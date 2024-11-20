2025'te ürün çeşitliliğine 70 milyon TL yatıracak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Pan Artisan’ın 2021'de ku­rulan üretim tesisinde Doyuyo restoranları için burger ve sandviç ekmeği imal etmek üzere faaliyete geçtiğini kaydeden Pan Artisan Ticari Di­rektörü Uğur Uğurlu, bugün ay­lık 1,5 milyon adetlik üretim ka­pasitesine ulaştığını iletti.

Gıda perakendesi alanındaki pek çok farklı marka için de private label ürettim yaptıklarını belirten Uğurlu, yüksek besin değerine sahip un ve sızma zeytinyağı ba­rındıran uzun raf ömrü­ne sahip burger ve sandviç ekmek üretimi yaptık­larını duyurdu. Farklı kalıplar Geniş dağıtım ağına sahip ol­duklarını anla­tan Uğurlu, “Pan Artisan olarak, iki yıl içinde özellikle hamburger ve sandviç ekmeği üretiminde ev dışı tü­ketim sektörünün inovatif bir öncüsü olduk.

2 bin metrekare kapalı alanda 30 çalışan ile tek­noloji ile donatılmış tesisleri­mizde kaliteli hammadde ile Türkiye’de pek çok gıda zinciri için özel üretim yapıyoruz. Ka­pasitemiz sayesinde, farklı coğ­rafyalardaki geniş bir müşteri portföyüne hizmet verirken, ay­nı zamanda sürdürülebilir bü­yüme politikamızla ciromuzu istikrarlı bir şekilde artırıyo­ruz” dedi.

Bu yıl bin 400 ton ekmek üretimi hedefliyor

Geçen yılın firmaları için büyüme ve atılım yı­lı olduğuna vurgu yapan Uğurlu, %150 büyüme ile 50 milyon TL ciro ile bi­tirdiklerini kaydet­ti. Bu yılı yine üs­tüne koyarak ilerlediklerini ve ciroları­nı da iki kat artırmak istedikle­ri bir yıl ol­duğunu ifade eden Uğurlu, “Yıl­sonuna kadar hedeflediğimiz 110 milyon TL’lik ciroya ulaşa­cağımızı öngörüyoruz.

2023’ü bin ton ekmek üretimi ile ka­pattık ve bu yıl hedefimizi bin 400 tona çıkarmak. Sadece ev dışı tüketim pazarında yer alan bir firma olarak, Türkiye’nin öncü zincir perakende kanalla­rında gerçekleştirmek istedi­ğimiz projelerimiz bulunuyor. 2025 yılı için ise bizim için bü­yük bir yatırım yılı olacak. 70 milyon TL’lik bir bütçe ile yeni bir üretim hattı ve fabrika yatı­rımını devreye almayı planlıyo­ruz. 2025 yılı içinde de büyüme stratejilerimizi devam ettirerek sektörde yerimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Ar-Ge ekiplerinin inovasyon çalışmalarını sürdürdüklerini ileten Uğurlu, ekmek ve pizza hamuru ürünleri gibi yeni kate­gorilerde araştırma ve geliştir­me faaliyetlerinde bulundukla­rını aktardı. Uğurlu, ayrıca hızlı tüketim sektöründeki paydaş­larına günlük operasyonlarını da kolaylaştırmayı amaçladık­larını dile getirken, son tüke­timde inovatif ve esnek çözüm­ler ürettiklerini bildirdi.

Unlu mamuller imalatı 120 milyar TL’ye ulaştı

Türkiye’de unlu mamul sektörü hızla büyümeye devam ettiğine vurgu yapan Uğur Uğurlu, son yıllarda özellikle kruvasan, donut gibi şekerli unlu mamul ürünlerinin tüketiminde ciddi artış olduğunu aktardı.

Ekmek sektörünün halen mikro olarak incelenemediği için daha genel olarak fırın ve unlu mamul imalatı yapan tesislerin olduğunu kaydeden Uğurlu, “Özellikle endüstriyel unlu mamul imalatı ve tüketimi büyümeye devam ediyor. TÜİK verilerine göre 2020 yılında fırın ve unlu mamul imalat cirosu yıllık 55 milyar TL olarak belirlemişti. 2024 yılının sonunda ise yeni eklenen ürünler ile birlikte fırın ve unlu mamul imalat sektörünün 120 milyar TL gibi bir rakama ulaşacağını ön görüyoruz” dedi.