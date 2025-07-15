AB'nin aracı da Türkiye’de test ediliyor
TOSB BİAS Otomotiv Test Merkezi, 30 kişilik ekiple yılda 200 aracı test ediyor. Türkiye’de üretilen modellerin yanında Avrupa’da da banttan inen araçları test eden merkez, yılda 3 milyon euronun ülkede kalmasını sağlıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) desteğiyle Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (TOSB) hizmet veren Otomotiv Test Merkezi, iç piyasanın yanı sıra yurt dışındaki firmalara da hizmet veriyor. Kocaeli’nde 2018 yılında faaliyete başlayan merkezde, 30 kişilik ekiple bir yılda dayanıklılık, ömür, titreşim, şok, iklimsel çevre koşulları testleri, motor testleri, emisyon, gürültü, gerilme ölçümünü içeren 200 test yapıldı.
Otomotivin yanı sıra savunma, raylı sistemler ve makine ekipmanları gibi sektörlerde üretim yapan firmalara hizmet veren TOSB BİAS Otomotiv Test Merkezi, test ücretleri için her yıl yurt dışına giden yaklaşık 3 milyon euronun ülkede kalmasını sağlamanın yanı sıra İngiltere, Fransa, Bulgaristan, Özbekistan, Brezilya, Hollanda, Slovenya, Almanya, Ürdün gibi ülkelere test hizmeti sunuyor.
Merkezin müdürü Şükrü Özen, tüm Avrupa’ya yönelik otomotiv parçalarına test hizmeti verdikleri söyledi. Merkezle, üretilen ürünlerin testleriyle ilgili açığın kapatıldığını belirten Özen, “Test merkeziyle ulusal veya uluslararası firmalara özel standartlara göre üretilen ürünleri test edip akredite şekilde raporlayıp firmalarımızın ihracattaki elini güçlendiriyoruz” dedi.
Türkiye’nin maliyet ve ekonomik avantajı var
Yurt dışına sundukları hizmete değinen Özen, “Hizmet ihracatı genişleyerek devam ediyor. En son Fransa’ya hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Üretici firmanın fabrikası Türkiye’de de olabilir, yurt dışında kullanılması için burada üretilen ürün de olabilir. En son yurt dışında üretilen ve yurt dışında bir araca takılacak parçaya test yaptık. Ürünler buraya geliyor, testlerini gerçekleştiriyoruz. Tekrar ürünleri raporlarıyla firmalara gönderiyoruz” diye konuştu.
Özen, ürünlerin doğru üretimi, performansı ve kalitesini test etmenin işin önemli bir sac ayağını oluşturduğuna işaret ederek, “Dolayısıyla biz sac ayağını tamamlıyoruz. Bu firmalar, özellikle otomotiv sektöründe hizmet veren firmalar, bu testleri yaptırmak zorunda. Aksi takdirde ürünlerini satma noktasında zorluk çekecekler. Burada böyle bir merkez olmasaydı ürünlerini yurt dışında başka merkeze göndermek zorunda kalacaklardı. Merkezde firmaların ürünleri üzerindeki sıkıntıları görebilme ve müdahale edebilme noktasında daha hızlı alan sağlıyoruz. Buna ek olarak da ekonomik avantajımız var. Ürünleri lojistik maliyetinden kurtarıyoruz. Yurt dışı firmalarına oranla daha uygun maliyetli bu işleri gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.