“2033’te 15 trilyon dolardan pay almak için plan yapılmalı”

Hayati ARIGAN

Türkiye’den ve dünya­dan turizm profesyo­nellerini buluşturan, ana sponsorluğunu Türkiye İş Bankası üstlendiği İstanbul Turizm Fuarı, Yenikapı-Av­rasya Gösteri ve Sanat Merke­zi'nde dün başladı.

İki gün sürecek fuarın açı­lışında DÜNYA Gazetesine konuşan Türkiye Turizm Ya­tırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, 2024 sezo­nu gelirler açısından iyi bir se­zon olduğunu, 60 milyon turist hedefi tutacağını ve gelirlerin 60 milyar doların biraz altında olabileceğini söyledi. Turizm­de verimlilik açısından bu yı­lın düşük bir yıl olduğunu vur­gulayan Narin, “Ancak gelir­ler ve turist girdileri açısından yüksek gözüküyor. Son çeyrek daha hareketli gidiyor” dedi.

Türkiye genelinde sektörel olarak bakıldığında turizm sektörünün hedeflerini tek tutturan sektör olduğuna dik­kat çeken Narin, “Maliyetler ve hizmet üreten insan kay­nağımız açısından iki başlık­lı çözülmesi gereken sorunla­rımız var. Birisi enflasyon ve devalüasyon arasındaki aley­hte olan statü. Özellikle güney bölgelerinde ortalama enflas­yon üzerinde seyreden gıda girdilerinde bir maliyet artı­şı var. Döviz kazandıran hiz­metler grubundayız. Deva­lüasyonun yavaş gidip bastı­rılmış olması yeni ekonomik modelde bizleri etkiledi. Ma­liyetlerimiz arttı” dedi.

“2025 ve sonrası 2033‘e ka­dar yeni bir planlamaya ihtiyaç var” diyen Oya Narin, “Turizm yatırımcıları derneği olarak biz bunu turizmde dönüşüm olarak ifade ediyoruz. 2017’den beri söylüyoruz. Çünkü bizim işimiz uzun ve orta vadeli plan­lar ister” ifadelerini kullandı.

Geri dönüş 20 yıla çıkıyor

Yatırımların geri dönüşü­münün yavaşlaması yüksek faiz politikaları nedeniyle fa­iz maliyeti de binince 12 ile 16 sene arasındaki geri dönüşün 20 yıla kadar çıkabildiğini be­lirten Narin, “Bu da yatırım­cıyı alternatif bir ülkeye git­mesine neden oluyor. Orada­ki fırsatları değerlendirip 5 yıl sonra Türkiye’ye dönüyor. Bi­zim yeni bir turizm planı orta­ya koymamız lazım. Dünyada­ki yatırımcıları, fonları davet edecek. Bizim yatırımcımıza yeni bir heyecan verecek yatı­rım ortamı hazırlanması 2026 ve sonrası yatırımlarda açılım bekliyoruz” dedi.

Dünya turizminin hacmi­nin şuanda 10 buçuk trilyon dolar olduğunu belirten Na­rin, “2033’te 15 trilyon dolar olacak. Yüzde 50 artışı yaka­lamak için bizim aynı tempo­da yürümemiz gerekir. Biz bu tempoya ayak uyduracak ted­birlere ihtiyacımız var. Bu da kamu, özel sektör ile sivil top­lumla herkesi kucaklayan iş­birliği ile plana ihtiyacımız var” diye konuştu.

İş Bankası’ndan turizme 2 yılda bir milyar $'lık destek

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz ise fuarın açılışında yaptığı ko­nuşmada, 2023’te Türkiye’nin turizm gelirinin 55 milyar do­lar olduğunu, turist sayısının ise 56,7 milyona yükselerek re­kor seviyeye ulaştığını söyledi.

Turizm sektörünün dönü­şümünde global rakipleri kar­şısında sektöre katkı sunmak üzere çalışmalar sürdürdük­lerini belirten Yılmaz, 2024 itibarıyla 2 yıllık süreçte tu­rizm sektörüne 1 milyar dolar kaynak aktaracaklarını taah­hüt ettiklerini bildirdi.

Turizm İhtisas Birimi hizmete girdi

Sektör paydaşlarıyla ay­nı dili konuşmak, ekosistem paydaşlarını bir araya geti­rerek işbirlikleri geliştirmek için çalışmalarına başlayan Turizm İhtisas Birimi’nin ge­nel müdürlükleri faaliyete geçirdiklerini hatırlatan Yıl­maz, “Turizm sektörünün ya­nında olmaya, otel yatırım­larından renovasyonlarına, yeşil dönüşümden enerji kre­dilerine kadar geniş yelpaze­deki ürün ve hizmetlerle eko­sistemin ihtiyaçlarına dokun­maya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin ilk Turizm İhtisas Şubesi Antalya’da açıldı

Yılmaz, “İlk Turizm İhtisas Şubesi Antalya’da mart ayında açıldı. Uzun yıllardır Zeugma, Patara, Teos, Nysa, Kaman Kalehöyük, Stratonikeia antik kentlerinde yapılan kazı çalışmalarına verdiğimiz destek, Müzelerimiz, tarihi kültürel mirasımızı geleceğe taşımak için attığımız adımlar, bu yaklaşımımızın bir parçası. Ülkemizin geleceği için stratejik önem verdiğimiz turizme, gerek finansal çözümlerimizle, gerek ihtisaslaşmaya yönelik faaliyetlerimizle, tarihi mirasımızı ve doğayı korumak için gerçekleştirdiğimiz projelerle destek vermeyi sürdüreceğiz.”