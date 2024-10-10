“2033’te 15 trilyon dolardan pay almak için plan yapılmalı”
İTF açılışına katılan TTYD Başkanı Oya Narin, 10 buçuk trilyon dolar dünya turizminin hacminin 2033’te 15 trilyon dolar olacağını belirterek, “Yüzde 50 artışı yakalamak için plana ihtiyacımız var” dedi. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz da 2024 itibarıyla 2 yıllık süreçte turizme 1 milyar dolar kaynak aktaracaklarını söyledi.
Hayati ARIGAN
Türkiye’den ve dünyadan turizm profesyonellerini buluşturan, ana sponsorluğunu Türkiye İş Bankası üstlendiği İstanbul Turizm Fuarı, Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde dün başladı.
İki gün sürecek fuarın açılışında DÜNYA Gazetesine konuşan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, 2024 sezonu gelirler açısından iyi bir sezon olduğunu, 60 milyon turist hedefi tutacağını ve gelirlerin 60 milyar doların biraz altında olabileceğini söyledi. Turizmde verimlilik açısından bu yılın düşük bir yıl olduğunu vurgulayan Narin, “Ancak gelirler ve turist girdileri açısından yüksek gözüküyor. Son çeyrek daha hareketli gidiyor” dedi.
Türkiye genelinde sektörel olarak bakıldığında turizm sektörünün hedeflerini tek tutturan sektör olduğuna dikkat çeken Narin, “Maliyetler ve hizmet üreten insan kaynağımız açısından iki başlıklı çözülmesi gereken sorunlarımız var. Birisi enflasyon ve devalüasyon arasındaki aleyhte olan statü. Özellikle güney bölgelerinde ortalama enflasyon üzerinde seyreden gıda girdilerinde bir maliyet artışı var. Döviz kazandıran hizmetler grubundayız. Devalüasyonun yavaş gidip bastırılmış olması yeni ekonomik modelde bizleri etkiledi. Maliyetlerimiz arttı” dedi.
“2025 ve sonrası 2033‘e kadar yeni bir planlamaya ihtiyaç var” diyen Oya Narin, “Turizm yatırımcıları derneği olarak biz bunu turizmde dönüşüm olarak ifade ediyoruz. 2017’den beri söylüyoruz. Çünkü bizim işimiz uzun ve orta vadeli planlar ister” ifadelerini kullandı.
Geri dönüş 20 yıla çıkıyor
Yatırımların geri dönüşümünün yavaşlaması yüksek faiz politikaları nedeniyle faiz maliyeti de binince 12 ile 16 sene arasındaki geri dönüşün 20 yıla kadar çıkabildiğini belirten Narin, “Bu da yatırımcıyı alternatif bir ülkeye gitmesine neden oluyor. Oradaki fırsatları değerlendirip 5 yıl sonra Türkiye’ye dönüyor. Bizim yeni bir turizm planı ortaya koymamız lazım. Dünyadaki yatırımcıları, fonları davet edecek. Bizim yatırımcımıza yeni bir heyecan verecek yatırım ortamı hazırlanması 2026 ve sonrası yatırımlarda açılım bekliyoruz” dedi.
Dünya turizminin hacminin şuanda 10 buçuk trilyon dolar olduğunu belirten Narin, “2033’te 15 trilyon dolar olacak. Yüzde 50 artışı yakalamak için bizim aynı tempoda yürümemiz gerekir. Biz bu tempoya ayak uyduracak tedbirlere ihtiyacımız var. Bu da kamu, özel sektör ile sivil toplumla herkesi kucaklayan işbirliği ile plana ihtiyacımız var” diye konuştu.
İş Bankası’ndan turizme 2 yılda bir milyar $'lık destek
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz ise fuarın açılışında yaptığı konuşmada, 2023’te Türkiye’nin turizm gelirinin 55 milyar dolar olduğunu, turist sayısının ise 56,7 milyona yükselerek rekor seviyeye ulaştığını söyledi.
Turizm sektörünün dönüşümünde global rakipleri karşısında sektöre katkı sunmak üzere çalışmalar sürdürdüklerini belirten Yılmaz, 2024 itibarıyla 2 yıllık süreçte turizm sektörüne 1 milyar dolar kaynak aktaracaklarını taahhüt ettiklerini bildirdi.
Turizm İhtisas Birimi hizmete girdi
Sektör paydaşlarıyla aynı dili konuşmak, ekosistem paydaşlarını bir araya getirerek işbirlikleri geliştirmek için çalışmalarına başlayan Turizm İhtisas Birimi’nin genel müdürlükleri faaliyete geçirdiklerini hatırlatan Yılmaz, “Turizm sektörünün yanında olmaya, otel yatırımlarından renovasyonlarına, yeşil dönüşümden enerji kredilerine kadar geniş yelpazedeki ürün ve hizmetlerle ekosistemin ihtiyaçlarına dokunmaya devam ediyoruz” dedi.
Türkiye’nin ilk Turizm İhtisas Şubesi Antalya’da açıldı
Yılmaz, “İlk Turizm İhtisas Şubesi Antalya’da mart ayında açıldı. Uzun yıllardır Zeugma, Patara, Teos, Nysa, Kaman Kalehöyük, Stratonikeia antik kentlerinde yapılan kazı çalışmalarına verdiğimiz destek, Müzelerimiz, tarihi kültürel mirasımızı geleceğe taşımak için attığımız adımlar, bu yaklaşımımızın bir parçası. Ülkemizin geleceği için stratejik önem verdiğimiz turizme, gerek finansal çözümlerimizle, gerek ihtisaslaşmaya yönelik faaliyetlerimizle, tarihi mirasımızı ve doğayı korumak için gerçekleştirdiğimiz projelerle destek vermeyi sürdüreceğiz.”