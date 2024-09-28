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40 yıllık hatırı olan kahveyi en çok kadınlar içiyor  

Sohbetlerin vazgeçilmezi, kimilerinin sabah kalkar kalkmaz tükettiği, molaların eşlikçisi kahveyi Türkiye’de evde ya da dışarıda en çok kadınlar tüketiyor. Araştırmalara göre tüm dünyada bir yılda 400 milyar fincan kahve içiliyor.

Dünya Gazetesi
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Zühre KURT

 Kahve tutkunları­nın sayısı her ge­çen gün artıyor. Türk Kahvesi geleneksel ve kadim rolü nedeniyle her yaş, kültür, cinsiyet, her tür gelir grubundan bağımsız olarak yaşam içindeki yerini ülkemiz­de güçlü bir şekilde koru­yor.

Sadece Türk kahvesi değil diğer kahve çeşitle­rinde de kadın kahve sever­ler önde görünüyor. Araş­tırmalara göre küresel kahve pazarının büyüklüğü 2023 yı­lında 110 milyar dolarlık tica­ri büyüklüğe ulaşmış durumda. Hal böyle olunca adına düzenle­nen festivallerin de sayısı her ge­çen gün artıyor. Kahve, eğlence ve kültür sanatı bir arada yaşa­mak isteyenler için düzenlenen kahve festivalleri ve gelişen kah­ve kültürü ile ilgili Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli so­rularımızı yanıtladı.

Kahve tüketiminde lider şehrimiz hangisi?

En çok kahve İstanbul’da içi­liyor. Şehirli ve eğitimli kitleler üzerinde reddedilemez bir gü­cü var kahvenin. Özellikle üni­versite şehirlerinde 18 yaş itiba­riyle kahve tüketimi başlıyor. 3. dalga kahve tüketiminde özel­likle İstanbul nüfus avantajını da kullanarak öncü bir rol üstle­niyor. Ankara ise en güçlü 2. pa­zar konumunda.

İzmir, Bursa, Eskişehir gibi illerimizde hız­lı bir kahve dükkanı yatırımcılı­ğı ile devam eden listede yerle­rini alıyorlar. Özellikle Antalya bir başkent olma yolunda. Ge­len turistlerin profili kahve tü­ketimi yüksek ülkeler kökenli olması önemli bir etken. Filtre ve espresso tabanlı kahve tüke­timinde ise ülkemizde halen süt ve bitkisel süt kullanılarak ikram edilen capuccino gibi ürünler rağbet görüyor.

Kahve festivallerinin eko­nomik anlamda ülke ekono­misine katkıları nelerdir?

Çevre illerden inanılmaz ziya­retçi trafiği yakalıyoruz. Örne­ğin; Ankara tek başına Eskişe­hir, Kayseri, Konya, Kapadokya, Samsun, Adana, Mersin ve Antal­ya bağlamında çok özel bir şehir. Ülkemizin başkenti kahve konu­sunda farklı bir rol üstleniyor. İs­tanbul ise; tüm Türkiye’den, Bal­kanlar’dan, Ortadoğu’dan ve Orta Asya ile Baltık Cumhuriyetleri’n­den inanılmaz trafik alıyor.

Ülkemizdeki festival sek­törünün tahmini büyüklü­ğü nedir?

2021-2024 yılları arasında mü­zik, deneyim, kültür ve sanat ta­rafında, büyüklük olarak 128 mil­yar TL civarında bir büyüklük ya­şandı. Dünyada konuşulan rakam ise yaklaşık 2022 sonrası süratli iyileşme ile sektör 6 trilyon dolar rakamına ulaştı. En büyük pay ise Kuzey Amerika, Avrupa, İngilte­re. Sadece 2019 Yılı Londra tek şehir biletli etkinlikler büyüklü­ğü 56 milyar GBP civarındaydı.

Festivallerle ilgili bu sene nasıl bir program var?

Panellerden atölyelere, semi­nerlerden konserlere birçok fark­lı deneyim sunan kahve festival­leri, gastronomi alanında marka festivalleri olarak her yıl çok daha yoğun ilgi görüyor. Festival geçen yıl toplamda 116 bin kahve seve­rin ziyaretiyle yeni bir rekora im­za atmıştı. Ankara Coffee Festival 20-21-22 Eylül tarihleri arasın­da Bilkent Center'da gerçekleş­ti. İstanbul Coffee Festival 3-6 Ekim’de İstanbul Ataköy Mari­na’da olacak, sahnede ise Gripin, Buray, Ceza ve Levent Yüksel yer alacak. Bu yıl 22-23-24 Kasım’da Antalya Cam Piramit’te olacağız.

İstanbul Coffee Festival bu yıl 10. yılını kutluyor. On yıl içinde festivalin ve ziyaret­çi kitlesinin nasıl değiştiğini gözlemlediniz?

Kahve festivalleri öncelikle spesifik olarak kahve endüst­risine odaklı bir etkinlik olup, odaklandığı nokta tümüyle kahve ve kahve kültürünün ül­kemizde büyümesi ve yayılma­sı. Hayal Makinası tarafından organize edilen kahve festival­leri bu amaçla yapılıyor. Kah­ve endüstrisi, ülkemizde ev ve sanayi tipi makinalardaki güç­lü yönü ve istihdamı, ithalat ta­rafındaki büyük vergi payla­rı, kahve dükkanları tarafında sağladığı istihdam, hızlı vergi üretimi (KDV), ürün gamı zen­ginliği, kahve yanı ürünlerdeki inanılmaz hızlı büyüme ile ke­sinlikle son 10 yılda hizmet ve yiyecek/içecek sanayisi tara­fında ülkemizin en hızlı büyü­yen istihdam ve vergi liderliği üstlenmiş bir sektör.

 