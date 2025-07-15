AB'nin aracı da Türkiye’de test ediliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan­lığına bağlı Doğu Marma­ra Kalkınma Ajansının (MARKA) desteğiyle Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sa­nayi Bölgesinde (TOSB) hizmet veren Otomotiv Test Merkezi, iç piyasanın yanı sıra yurt dışında­ki firmalara da hizmet veriyor. Kocaeli’nde 2018 yılında faali­yete başlayan merkezde, 30 kişi­lik ekiple bir yılda dayanıklılık, ömür, titreşim, şok, iklimsel çev­re koşulları testleri, motor test­leri, emisyon, gürültü, gerilme öl­çümünü içeren 200 test yapıldı.

Otomotivin yanı sıra savunma, raylı sistemler ve makine ekip­manları gibi sektörlerde üretim yapan firmalara hizmet veren TOSB BİAS Otomotiv Test Mer­kezi, test ücretleri için her yıl yurt dışına giden yaklaşık 3 milyon euronun ülkede kalmasını sağla­manın yanı sıra İngiltere, Fransa, Bulgaristan, Özbekistan, Brezil­ya, Hollanda, Slovenya, Almanya, Ürdün gibi ülkelere test hizmeti sunuyor.

Merkezin müdürü Şükrü Özen, tüm Avrupa’ya yönelik otomotiv parçalarına test hizmeti verdik­leri söyledi. Merkezle, üretilen ürünlerin testleriyle ilgili açığın kapatıldığını belirten Özen, “Test merkeziyle ulusal veya ulusla­rarası firmalara özel standart­lara göre üretilen ürünleri test edip akredite şekilde raporlayıp firmalarımızın ihracattaki elini güçlendiriyoruz” dedi.

Türkiye’nin maliyet ve ekonomik avantajı var

Yurt dışına sundukları hizme­te değinen Özen, “Hizmet ihra­catı genişleyerek devam ediyor. En son Fransa’ya hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Üretici firmanın fabrikası Türkiye’de de olabilir, yurt dışında kullanılması için bu­rada üretilen ürün de olabilir. En son yurt dışında üretilen ve yurt dışında bir araca takılacak parça­ya test yaptık. Ürünler buraya ge­liyor, testlerini gerçekleştiriyo­ruz. Tekrar ürünleri raporlarıy­la firmalara gönderiyoruz” diye konuştu.

Özen, ürünlerin doğru üretimi, performansı ve kalite­sini test etmenin işin önemli bir sac ayağını oluşturduğuna işaret ederek, “Dolayısıyla biz sac aya­ğını tamamlıyoruz. Bu firmalar, özellikle otomotiv sektöründe hizmet veren firmalar, bu testleri yaptırmak zorunda. Aksi takdir­de ürünlerini satma noktasında zorluk çekecekler. Burada böy­le bir merkez olmasaydı ürünle­rini yurt dışında başka merkeze göndermek zorunda kalacaklar­dı. Merkezde firmaların ürünleri üzerindeki sıkıntıları görebilme ve müdahale edebilme noktasın­da daha hızlı alan sağlıyoruz. Bu­na ek olarak da ekonomik avan­tajımız var. Ürünleri lojistik ma­liyetinden kurtarıyoruz. Yurt dışı firmalarına oranla daha uy­gun maliyetli bu işleri gerçekleş­tiriyoruz” ifadelerini kullandı.