme­ye devam ediyor. “Gelecek yıl Polonya'da çalışıyor olacağız. EIT Food Avrupa'nın tarım ve gıda kümelenmesinden bir ödülümüz var. May Tohum, Tarım Öz Tarım Makinele­ri, Sütaş, Kayseri Şeker, Türk Traktor, Fırat Plastik, Ziya Organik Tarım ve Göknur Gı­da gibi firmalarla da aktif ola­rak çalışıyoruz” diyen Koç, yaklaşık 1000 hektarlık bir arazide geliştirdikleri sistem­lerin çalıştığını ifade ediyor. Koç, tarlada çalışan traktör ve çapa makinesi gibi araçları akıllandırıp Move On platfor­ma bağlayarak, oradan izlene­bilirliğini, uzaktan kontrolü­nü, yönetimini, veri toplama­sını sağladıklarını ekliyor.

Stratejisi 'çiftlikten çatala’

Türkiye'nin ilk tarım uni­corn’u olma hedefine hızla iler­lediklerini altını çizen Koç, şunları söylüyor; “2027 veya 2028’de 1 milyar dolar değer­lemeye ulaşıp unicorn olaca­ğız. Şirketimizin şu anki de­ğerlemesi yaklaşık 6-6,5 mil­yon dolar bandında. 2023 Mart ayında bu rakam 2 milyon do­lar dolayındaydı. Yaklaşık 3 kat büyümeyle geldik buraya. Nihai amacımız ise daha diji­tal ve daha verimli bir sistem oluşturmak. ‘Çiftlikten çatala’ (Farm to fork) stratejisini iz­liyoruz. Çünkü Avrupa Birli­ği'nin hedefleri bizim için yol gösterici nitelikte. Daha izle­nebilir gıda, daha verimli gı­da, kimyasalsız gıda ve daha takip edilebilir tarımsal sü­reçler asıl hedefimiz.” Türki­ye’de özellikle Trakya, Doğu Marmara ve Ege bölgesinde büyümeye devam eden giri­şim, önümüzdeki yıllarda Av­rupa'da Polonya'nın yanı sıra Hollanda yönelmeye hazır.

Tarımın süper app’i

Geliştirdikleri ürünlerden söz eden Koç, şu bilgileri verdi: “Ana ürünümüz Move On Tarım Bluetooth platformu. Bu bir tarımın süper app'i aslında. Özellikle büyük arazileri, çok fazla traktörün çok fazla ekipmanın dolaştığı arazileri yönetmesi çok zor. Move On Tarım Bulut platformu o arazide çalışan aklınıza gelecek hangi cihaz varsa hepsine entegre olup, bütün verilerini Move On platforma çekiyor. Aslında traktör, dataraktör haline geliyor.

Bu birinci değer önerisi. İkinci değer önerisi ise tarlanın reçetesini bilerek ona uygun uygulama yapmak. Ekili tarlanın bazı bölgelerinde gelişim daha iyi, bazı bölgelerinde gelişim daha zayıfsa aynı reçeteyi uygulamanız mantıksız. Move On platform o tarlanın haritasını oluşturup geçmişe dönük bütün verilerine göre analiz sonucu çıkarıyor ve reçeteyi sunuyor. Hem verimlilik hesaplıyoruz hem de diyoruz ki ‘tarlanın bu bölgesinde nitrojen noksanlığı var ama bu bölgesinin azotu iyi, doygun. Buraya azot kullanma’. Bu hesapları, toprak analizlerimizle de destekliyoruz."

Verimliliği yüzde 20 artırıyor

“Traktörlere ‘göz’ ekliyoruz. Ellerimiz klavyede, ayaklarımız tarlada. Çünkü biz çiftçiyiz ve mühendisiz” diyen ekibin lideri Ömer Faruk Koç, “Tarımsal verimliliği %20 artırıyoruz ve gıda sektörünün 10 milyon kişiye daha gıda ulaştırmasını destekliyoruz. Daha sürdürülebilir bir tarımın geleceği için çalışıyoruz ” ifadelerini kullanıyor.