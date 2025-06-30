Adaso Başkanı Zeki Kıvanç: Üretim ve doğa makul bir dengede buluşmalı
Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, torba yasa teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu. “Türkiye’nin geleceği için hem ekonomik kalkınmayı hem çevresel sürdürülebilirliği birlikte düşünmek zorundayız” diyen Kıvanç, üretimi engellemeden doğayı koruyacak makul bir denge kurulması gerektiğini söyledi.
Ziya İPEK
Zeytinlik alanlarda sanayi, madencilik ve enerji projelerine izin verilmesini içeren “torba yasa” teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, “Ne sadece üretimi savunmak ne de sadece doğayı korumak yeterlidir. Türkiye’nin geleceği için hem ekonomik kalkınmayı hem çevresel sürdürülebilirliği birlikte düşünmek zorundayız” dedi.
“Mevzuat 1939’dan kalma, güncellenmeli”
Kıvanç, Türkiye’nin sanayileşme ve enerji bağımsızlığı hedeflerinin göz ardı edilemeyeceğini ancak tarımsal üretim alanlarının da stratejik önem taşıdığını söyledi. Zeytinin tarihsel ve kültürel bir değerin ötesinde “yüksek katma değerli” bir tarım ürünü olduğunu belirten Kıvanç, “Aynı şekilde sanayi, madenler ve enerji yatırımları da stratejik sektörlerdir. Bu iki alanı karşı karşıya getirmek yerine, bilimsel verilere ve ortak akla dayanan bir değerlendirme süreciyle ilerlenmeli” diye konuştu.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin (AOSB) 1973 yılından bu yana Türkiye ekonomisine değer kattığını anımsatan Zeki Kıvanç, Adana gibi tarımsal potansiyeli yüksek bir şehirde, bu OSB’nin tarıma elverişli olmayan kayalık bir alanda kurulduğuna dikkat çekti. Sanayi bölgesinin planlanmasında tarımsal bütünlüğe zarar vermemeye özen gösterdiklerini belirten Kıvanç, “AOSB gelişimini planlarken tarım alanlarının korunmasına özen göstermiş; sanayi yatırımlarını verimli arazilere zarar vermeyecek şekilde konumlandırmıştır” dedi.
2006-2007 yıllarında AOSB için genişleme alanı belirlenirken bölgede zeytin ağacı bulunmadığının resmi tespitlerle ortaya konduğunu hatırlatan Başkan Kıvanç, “Gerekli tüm kurumsal izinler alınarak sürece başlandı. Ancak daha sonra bazı kişiler tarafından - iyi niyetli ya da değil- bu alanlara zeytin ağacı dikildi.
Bugünkü mevzuat nedeniyle bu durum sanayi yatırımlarının önünü kesti” dedi. Zeytinlik sahaları ile ilgili düzenlemelerin çağın gerisinde kaldığını belirten Kıvanç, “Kanunda, zeytinliklerin 3 kilometre yakınına sanayi tesisi kurulamaz deniyor. Ancak bu yasa 1939 yılında yürürlüğe girdi. Günümüz koşullarına uygun değil. Biz de diyoruz ki zeytin ağacımız da olsun, sanayi tesisimiz de ama bu mesafe 500 metre gibi makul bir düzeye indirilsin” ifadelerini kullandı.
Mevzuat bütün OSB’leri yakından ilgilendirir
Söz konusu mevzuatın yalnızca Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ni değil, Türkiye genelindeki birçok OSB ve yatırım alanını etkilediğini belirten Kıvanç, “Bugün sadece Adana’da değil, ülke genelinde sanayi bölgeleri bu yasal kısıtlar nedeniyle büyüyemiyor.
Ceyhan Organize Sanayi Bölgemiz de benzer şekilde bu sınırlamalardan doğrudan etkileniyor” dedi. Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdam hedeflerine ulaşmasında sanayi bölgelerinin önemine vurgu yapan Kıvanç, “Bu bölgeler istihdam yaratacak, ihracat kapasitemizi artıracak ve stratejik yatırımlara ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip. Bu nedenle üretimi engellemeden ama doğayı da koruyarak makul bir denge kurulması şart” çağrısında bulundu.