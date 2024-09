40 yıllık hatırı olan kahveyi en çok kadınlar içiyor  

Takip Et

Zühre KURT

Kahve tutkunları­nın sayısı her ge­çen gün artıyor. Türk Kahvesi geleneksel ve kadim rolü nedeniyle her yaş, kültür, cinsiyet, her tür gelir grubundan bağımsız olarak yaşam içindeki yerini ülkemiz­de güçlü bir şekilde koru­yor.

Sadece Türk kahvesi değil diğer kahve çeşitle­rinde de kadın kahve sever­ler önde görünüyor. Araş­tırmalara göre küresel kahve pazarının büyüklüğü 2023 yı­lında 110 milyar dolarlık tica­ri büyüklüğe ulaşmış durumda. Hal böyle olunca adına düzenle­nen festivallerin de sayısı her ge­çen gün artıyor. Kahve, eğlence ve kültür sanatı bir arada yaşa­mak isteyenler için düzenlenen kahve festivalleri ve gelişen kah­ve kültürü ile ilgili Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli so­rularımızı yanıtladı.

Kahve tüketiminde lider şehrimiz hangisi?

En çok kahve İstanbul’da içi­liyor. Şehirli ve eğitimli kitleler üzerinde reddedilemez bir gü­cü var kahvenin. Özellikle üni­versite şehirlerinde 18 yaş itiba­riyle kahve tüketimi başlıyor. 3. dalga kahve tüketiminde özel­likle İstanbul nüfus avantajını da kullanarak öncü bir rol üstle­niyor. Ankara ise en güçlü 2. pa­zar konumunda.

İzmir, Bursa, Eskişehir gibi illerimizde hız­lı bir kahve dükkanı yatırımcılı­ğı ile devam eden listede yerle­rini alıyorlar. Özellikle Antalya bir başkent olma yolunda. Ge­len turistlerin profili kahve tü­ketimi yüksek ülkeler kökenli olması önemli bir etken. Filtre ve espresso tabanlı kahve tüke­timinde ise ülkemizde halen süt ve bitkisel süt kullanılarak ikram edilen capuccino gibi ürünler rağbet görüyor.

Kahve festivallerinin eko­nomik anlamda ülke ekono­misine katkıları nelerdir?

Çevre illerden inanılmaz ziya­retçi trafiği yakalıyoruz. Örne­ğin; Ankara tek başına Eskişe­hir, Kayseri, Konya, Kapadokya, Samsun, Adana, Mersin ve Antal­ya bağlamında çok özel bir şehir. Ülkemizin başkenti kahve konu­sunda farklı bir rol üstleniyor. İs­tanbul ise; tüm Türkiye’den, Bal­kanlar’dan, Ortadoğu’dan ve Orta Asya ile Baltık Cumhuriyetleri’n­den inanılmaz trafik alıyor.

Ülkemizdeki festival sek­törünün tahmini büyüklü­ğü nedir?

2021-2024 yılları arasında mü­zik, deneyim, kültür ve sanat ta­rafında, büyüklük olarak 128 mil­yar TL civarında bir büyüklük ya­şandı. Dünyada konuşulan rakam ise yaklaşık 2022 sonrası süratli iyileşme ile sektör 6 trilyon dolar rakamına ulaştı. En büyük pay ise Kuzey Amerika, Avrupa, İngilte­re. Sadece 2019 Yılı Londra tek şehir biletli etkinlikler büyüklü­ğü 56 milyar GBP civarındaydı.

Festivallerle ilgili bu sene nasıl bir program var?

Panellerden atölyelere, semi­nerlerden konserlere birçok fark­lı deneyim sunan kahve festival­leri, gastronomi alanında marka festivalleri olarak her yıl çok daha yoğun ilgi görüyor. Festival geçen yıl toplamda 116 bin kahve seve­rin ziyaretiyle yeni bir rekora im­za atmıştı. Ankara Coffee Festival 20-21-22 Eylül tarihleri arasın­da Bilkent Center'da gerçekleş­ti. İstanbul Coffee Festival 3-6 Ekim’de İstanbul Ataköy Mari­na’da olacak, sahnede ise Gripin, Buray, Ceza ve Levent Yüksel yer alacak. Bu yıl 22-23-24 Kasım’da Antalya Cam Piramit’te olacağız.

İstanbul Coffee Festival bu yıl 10. yılını kutluyor. On yıl içinde festivalin ve ziyaret­çi kitlesinin nasıl değiştiğini gözlemlediniz?

Kahve festivalleri öncelikle spesifik olarak kahve endüst­risine odaklı bir etkinlik olup, odaklandığı nokta tümüyle kahve ve kahve kültürünün ül­kemizde büyümesi ve yayılma­sı. Hayal Makinası tarafından organize edilen kahve festival­leri bu amaçla yapılıyor. Kah­ve endüstrisi, ülkemizde ev ve sanayi tipi makinalardaki güç­lü yönü ve istihdamı, ithalat ta­rafındaki büyük vergi payla­rı, kahve dükkanları tarafında sağladığı istihdam, hızlı vergi üretimi (KDV), ürün gamı zen­ginliği, kahve yanı ürünlerdeki inanılmaz hızlı büyüme ile ke­sinlikle son 10 yılda hizmet ve yiyecek/içecek sanayisi tara­fında ülkemizin en hızlı büyü­yen istihdam ve vergi liderliği üstlenmiş bir sektör.