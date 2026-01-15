2026 jeotermal yatırımlar için kritik eşik olacak

Jeotermal enerji sektö­ründe 2025 yılı yatı­rım uykusunun bittiği yıl olarak geride kalırken, bin 758 Megavat (MW) kurulu gü­ce ulaşan sektörün en önemli sorunu, planlama aşamasında­ki santral yatırımlarının YEK­DEM kapsamı dışında kalma ihtimali olarak öne çıkıyor.

1 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7189 sa­yılı Cumhurbaşkanlığı kara­rına göre, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı YEK Bel­geli elektrik üretim tesisleri­nin, Yenilenebilir Enerji Des­tekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) yararlanması için 31 Aralık 2030 tarihine kadar işletmeye alınması gerekiyor.

Yatırımların önündeki engel

Jeotermal enerji sektöründe planlama noktasında olan pek çok yatırımın, mevzuatta ön­görülen bu zaman kısıtı yüzün­den bekleme dönemine girdi­ğini belirten Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, bu duru­mun ivmelenme aşamasındaki yatırımlarının önündeki en bü­yük engel olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin 122 bin MW se­viyesinde olan toplam kurulu gücü içerisinde, baz yük olarak üretim yapabilen tek yenilene­bilir kaynağın jeotermal sant­raller olduğunu hatırlatan Kın­dap, “Ülkemizin son 15 yılda je­otermal enerjide tüm dünyanın alkışladığı başarısının altında YEKDEM’in çok önemli payı var” dedi.

Jeotermal santral yatırımla­rının rüzgâr ve güneş gibi diğer yenilenebilir kaynaklara göre önemli farklılıklar gösterdiği­ne dikkat çeken Kındap, mega­vat başına yatırım maliyetinin rüzgâr santrallerine göre en az üç kat fazla olduğu bilgisini verdi.

“Köprüden önceki son çıkış”

Lisans, izin, ruhsat, arazi alı­mı, ÇED, sondaj, kaynak verim­liliğinin tespit edilmesi, sant­ralin inşası ve devreye alınması aşamalarının en iyimser şart­larda beş yılda tamamlanabil­diğine işaret eden JED Başkanı Ali Kındap, şu değerlendirme­yi yaptı: “Bugün yüksek yatı­rım maliyetine rağmen sektö­re yatırım yapmak isteyen, pek çok yatırımcımız var. Ancak bugün harekete geçseler dahi, 2030 sonuna kadar santralle­ri devreye almaları teknik ola­rak mümkün olamayacak.

Bu belirsizlik ortamında heves­li yatırımcılar da haklı olarak bekleyiş dönemine giriyor. Do­layısıyla içinde bulunduğumuz 2026 yılını, köprüden önceki son çıkış yılı olarak görüyoruz. Bu yıl içerisinde ilgili yasal dü­zenlemeyi yapamazsak, 2027 ve sonrasında tüm yatırım planlarının askıya alınma riski bulunuyor. Talep ve beklentile­rimizi Enerji ve Tabii Kaynak­lar Bakanlığımız başta olmak ilgili tüm kamu otoritelerine aktardık. Basit bir kanun deği­şikliği ile yatırımlarda öngörü­lebilirlik sağlanmış olacak.”

2053’e kadar en az 10 bin MW JES

1 Mayıs 2023 tarihi yasal dü­zenleme ile jeotermal enerji ya­tırımlarının YEKDEM kapsa­mındaki teşvik süresinin 10 yıl­dan 15 yıla çıkarıldığını, bu süre uzatımının sektör açısından hayati önem taşıdığını kayde­den Kındap, Türkiye’nin “2053 Net Sıfır” vizyonuna ulaşması için ise jeotermal enerjide en az 10 bin MW kurulu gücün­de santral yatırımının devre­ye alınması gerektiğinin altını çizdi.