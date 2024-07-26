Afrika'ya yaptığımız ihracatı 3 haneli rakamlara çıkarabiliriz
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, “Afrika’ya İhracat Fırsatları” konulu etkinlikteki konuşmasında, uluslararası rekabette zorlanılan bir dönemde yeni pazarların yeni fırsatlar sunduğunu belirtti.
Ziya İPEK
Sütcü, “Adana ihracatının yarısından fazlası bölgemizden gerçekleştiriliyor. Ama yetmez diyor daha da artması için çaba sarf ediyoruz. Afrika’yı da ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz gereken bir pazar olarak önemsiyoruz” dedi.
Her ürünün her sektörün ihracat imkânı var
Dünya Sektörlerarası İş Birliği Forumu Başkanı Utku Bengisu, 54 ülkesi bulunan Afrika'nın Türkiye’nin dış ticaretine hamle yaptıracak kadar değerli olduğunu söyledi. Afrika’nın her yıl 700 milyar doları geçen ithalat gerçekleştirdiğine vurgu yapan Bengisu, “Odaklanma ve atılacak küçük adımlarla 35,5 milyar dolarlık ihracatımızı üç haneli rakamlara ulaştırabiliriz” dedi.
Çin’in Afrika’ya bugün 288 milyar dolarlık ihracat yapar hale geldiğini anlatan Bengisu, "Afrika’ya finansal gücüyle gitti ve şimdi meyvesini alıyor. 2005'teHindistan, Afrika’ya 6,1 milyar dolar ihracat yaparken biz de 5,5 milyar dolarlık ürün ve hizmet gönderiyorduk. Hindistan rakamını 188 milyar dolara yükseltti biz 35.5 milyar dolarda kaldık. Bunun sebepleri üzerinde çalışmalıyız” diye konuştu.