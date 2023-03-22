2023’de perakendecilere yönelik 5 trend

Tüketici dirençli olmaya devam ederken seyahat canlanıyor ve tedarik zincirleri gelişiyor, nakliye maliyetleri azalıyor, pandemi hafifliyor. E-ticaret pazaryerleri ivme kazanırken yeni çevrimiçi ve mağaza içi deneyimler bir kez daha odak noktası haline geliyor. EnsembleIQ ve AWS tarafından yapılan bir araştırma, perakende teknoloji liderlerinin yüzde 87'sinin 2023'te teknoloji bütçelerini korumayı veya artırmayı beklediklerini gösteriyor. AWS Türkiye Ülke Müdürü Burak Aydın, 2023'te göz önünde bulundurulması gereken beş perakende trendini paylaştı:

1. Perakende medya ağları

Perakende medya ağı, tüketiciler dijital ve fiziksel mağazalarda alışveriş yaparken perakendecilerin onlara e-posta veya SMS yoluyla daha alakalı teklifler sunarak daha iyi hizmet vermeleri amacıyla birinci taraf verilerden gelir elde etmelerine olanak sağlayan bir reklam biçimi.

Perakende medya, perakendecilerin marka reklamlarını mağazada, uygulamalarda ve e-ticaret sitelerinde göstermelerine veya sosyal medya platformları gibi harici kanallar aracılığıyla paylaşmalarına olanak sağladığından birçok perakendeci için cazip bir iş fırsatı sunuyor. Bu, dikkate alınması heyecan verici ve önümüzdeki aylarda birçok yeniliğin olabileceği bir alan.

Coresight Research, küresel perakende medya endüstrisinin 2021’e kıyasla yüzde 80,1 artarak 2022'de toplam 75,1 milyar dolara ulaşacağını ve böylece en hızlı büyüyen reklam kanallarından biri haline geleceğini tahmin ediyor. McKinsey tarafından Haziran 2022'de yapılan bir ankete göre, reklamverenlerin yüzde 82'si önümüzdeki 12 ay içinde perakende medya harcamalarını artırmayı planlıyor.

2. Akıllı ve kasasız mağazalar

Son 12-18 ayda, farklılaştırılmış bir mağaza içi fiziksel alışveriş deneyimi sağlayan yeni ürün ve hizmetlerde çarpıcı bir artış oldu. Alışveriş deneyimini yavaşlatan veya zorlaştıran engellerin ortadan kaldırıldığı, akıllı ve kasasız mağaza içi perakende hizmetlerinin ilk günlerini yaşıyoruz.

Mağaza sistemlerine yönelik bulut becerileri ile birlikte altyapı bant genişliğine ve bilgisayar görüşüne yapılan teknoloji yatırımları arttıkça, akıllı ve kasasız perakende becerilerinin hızla ilerlediğini göreceğiz. İnşa edilmelerinden önce altyapılarının kolayca kurulabildiği yeni mağazalar odak noktası haline gelecek.

3. Kapsayıcı deneyimler

EnsembleIQ’nun kapsayıcı deneyimler sunan ticaret üzerine yakın zamanda yaptığı bir araştırmada, katılımcıların yüzde 77'si kapsayıcı perakende kavramına aşina olduklarını belirtti. Bu araştırmada kapsayıcı perakende, tüketici alışveriş deneyimlerinin mağaza içi teknolojik özelliklerle (ör. uygulamalar, QR kodları, artırılmış gerçeklik, etkileşimli ekranlar vb.) ve/veya çevrimiçi ortamda (örneğin, sanal denemeler, 3D ürün önizlemeleri vb.) geliştirilmesi olarak tanımlandı.

