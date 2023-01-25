“2023, çimento sektörü için zor bir yıl olacak”

Dünya Çimento Birliği’nin (WCA) Londra’da yapılan genel kurulunda, sektörün karşı kaşıya bulunduğu maliyet artışları gündemin odağına oturdu. Genel kurulda konuşan WCA Direktörlerinden Emir Adıgüzel, “2023 yılının dünyada çimento sektörü için zor bir yıl olacağını” söyledi.

Küresel çimento talebinin artmasının beklenmediğini, ancak şirketlerin ayakta kalabilmek için 2023'te satış fiyatlarını çift haneli artırmak zorunda kalacaklarını vurgulayan WCA Direktörü Emir Adıgüzel, “artan maliyetleri başka türlü karşılamak mümkün değil” dedi. Türkiye iç pazarına da değinen Emir Adıgüzel, “Türkiye, fiyat artışlarına rağmen hala dünyada en ucuz çimento fiyatlarının olduğu ülkedir ve bu konumunu uzun yıllardır korumaktadır” diye konuştu. Dünyada son iki yıldır süregelen yüksek talep ve mal kıtlığı döneminin sona erdiğini kaydeden Adıgüzel, 2023’ten itibaren dünyada çimento piyasasının genel olarak yeni bir döneme girdiğini belirtti. Adıgüzel, “Bundan sonrası için dünyada büyük miktarda üretim fazlası kapasite mevcut bulunmakta ve çoğu ülkeler ihracata yönelmektedir. İhracat yapamayanlar kapasite kısıtlamasına gidebilirler. Afrika, ABD ve Bangladeş gibi az sayıda bölgede ise yapısal üretim açığı dolayısıyla çimento ithalatı kıran kırana rekabetle devam edecek” diye konuştu.

“Kâr marjları baskı altında”

Çimento üreticilerinin kâr marjlarının baskı altında olduğuna dikkat çeken Adıgüzel, “Çimento üreticileri, özellikle gelişmekte olan pazarlarda, artan aşırı rekabet ve anormal artan üretim maliyetleri arasında sıkışmış durumdalar. Enerji maliyetindeki yüksek dalgalanmalar çimento sektörü gibi enerji yoğun sanayi kuruluşlarında sorunlara neden olacak” diye konuştu.

Çokuluslu büyük firmaların çimento üretiminden çıkarken, gelişmekte olan ülke çimento pazarlarının sektör öncülüğüne devam edeceğini anlatan Adıgüzel, “Bu pazarlar -Çin hariç- uzun vadeli yüksek çimento talebine öncülük etmeye devam edecek. Çimento bir ülkede kalkınma için olmazsa olmazdır. Dünya’nın her yerinde kalkınmanın en önemli stratejik unsurudur. Türkiye, Hindistan ve Afrika’daki ülkelerdeki üreticiler yatırımlarına hızla devam ederken, Batı ülkelerinde bazı çok uluslu çimento şirketleri adeta çimentocu olmaktan utanmakta ve çimento üretiminden çıkmaktadırlar. Görülen o ki bu durum, büyüyen pazarlardaki portföylerini genişletmek için gelişmekte olan pazar oyuncuları için benzersiz bir fırsat yaratacaktır. Türkiye’nin Oyak grubunun Portekizli Cimpor’u satın alması gibi” dedi.

Bu arada, küresel çimento sektörünün en önemli buluşmalarından olan “World Ce[1]ment Association -Uluslararası Çimento Konferansı”nın 23-24 Mayıs 2023 tarihlerinde İstanbul’da yapılacağı açıklandı.