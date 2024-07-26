Afrika'ya yaptığımız ihracatı 3 haneli rakamlara çıkarabiliriz

Ziya İPEK

Sütcü, “Adana ihracatının yarısından fazlası bölgemizden gerçekleşti­riliyor. Ama yetmez diyor daha da artması için çaba sarf ediyoruz. Afrika’yı da ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz gereken bir pazar olarak önemsiyoruz” dedi.

Her ürünün her sektörün ihracat imkânı var

Dünya Sektörlerarası İş Birli­ği Forumu Başkanı Utku Bengi­su, 54 ülkesi bulunan Afrika'nın Türkiye’nin dış ticaretine ham­le yaptıracak kadar değerli oldu­ğunu söyledi. Afrika’nın her yıl 700 milyar doları geçen ithalat gerçekleştirdiğine vurgu yapan Bengisu, “Odaklanma ve atıla­cak küçük adımlarla 35,5 milyar dolar­lık ihracatımızı üç haneli rakamla­ra ulaştırabiliriz” dedi.

Çin’in Afri­ka’ya bugün 288 milyar dolarlık ihracat yapar ha­le geldiğini anlatan Bengisu, "Af­rika’ya finansal gücüyle gitti ve şimdi meyvesini alıyor. 2005'te­Hindistan, Afrika’ya 6,1 milyar dolar ihracat yaparken biz de 5,5 milyar dolarlık ürün ve hizmet gönderiyorduk. Hindistan raka­mını 188 milyar dolara yükselt­ti biz 35.5 milyar dolarda kaldık. Bunun sebepleri üzerinde çalış­malıyız” diye konuştu.