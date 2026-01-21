“Akaryakıt istasyonları şarj istasyonuna dönecek”
Öztürk Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve OPET Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Öztürk, akaryakıt istasyonlarındaki dönüşüme dikkat çekti. Öztürk, elektrikli araçlarla birlikte istasyonların şarj ve perakende durağına dönüşeceğini bildirdi.
Recep ERÇİN
Elektrikli araçların yaygınlaşması akaryakıt istasyonlarını dönüştürüyor. Öztürk Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve OPET Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Öztürk, istasyonlardaki bu değişime dikkat çekerek, Ultra Şarj markası altında Ovolt ile Koç markası olan Wat olmak üzere iki ayrı operatörün yer aldığına dikkat çekti.
300 civarında istasyonda şarj ünitelerinin bulduğunu dile getiren Öztürk, “Bu işe bizden daha önce başlayan şarj şirketleri var. Hızlı şarjların akaryakıt istasyonları dışında kullanılması altyapı itibarıyla çok mümkün değil. Filoların ihtiyacı gözden kaçırılıyor. AVM’de şarja koyup alışveriş yapıyorsunuz ama yarım saat sonra şarjdan almak zorundasınız veya etrafta bir şey yoksa 40 dakika araçta bekliyorsunuz. Akaryakıt istasyonlarında şarj işi değerli” diye konuştu.
Akaryakıt dışı gelirlerde hedef yüzde 30
Akaryakıt istasyonlarındaki dönüşümün devam edeceğini ifade eden Ufuk Öztürk, “İstasyonlar hızla bir yaşam alanına evriliyor. Önceden akaryakıt istasyonlarında çok az şey bulunabilen 400-500 metrekare marketler vardı. Artık taze gıdanın bile yer aldığı zincirler haline geldi. Biz Fasty olarak kendi ürün grubunuzu da raflara ekledik. Akaryakıt dağıtım şirketinden perakendeye dönüşüm gerçekleşiyor. Akaryakıt dışı gelirler yüzde 10’u civarında ama yüzde 30’a kadar çıkarma hedefimiz var. OPET aynı zamanda dijitalleşen bir şirket. Bir teknoloji şirketi olmayacağız ama teknolojiyi iyi kullanan bir şirket olacağız” bilgilerini paylaştı.
İstasyonlardaki ürün fiyatlarını kendi markaları ile dengeliyor
Öztürk Grubu Enerji Grup Başkanı ve Ovolt Şarj Teknolojileri San. Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Öztürk, aynı zamanda OPET Petrolcülük ve Fuchs Petrolub SE ortaklığında Türkiye’de otomotiv ve endüstriyel yağlar alanında hizmet veren Opet Fuchs’un Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Öztürk ile gerçekleştirdiğimiz özel sohbette, akaryakıt istasyonlarında yer alan marketlerdeki fiyatların yükseldiğinden söz ettiğimizde şunları söyledi: “Bayiye fiyat dikte edemiyorsunuz. Tavsiye edebiliyorsunuz. Ama kendi ürün gruplarımızda fiyatı daha rahat yönetebiliyoruz.” Müşteri sadakat sisteminde daha önce akaryakıt alınca kazanılan puanlar sadece istasyonlarda kullanılabilirken, artık bu puanların dışarıda da kullanılabileceğini kaydeden Öztürk, oluşturdukları fintek yapısı ile mikro kredi de verebilir hale geleceklerini anlattı.
Grupta en büyük payın enerji işinde olduğunu kaydeden Öztürk, yenilebilir enerji, depolama, akaryakıt taşımacılığı ve madeni yağ alanlarında faaliyet gösterdiklerini dile getirdi. Golf kulübü işletmesinde Antalya dışında para kazanmanın zor olduğunu aktaran Öztürk, grubun konsolide büyüklüğün 6 milyar dolar olduğunu ve toplam çalışan sayılarının 7 bini bulduğunu söyledi.
Gayrimenkul sektörüne ilk olarak akaryakıt istasyonu inşa ederek başladıklarını daha sonra konut üretimi de yaptıklarını belirten Öztürk, önümüzdeki dönemde yeni projelerin olduğunu ifade etti. Yaklaşık 2 bine yakın akaryakıt istasyonu inşa ettiklerini söyleyen Öztürk, turizmde ise golf klüpleri ve otel işletmeciliği faaliyetlerinin bulunduğuna değindi. Öztürk, OPET özelinde yurt dışı büyüme planları yerine yurt içinde büyümeye odaklandıklarını belirterek, “Türkiye’de yapacak çok iş var” diye konuştu.
Ufuk Öztürk, “Ben bireysel olarak 13 şirkete yatırım yapmışımdır. İkisi Türkiye’de. Fintek alanına yatırım yapıyorum. Birkaç da yapay zeka girişimine yatırım yaptım” dedi.
“Politikalar devam ederse 2027’de ciddi fark olacak”
Enflasyonun en büyük problem olduğunu kaydeden Ufuk Öztürk, “En çok zorlanılan alan. Enflasyon düşmeden belirli bir raf seviyesine gelmek kolay değil. Servetin tabana yayılması kolay değil. Enflasyon en üst kesimi yukarı, orta kesimi aşağı itip orta direği yok ediyor” yorumu yaptı. Jeopolitik risk olmadığı sürece petrolde fiyat seviyesinin değişmesini beklemediklerini ifade eden Öztürk, “Enflasyon düşünce faizlerin de düşeceği döneme kadar birkaç yıl daha sıkıntı var. Kur baskısı ihracatçılar için söz konusu. Bu politikalar düzgün uygulanırsa 2027’de ciddi fark olacağını düşünüyorum” yorumu yaptı.
Kadın istihdam oranı yükseliyor
Akaryakıtta kadın istihdam oranını artırmaya odaklı projelere dikkat çeken Ufuk Öztürk, “Kadın Gücü projemiz ile 2 bine yakın istasyonumuzda kadın çalışan oranı yüzde 25’lere geldi. Yüzde 8’lerden buraya gelindi. Market işlerinde oran daha fazla. Bayi eşlerini de iş hayatına katmaya gayret ediyoruz. İkinci neslin de bu işi alıp geliştirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.