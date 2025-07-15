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AB'nin aracı da Türkiye’de test ediliyor

TOSB BİAS Otomotiv Test Merkezi, 30 kişilik ekiple yılda 200 aracı test ediyor. Türkiye’de üretilen modellerin yanında Avrupa’da da banttan inen araçları test eden merkez, yılda 3 milyon euronun ülkede kalmasını sağlıyor.

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AB'nin aracı da Türkiye’de test ediliyor
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Sanayi ve Teknoloji Bakan­lığına bağlı Doğu Marma­ra Kalkınma Ajansının (MARKA) desteğiyle Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sa­nayi Bölgesinde (TOSB) hizmet veren Otomotiv Test Merkezi, iç piyasanın yanı sıra yurt dışında­ki firmalara da hizmet veriyor. Kocaeli’nde 2018 yılında faali­yete başlayan merkezde, 30 kişi­lik ekiple bir yılda dayanıklılık, ömür, titreşim, şok, iklimsel çev­re koşulları testleri, motor test­leri, emisyon, gürültü, gerilme öl­çümünü içeren 200 test yapıldı.

Otomotivin yanı sıra savunma, raylı sistemler ve makine ekip­manları gibi sektörlerde üretim yapan firmalara hizmet veren TOSB BİAS Otomotiv Test Mer­kezi, test ücretleri için her yıl yurt dışına giden yaklaşık 3 milyon euronun ülkede kalmasını sağla­manın yanı sıra İngiltere, Fransa, Bulgaristan, Özbekistan, Brezil­ya, Hollanda, Slovenya, Almanya, Ürdün gibi ülkelere test hizmeti sunuyor.

Merkezin müdürü Şükrü Özen, tüm Avrupa’ya yönelik otomotiv parçalarına test hizmeti verdik­leri söyledi. Merkezle, üretilen ürünlerin testleriyle ilgili açığın kapatıldığını belirten Özen, “Test merkeziyle ulusal veya ulusla­rarası firmalara özel standart­lara göre üretilen ürünleri test edip akredite şekilde raporlayıp firmalarımızın ihracattaki elini güçlendiriyoruz” dedi.

Türkiye’nin maliyet ve ekonomik avantajı var

Yurt dışına sundukları hizme­te değinen Özen, “Hizmet ihra­catı genişleyerek devam ediyor. En son Fransa’ya hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Üretici firmanın fabrikası Türkiye’de de olabilir, yurt dışında kullanılması için bu­rada üretilen ürün de olabilir. En son yurt dışında üretilen ve yurt dışında bir araca takılacak parça­ya test yaptık. Ürünler buraya ge­liyor, testlerini gerçekleştiriyo­ruz. Tekrar ürünleri raporlarıy­la firmalara gönderiyoruz” diye konuştu.

Özen, ürünlerin doğru üretimi, performansı ve kalite­sini test etmenin işin önemli bir sac ayağını oluşturduğuna işaret ederek, “Dolayısıyla biz sac aya­ğını tamamlıyoruz. Bu firmalar, özellikle otomotiv sektöründe hizmet veren firmalar, bu testleri yaptırmak zorunda. Aksi takdir­de ürünlerini satma noktasında zorluk çekecekler. Burada böy­le bir merkez olmasaydı ürünle­rini yurt dışında başka merkeze göndermek zorunda kalacaklar­dı. Merkezde firmaların ürünleri üzerindeki sıkıntıları görebilme ve müdahale edebilme noktasın­da daha hızlı alan sağlıyoruz. Bu­na ek olarak da ekonomik avan­tajımız var. Ürünleri lojistik ma­liyetinden kurtarıyoruz. Yurt dışı firmalarına oranla daha uy­gun maliyetli bu işleri gerçekleş­tiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL