40 yıllık hatırı olan kahveyi en çok kadınlar içiyor
Sohbetlerin vazgeçilmezi, kimilerinin sabah kalkar kalkmaz tükettiği, molaların eşlikçisi kahveyi Türkiye’de evde ya da dışarıda en çok kadınlar tüketiyor. Araştırmalara göre tüm dünyada bir yılda 400 milyar fincan kahve içiliyor.
Zühre KURT
Kahve tutkunlarının sayısı her geçen gün artıyor. Türk Kahvesi geleneksel ve kadim rolü nedeniyle her yaş, kültür, cinsiyet, her tür gelir grubundan bağımsız olarak yaşam içindeki yerini ülkemizde güçlü bir şekilde koruyor.
Sadece Türk kahvesi değil diğer kahve çeşitlerinde de kadın kahve severler önde görünüyor. Araştırmalara göre küresel kahve pazarının büyüklüğü 2023 yılında 110 milyar dolarlık ticari büyüklüğe ulaşmış durumda. Hal böyle olunca adına düzenlenen festivallerin de sayısı her geçen gün artıyor. Kahve, eğlence ve kültür sanatı bir arada yaşamak isteyenler için düzenlenen kahve festivalleri ve gelişen kahve kültürü ile ilgili Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli sorularımızı yanıtladı.
Kahve tüketiminde lider şehrimiz hangisi?
En çok kahve İstanbul’da içiliyor. Şehirli ve eğitimli kitleler üzerinde reddedilemez bir gücü var kahvenin. Özellikle üniversite şehirlerinde 18 yaş itibariyle kahve tüketimi başlıyor. 3. dalga kahve tüketiminde özellikle İstanbul nüfus avantajını da kullanarak öncü bir rol üstleniyor. Ankara ise en güçlü 2. pazar konumunda.
İzmir, Bursa, Eskişehir gibi illerimizde hızlı bir kahve dükkanı yatırımcılığı ile devam eden listede yerlerini alıyorlar. Özellikle Antalya bir başkent olma yolunda. Gelen turistlerin profili kahve tüketimi yüksek ülkeler kökenli olması önemli bir etken. Filtre ve espresso tabanlı kahve tüketiminde ise ülkemizde halen süt ve bitkisel süt kullanılarak ikram edilen capuccino gibi ürünler rağbet görüyor.
Kahve festivallerinin ekonomik anlamda ülke ekonomisine katkıları nelerdir?
Çevre illerden inanılmaz ziyaretçi trafiği yakalıyoruz. Örneğin; Ankara tek başına Eskişehir, Kayseri, Konya, Kapadokya, Samsun, Adana, Mersin ve Antalya bağlamında çok özel bir şehir. Ülkemizin başkenti kahve konusunda farklı bir rol üstleniyor. İstanbul ise; tüm Türkiye’den, Balkanlar’dan, Ortadoğu’dan ve Orta Asya ile Baltık Cumhuriyetleri’nden inanılmaz trafik alıyor.
Ülkemizdeki festival sektörünün tahmini büyüklüğü nedir?
2021-2024 yılları arasında müzik, deneyim, kültür ve sanat tarafında, büyüklük olarak 128 milyar TL civarında bir büyüklük yaşandı. Dünyada konuşulan rakam ise yaklaşık 2022 sonrası süratli iyileşme ile sektör 6 trilyon dolar rakamına ulaştı. En büyük pay ise Kuzey Amerika, Avrupa, İngiltere. Sadece 2019 Yılı Londra tek şehir biletli etkinlikler büyüklüğü 56 milyar GBP civarındaydı.
Festivallerle ilgili bu sene nasıl bir program var?
Panellerden atölyelere, seminerlerden konserlere birçok farklı deneyim sunan kahve festivalleri, gastronomi alanında marka festivalleri olarak her yıl çok daha yoğun ilgi görüyor. Festival geçen yıl toplamda 116 bin kahve severin ziyaretiyle yeni bir rekora imza atmıştı. Ankara Coffee Festival 20-21-22 Eylül tarihleri arasında Bilkent Center'da gerçekleşti. İstanbul Coffee Festival 3-6 Ekim’de İstanbul Ataköy Marina’da olacak, sahnede ise Gripin, Buray, Ceza ve Levent Yüksel yer alacak. Bu yıl 22-23-24 Kasım’da Antalya Cam Piramit’te olacağız.
İstanbul Coffee Festival bu yıl 10. yılını kutluyor. On yıl içinde festivalin ve ziyaretçi kitlesinin nasıl değiştiğini gözlemlediniz?
Kahve festivalleri öncelikle spesifik olarak kahve endüstrisine odaklı bir etkinlik olup, odaklandığı nokta tümüyle kahve ve kahve kültürünün ülkemizde büyümesi ve yayılması. Hayal Makinası tarafından organize edilen kahve festivalleri bu amaçla yapılıyor. Kahve endüstrisi, ülkemizde ev ve sanayi tipi makinalardaki güçlü yönü ve istihdamı, ithalat tarafındaki büyük vergi payları, kahve dükkanları tarafında sağladığı istihdam, hızlı vergi üretimi (KDV), ürün gamı zenginliği, kahve yanı ürünlerdeki inanılmaz hızlı büyüme ile kesinlikle son 10 yılda hizmet ve yiyecek/içecek sanayisi tarafında ülkemizin en hızlı büyüyen istihdam ve vergi liderliği üstlenmiş bir sektör.