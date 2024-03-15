Acilen ‘sağlık turizmi kalkınma ajansı’ kurmalıyız

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Türkiye turizm sektöründe 60 milyon dolarlık gelir hedefine koşarken, sağlık turizmi de son yılların yükselen ayaklarından biri oldu. Bu yıl 4,5-5 milyar dolarlık gelir beklenen sağlık turizminin daha da geliştirilmesi için markalaşma atağı gerektiğini söyleyen Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, “Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin ‘sağlık turizmi yüzyılı’ olması vizyonuyla çalışalım” dedi.

Terziler, bu hedef doğrultusunda Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) benzeri bir yapı ile ‘sağlık turizmi kalkınma ajansı’ kurulması gerektiğini söyledi. Terziler, katma değerli sağlık turistini getirmek adına devlet destekli düzenli ve sürekli eğitimlerin yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Dünya sağlık turizminin yükselen yıldızı Türkiye'nin geçen yıl 6 Şubat depremlerine kadar yükselişini devam ettirdiğini vurgulayan Terziler, deprem, mayıs seçimleri ve İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası sağlık turizmi ekonomisinin yüzde 30 daraldığının bilgisini paylaştı. Terziler, Türkiye sağlık turizmine diğer bir darbenin ise Türk markalarının yurt dışında şube ve klinikler açmaya başlamasıyla oluşacağını vurguladı.

Bunun Türkiye’ye gelinmesi yönündeki rüzgâra bir engel olabileceğini belirtti.

Türkiye bir marka oldu

Terziler, “Elimizde çok büyük bir gücümüz varken yurt dışı yatırımlar Türkiye'ye gelecek akımı keser” dedi. Türkiye’nin sağlık turizminde dünya markası haline geldiğini belirten Terziler, Türkiye’de artık sadece saç ekimi ve estetik operasyonlar değil, pek çok sağlık ihtiyacı için de dünyanın birçok ülkesinden hasta ağırlandığını kaydetti. 2022 yılında 1 milyon saç turistini ağırladıklarını hatırlatan Terziler, hedeflenen ciroyu geçmek için bu sayının aşılması gerektiğine vurgu yaptı.

Sağlık turizmi için gelen sayının olduğu kadar kalitenin de çok önemli olduğuna dikkat çeken Terziler, “1980'li yıllardan sonra Türkiye turizm cenneti haline geldi. Ama ucuz ülke imajından bir türlü kurtulamadı. 40 yıldan fazla bir süredir deniz-güneş, doğa ve kültür turizminde yurt dışından misafirler kabul ediyoruz.

Ama ağırladıklarımızın da yüzde 90'larda orta ve ortanın altında gelir grubundaki insanlar olduğunu gözlemliyoruz. Son dönemlerde Turizm Bakanımızın yaptığı doğru hamlelerle sayı değil de kaliteye oynanması noktasında doğru girişimler yapılıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ‘Turizm Yüzyılı’ projesi kapsamında mücadelesini veriyor. Daha nitelikli ve 12 aya yayılan bir turizm ülkemiz için çok önemli hamleler” diye konuştu.

Saç ekiminin liderliği sürüyor

Son 15-20 yılda büyüyen bir sağlık turizm potansiyelinin açığa çıktığına dikkat çeken Terziler, “Bu yüzyılımızda ucuza, çok fazla sürümden kazanarak değil; markaların hakkını ortaya koyarak, markaların gerekli kalite ve inovasyon hareketlerini devam ettirerek insanların kaliteye geldiği bir sağlık turizmi cenneti haline getirirsek Türkiye bu yüzyıla sağlık turizmiyle damga vuracak hale gelir.

Bu yüzyılımızda katma değerli işlere yönelmek, katma değerli markaları oluşturmak, dünyanın en kaliteli sağlık turizmi cenneti haline gelmek zorundayız” dedi. Sağlık turizminde saç ekiminin liderliğini koruduğunu belirten Terziler, “Türkiye'de artık saç ekimi konusunda belli bir kaliteye ulaşıldı. Estetik, diş, saç içeren hatırı sayılır klinikler kurulmaya başlandı. Dünya standartlarında hizmetleriyle Türkiye ekonomisine ciddi anlamda katma değer sağlayan kliniklerimiz var” ifadelerini kullandı.

Kök hücre tedavisine ilgi yoğun

Saç ekimi ve diş tedavisi dışında son dönemlerde gündeme gelen diğer sağlık turizmi hizmetlerine değinen Servet Terziler, saç ekiminin yanında kök hücre tedavilerine insanların çok büyük rağbet gösterdiğini ve yurt dışından kök hücre tedavisi için talepler oluşmaya başladığını belirtti. Terziler, Ortadoğu, Avrupa ve Amerika’nın dışında son zamanlarda Uzakdoğu’dan da hasta geldiğini aktardı.