Epson tarafından yapılan tüketici anketi, deneyimselliğin alışveriş yapanların davranışlarını değiştirmek için çok önemli olduğunu ve hatta kapsayıcı bir deneyim sunulmasının onları mağazada daha fazla alışveriş yapmaya yöneltebileceğini ortaya koydu. Anketin Birleşik Arap Emirlikleri katılımcılarının yüzde 92’si, deneyimsel bir unsura sahip alışveriş yerlerinin artması durumunda alışveriş davranışlarını değiştireceklerini belirtti. Bu oran Z kuşağı katılımcılar için yüzde 94, Y kuşağı katılımcılar için ise yüzde 93 olarak görülüyor. Araştırma ayrıca, perakende mağazalarındaki bu tür deneyimlerin tüketicilerin harcama miktarını artıracağını da gösteriyor.

Coresight Research, metaverse ve sanal mağazalardaki perakende satışların değerinin, 2024-2026 yılları arasında önemli bir erken benimseme artışıyla birlikte 2030 yılında yaklaşık 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Perakendecilerin 2023 yılında bu teknolojileri araştırdıklarını ve test ettiklerini göreceğiz.

4. 360 derece müşteri (ve müşteri veri platformu)

Müşteri Veri Platformu (CDP, Customer Data Platform), kalıcı ve bütünsel bir müşteri görünümü (diğer bir deyişle müşteri aktivitelerinin tek bir görünümü — 360 derece müşteri) oluşturan teknoloji platformuna deniyor. Burada, veriler birden çok kaynaktan alınıyor, temizleniyor ve tek bir müşteri profili oluşturmak için birleştiriliyor.

360 derece müşteri ve CDP konuları günümüzde perakendecilik sektörü için ön planda yer alıyor çünkü perakendeciler müşteri verilerini ya merkezi bir ajansla ya da daha kapsamlı bir sadakat teklifinin parçası olarak kurum içinde yönetmeye yönelik stratejiler geliştiriyor. CDP’ler, müşteriyi tanıma, onlara oldukları yerde hizmet sunma, onlardan bir şeyler öğrenme ve satış kanalları ve noktaları boyunca etkileşimde bulunmalarını sağlama fırsatı veren yeni sadakat stratejilerinin, çözümlerinin ve programlarının geliştirilmesine olanak sağlıyor. 2023 boyunca CDP çözümlerinin odak noktası haline geldiğini göreceğiz.

5. Tedarik zincirinin seviye atlaması

2023 yılında perakendeciler, tedarik zincirindeki maliyet avantajlarından yararlanma fırsatına sahip olacak. Perakendeciler ayrıca 2023'te tedarik zinciri "esnekliği ve dayanıklılığına" odaklanacaklar. Esneklik ve dayanıklılığı, zorluklara dayanma, uyum sağlama veya bir zorluk sonrası hızlı bir şekilde toparlanma olarak tanımlayabiliriz. Sonuç olarak, tedarik zinciri 2023'te yöneticilerin öncelik listesinde 1’inci ve 2’nci sırada yer almaya devam edecek.

yeni bir dijital mimari gerekli

Perakendeciler, dijital ticaretin potansiyelini ortaya çıkarmak için yeni bir yaklaşım arıyor. Böyle bir yaklaşım için ise modern bulut tabanlı çözümlerden ve hizmetlerden büyük ölçüde yararlanan yeni teknolojilere ve yeni bir dijital mimariye ihtiyaç var.

Her perakendecinin amacı, müşteri yolculuğu boyunca sürtünmeyi azaltarak ve geleneksel olarak birbirlerinden farklılaşan kanalları birleştirerek müşterilerin bu kanallar arasında sorunsuz bir şekilde hareket edebileceği mümkün olan en iyi alışveriş deneyimini sağlamaktır.

Uzun zamandır “çok kanallı” alışverişin vaadi olan bu deneyim, çevik ve uygun maliyetli bir dijital ticaret çözümü oluşturmanın da anahtarı. Mikro hizmetlerle desteklenen şekillendirilebilir ve başsız (headless) uygulamaların benimsenmesi, perakendecilerin alışveriş deneyimini birleştirip kişiselleştirmelerine, bakım maliyetlerini azaltmalarına, iş çevikliklerini artırmalarına ve uygun ölçekte inovasyon yapmalarına yardımcı oluyor.