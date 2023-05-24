2024'te küresel çelik talebi yüzde 1.7 büyüyecek

Dünya Çelik Birliği'nden (Worldsteel) küresel çelik talebinin, imalat faaliyetlerindeki toparlanmaya dayalı olarak bu yıl yüzde 2.3'lük bir toparlanma tahmininin ardından 2024'te yüzde 1.7 büyümesinin beklendiğini açıkladı. Worldsteel Genel Müdür Yardımcısı Frank Zhong, ASEAN ülkelerinde şu anda 80 milyon ton olan çelik talebinin uzun vadede 2035 yılına kadar iki katına çıkmasının beklendiğini belirtti.

Zhong, küresel hurda çelik mevcudiyetinin otuz yıl içinde 700 milyon tondan 1.1 milyar ila 1.2 milyar tona çıkmasının beklendiğini kaydetti. Öte yandan Worldsteel, aralarında Türkiye’nin de olduğu 63 ülkeden toplanan verilerden oluşan Mart 2023 raporunu yayınladı.

Buna göre, dünya ham çelik üretimi, Mart 2022'ye kıyasla yüzde 1.7 artışla Mart 2023'te 165,1 milyon ton (Mt) oldu. Dağılım şöyle oldu: Afrika, Mart 2022'ye göre yüzde 8.4 artışla Mart 2023'te 1.4 milyon ton üretti. Asya ve Okyanusya, yüzde 4.1 artışla 124.8 milyon ton üretti. 27 AB ülkesi, yüzde 5.6 düşüşle 11.9 milyon ton üretti.

Türkiye, Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Birleşik Krallık’tan oluşan “Diğer Avrupa ülkeleri” yüzde 14.1 düşüşle 3.5 milyon ton üretti. Ortadoğu yüzde 17.5 düşüşle 3.1 milyon ton üretim sağladı. Kuzey Amerika da düşüşteydi…

Yüzde 2.6 düşüşle 9.3 milyon ton üretildi. Rusya ve Ukrayna ise yüzde 3 artışla 7.6 milyon ton üretti. Güney Amerika’nın üretimi yüzde 7.6 düşüşle 3.5 milyon ton oldu. Rapora göre, Türkiye martta ham çelik üretimde yüzde 18.6 düşüşe rağmen 2.7 milyon tonla 9’uncu ülke oldu.

Soya fasulyesi ve mısır fiyatları kâr realizasyonuyla geriledi

Soya fasulyesi ve mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, aylardır görülen en büyük günlük kazanımları elde etmesinin ardından işlemcilerin kâr realizasyonuna gitmesiyle geriledi. Benzer şekilde, buğday da ABD Tarım Bakanlığı'nın haftalık raporunun ABD'de kış buğday hasadının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini göstermesinin küresel arza dair endişeleri yatıştırmasıyla geriledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları 12 Eylül'den bu yana en büyük günlük kazanımı elde etmesinin ardından yüzde 0.5 azalarak 13.34 dolar/bushel, yani 490.2 dolar/ton seviyesine geriledi. Buğday yüzde 0.8 düşüşle 6.01 dolar/bushel yani 220.8 dolar/ ton seviyesine geriledi. Mısır yüzde 0.7 gerileyerek 223.2 dolar/ton seviyesine düştü.