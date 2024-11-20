2025'te ürün çeşitliliğine 70 milyon TL yatıracak
Yılsonunu 110 milyon liralık ciroyla kapatmaya hazırlanan Pan Artisan, 2025’te 70 milyon TL’lik yatırım ile yeni bir üretim hattı yatırımını devreye alacak. Pan Artisan Ticari Direktörü Uğur Uğurlu, söz konusu yatırım ile ürün çeşitliliklerini artıracaklarını söyledi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Pan Artisan’ın 2021'de kurulan üretim tesisinde Doyuyo restoranları için burger ve sandviç ekmeği imal etmek üzere faaliyete geçtiğini kaydeden Pan Artisan Ticari Direktörü Uğur Uğurlu, bugün aylık 1,5 milyon adetlik üretim kapasitesine ulaştığını iletti.
Gıda perakendesi alanındaki pek çok farklı marka için de private label ürettim yaptıklarını belirten Uğurlu, yüksek besin değerine sahip un ve sızma zeytinyağı barındıran uzun raf ömrüne sahip burger ve sandviç ekmek üretimi yaptıklarını duyurdu. Farklı kalıplar Geniş dağıtım ağına sahip olduklarını anlatan Uğurlu, “Pan Artisan olarak, iki yıl içinde özellikle hamburger ve sandviç ekmeği üretiminde ev dışı tüketim sektörünün inovatif bir öncüsü olduk.
2 bin metrekare kapalı alanda 30 çalışan ile teknoloji ile donatılmış tesislerimizde kaliteli hammadde ile Türkiye’de pek çok gıda zinciri için özel üretim yapıyoruz. Kapasitemiz sayesinde, farklı coğrafyalardaki geniş bir müşteri portföyüne hizmet verirken, aynı zamanda sürdürülebilir büyüme politikamızla ciromuzu istikrarlı bir şekilde artırıyoruz” dedi.
Bu yıl bin 400 ton ekmek üretimi hedefliyor
Geçen yılın firmaları için büyüme ve atılım yılı olduğuna vurgu yapan Uğurlu, %150 büyüme ile 50 milyon TL ciro ile bitirdiklerini kaydetti. Bu yılı yine üstüne koyarak ilerlediklerini ve cirolarını da iki kat artırmak istedikleri bir yıl olduğunu ifade eden Uğurlu, “Yılsonuna kadar hedeflediğimiz 110 milyon TL’lik ciroya ulaşacağımızı öngörüyoruz.
2023’ü bin ton ekmek üretimi ile kapattık ve bu yıl hedefimizi bin 400 tona çıkarmak. Sadece ev dışı tüketim pazarında yer alan bir firma olarak, Türkiye’nin öncü zincir perakende kanallarında gerçekleştirmek istediğimiz projelerimiz bulunuyor. 2025 yılı için ise bizim için büyük bir yatırım yılı olacak. 70 milyon TL’lik bir bütçe ile yeni bir üretim hattı ve fabrika yatırımını devreye almayı planlıyoruz. 2025 yılı içinde de büyüme stratejilerimizi devam ettirerek sektörde yerimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
Ar-Ge ekiplerinin inovasyon çalışmalarını sürdürdüklerini ileten Uğurlu, ekmek ve pizza hamuru ürünleri gibi yeni kategorilerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunduklarını aktardı. Uğurlu, ayrıca hızlı tüketim sektöründeki paydaşlarına günlük operasyonlarını da kolaylaştırmayı amaçladıklarını dile getirken, son tüketimde inovatif ve esnek çözümler ürettiklerini bildirdi.
Unlu mamuller imalatı 120 milyar TL’ye ulaştı
Türkiye’de unlu mamul sektörü hızla büyümeye devam ettiğine vurgu yapan Uğur Uğurlu, son yıllarda özellikle kruvasan, donut gibi şekerli unlu mamul ürünlerinin tüketiminde ciddi artış olduğunu aktardı.
Ekmek sektörünün halen mikro olarak incelenemediği için daha genel olarak fırın ve unlu mamul imalatı yapan tesislerin olduğunu kaydeden Uğurlu, “Özellikle endüstriyel unlu mamul imalatı ve tüketimi büyümeye devam ediyor. TÜİK verilerine göre 2020 yılında fırın ve unlu mamul imalat cirosu yıllık 55 milyar TL olarak belirlemişti. 2024 yılının sonunda ise yeni eklenen ürünler ile birlikte fırın ve unlu mamul imalat sektörünün 120 milyar TL gibi bir rakama ulaşacağını ön görüyoruz” dedi.