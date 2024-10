21 milyar TL'lik kozmetik sektörü İtalya'nın radarında

Takip Et

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’nin kozmetik sektörünün her yıl yüzde 10’un üstünde büyüme göstermesi, yabancı ülkeleri cezbetmeye devam ediyor. Bu ülkelerden biri de dünya kozmetik sektöründe öne çıkan İtalya. İtalyan kozmetik sektörünün rekabet gücünü artırmak ve yenilikçi ürünlerini uluslararası platformda tanıtmak amacıyla organizasyonlar düzenleyen İtalyan Ticaret Ajansı (ITA), geçtiğimiz yıl İtalya’dan Türkiye’ye 134 milyon dolarlık kozmetik ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu yıl Beauty İstanbul fuarına ulusal pavilyonla katılan İtalya; 103 kozmetik şirketinin yanı sıra yaklaşık 40 firma da kendi stantlarıyla yer aldı. Türkiye, İtalyan kozmetik ürünlerinin ihracatında 17. sırada yer alıyor. İlk beş sırada ABD, Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere bulunuyor.

Türkiye merkez olarak görülüyor

Beauty Istanbul’un kendileri için Türkiye’deki en önemli ticaret fuarlarından olduğunu belirten ITA İstanbul Direktörü Marco Pintus, fuar ile Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu, Afrika ve BDT ülkelerini kapsayan diğer gelişen pazarlara yönelmek isteyen İtalyan kozmetik şirketlerinin birincil odak noktası haline geldiğini söyledi. Bu fuarın Avustralya, Kanada, İngiltere, İsveç, Hindistan ve Çin gibi ülkelerden bile alıcıların dikkatini çektiğini belirten Pintus, “İtalyan şirketleri özellikle saç bakım ürünlerinde öne çıkıyor, Beauty Istanbul’a katılan İtalyan firmalar kozmetik endüstrisinin her alanında faaliyet gösteriyor. Öne çıkan bir kategori görmüyorum. Bu nedenle saç ürünleri, makyaj ürünleri, parfümler, cilt bakım ürünleri, güzellik salonu aletleri ve hatta güzellik endüstrisi için makineler ve ekipman üreten firmalar bulunuyor. Pavilyonumuz yaklaşık bin metrekare ile bizim için yeni bir rekor. İtalyan şirketler, bu fuar ile Türkiye’den ve diğer birçok ülkeden yeni alıcılarla tanışmak için çok önemli bir merkez olarak görüyor” dedi.

İtalya’nın Türkiye'nin kozmetik ithalatındaki en büyük tedarikçilerinden biri olarak öne çıktığına değinen Pintus, “Türkiye’nin resmi istatistiklerine göre İtalya, geçen yıl Türkiye’nin kozmetik ithalatında 134 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı ve pazar payı yüzde 9.3 oldu. Bu, Türkiye’nin İtalya’dan kozmetik ithalatında şimdiye kadar en yüksek değer ile iki yıl içinde yüzde 106’lık bir artışı gösteriyor. Bu durum İtalya bakımından 2024’te daha da gelişmekte; ocak ve temmuz arasında yüzde 27,6’lık ilave bir artış ve yüzde 10,2’lik pazar payı İtalya’yı, Türkiye'nin tedarikçileri sıralamasında ikinciliğe yükseltti. Veriler bize Türkiye’nin İtalya’dan kozmetik ithalatının yılsonuna kadar 150 milyon doları geçebileceğini gösteriyor” diye konuştu.

Arap ülkelerine ihraç ediyoruz, Avrupa’dan alıyoruz

Dünyada kozmetik pazarının 760 milyar dolarlık bir pazara ulaştığını kaydeden Acvit Kozmetik CEO’su İsmail Çetin, 2025’te ise bu rakamın yaklaşık yüzde 11,2 artarak 834 milyar dolara çıkmasının beklendiğini söyledi. Türkiye’de ise kozmetik pazarın 21 milyar lira olduğunu ileten Çetin, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Kozmetik harcamalarında sadece Avrupa’nın gerisinde kalan Türkiye’de ihracat ile pazarı büyütecek tek formül, yerli markaların büyümesinden geçiyor. Endemik bitkilerimize de sahip çıkarsak dünya kozmetik pastasından yüzde 63 civarında pay alabiliriz. Pandemiden sonra her yıl büyüyen pazarın her geçen gün daha da büyüdüğünü gözlemliyoruz. Kozmetik pazarı son beş yılda her yıl yüzde 10’un üstünde büyüdü. Türkiye kozmetiği ağırlıklı Arap ülkelerine ihraç edilirken, AB'den ise ithal ediyor. Son yıllarda cilt ürünleri ve şampuanlar öne çıkıyor. Doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin diğer kozmetik çeşitlerine göre bir tık daha önde olduğu gözlemleniyor.”

İtalya’da bin 300 firma faaliyet gösteriyor

İtalya'nın dünyanın beşinci en büyük ihracatçı ülkesi olduğunu aktaran Pintus, bundagıda ve moda sektörlerinin payının büyük olduğunu, İtalya’nın en fazla ihracat yaptığı sektörün 101 milyar euroluk değeriyle makine sektörü olduğunu belirtti. İtalyan kozmetik endüstrisinin yıllık 15 milyar euro ciroya sahip olduğunu, yıllık yaklaşık yüzde 14 büyüme gösterdiğini ve 2023’te 8.2 milyar dolarlık ihracat yaptığına vurgu yapan Pintus,şu açıklamayı yaptı: “İtalya, dünyanın beşinci en büyük kozmetik ihracatçısı ve 2024›ün ocak ve haziran ayları arasında ihracatını yüzde 11 artırdı. Bu başarıyı, kaliteyi her zaman ön planda tutarak, güzelliği artıran ve aynı zamanda kesinlikle güvenli, özgün ve çevre dostu yeni ürünler yaratma çabası içinde olan bin 300 şirkete borçluyuz. Bu şirketler genellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşuyor. Kozmetik şirketlerimizin her yıl gelirlerinin ortalama yüzde 6’sını inovasyon ve teknolojiye yatırması bu durumu destekliyor. Bu, İtalya’daki birçok başka sektörde de görülen bir durum. Genellikle aile şirketi olan küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşuyor.”