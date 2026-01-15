Google Haberler

2026 jeotermal yatırımlar için kritik eşik olacak

JED Başkanı Ali Kındap 2026 yılında jeotermal santral yatırımlarında yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kındap aksi halde 2027 ve sonrasında jeotermal yatırımların büyük ölçüde askıya alınma riski bulunduğunu ifade etti.

Jeotermal enerji sektö­ründe 2025 yılı yatı­rım uykusunun bittiği yıl olarak geride kalırken, bin 758 Megavat (MW) kurulu gü­ce ulaşan sektörün en önemli sorunu, planlama aşamasında­ki santral yatırımlarının YEK­DEM kapsamı dışında kalma ihtimali olarak öne çıkıyor.

1 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7189 sa­yılı Cumhurbaşkanlığı kara­rına göre, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı YEK Bel­geli elektrik üretim tesisleri­nin, Yenilenebilir Enerji Des­tekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) yararlanması için 31 Aralık 2030 tarihine kadar işletmeye alınması gerekiyor.

Yatırımların önündeki engel

Jeotermal enerji sektöründe planlama noktasında olan pek çok yatırımın, mevzuatta ön­görülen bu zaman kısıtı yüzün­den bekleme dönemine girdi­ğini belirten Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, bu duru­mun ivmelenme aşamasındaki yatırımlarının önündeki en bü­yük engel olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin 122 bin MW se­viyesinde olan toplam kurulu gücü içerisinde, baz yük olarak üretim yapabilen tek yenilene­bilir kaynağın jeotermal sant­raller olduğunu hatırlatan Kın­dap, “Ülkemizin son 15 yılda je­otermal enerjide tüm dünyanın alkışladığı başarısının altında YEKDEM’in çok önemli payı var” dedi.

Jeotermal santral yatırımla­rının rüzgâr ve güneş gibi diğer yenilenebilir kaynaklara göre önemli farklılıklar gösterdiği­ne dikkat çeken Kındap, mega­vat başına yatırım maliyetinin rüzgâr santrallerine göre en az üç kat fazla olduğu bilgisini verdi.

“Köprüden önceki son çıkış”

Lisans, izin, ruhsat, arazi alı­mı, ÇED, sondaj, kaynak verim­liliğinin tespit edilmesi, sant­ralin inşası ve devreye alınması aşamalarının en iyimser şart­larda beş yılda tamamlanabil­diğine işaret eden JED Başkanı Ali Kındap, şu değerlendirme­yi yaptı: “Bugün yüksek yatı­rım maliyetine rağmen sektö­re yatırım yapmak isteyen, pek çok yatırımcımız var. Ancak bugün harekete geçseler dahi, 2030 sonuna kadar santralle­ri devreye almaları teknik ola­rak mümkün olamayacak.

Bu belirsizlik ortamında heves­li yatırımcılar da haklı olarak bekleyiş dönemine giriyor. Do­layısıyla içinde bulunduğumuz 2026 yılını, köprüden önceki son çıkış yılı olarak görüyoruz. Bu yıl içerisinde ilgili yasal dü­zenlemeyi yapamazsak, 2027 ve sonrasında tüm yatırım planlarının askıya alınma riski bulunuyor. Talep ve beklentile­rimizi Enerji ve Tabii Kaynak­lar Bakanlığımız başta olmak ilgili tüm kamu otoritelerine aktardık. Basit bir kanun deği­şikliği ile yatırımlarda öngörü­lebilirlik sağlanmış olacak.”

2053’e kadar en az 10 bin MW JES

1 Mayıs 2023 tarihi yasal dü­zenleme ile jeotermal enerji ya­tırımlarının YEKDEM kapsa­mındaki teşvik süresinin 10 yıl­dan 15 yıla çıkarıldığını, bu süre uzatımının sektör açısından hayati önem taşıdığını kayde­den Kındap, Türkiye’nin “2053 Net Sıfır” vizyonuna ulaşması için ise jeotermal enerjide en az 10 bin MW kurulu gücün­de santral yatırımının devre­ye alınması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
