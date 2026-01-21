“Akaryakıt istasyonları şarj istasyonuna dönecek”

Recep ERÇİN

Elektrikli araçların yay­gınlaşması akaryakıt is­tasyonlarını dönüştürü­yor. Öztürk Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve OPET Yönetim Kuru­lu Üyesi Ufuk Öztürk, istasyon­lardaki bu değişime dikkat çeke­rek, Ultra Şarj markası altında Ovolt ile Koç markası olan Wat olmak üzere iki ayrı operatörün yer aldığına dikkat çekti.

300 ci­varında istasyonda şarj ünitele­rinin bulduğunu dile getiren Öz­türk, “Bu işe bizden daha önce başlayan şarj şirketleri var. Hız­lı şarjların akaryakıt istasyonları dışında kullanılması altyapı iti­barıyla çok mümkün değil. Filo­ların ihtiyacı gözden kaçırılıyor. AVM’de şarja koyup alışveriş ya­pıyorsunuz ama yarım saat sonra şarjdan almak zorundasınız ve­ya etrafta bir şey yoksa 40 dakika araçta bekliyorsunuz. Akaryakıt istasyonlarında şarj işi değerli” diye konuştu.

Akaryakıt dışı gelirlerde hedef yüzde 30

Akaryakıt istasyonlarındaki dönüşümün devam edeceğini ifa­de eden Ufuk Öztürk, “İstasyon­lar hızla bir yaşam alanına evrili­yor. Önceden akaryakıt istasyon­larında çok az şey bulunabilen 400-500 metrekare marketler vardı. Artık taze gıdanın bile yer aldığı zincirler haline geldi. Biz Fasty olarak kendi ürün grubunu­zu da raflara ekledik. Akaryakıt dağıtım şirketinden perakende­ye dönüşüm gerçekleşiyor. Akar­yakıt dışı gelirler yüzde 10’u ci­varında ama yüzde 30’a kadar çı­karma hedefimiz var. OPET aynı zamanda dijitalleşen bir şirket. Bir teknoloji şirketi olmayacağız ama teknolojiyi iyi kullanan bir şirket olacağız” bilgilerini pay­laştı.

İstasyonlardaki ürün fiyatlarını kendi markaları ile dengeliyor

Öztürk Grubu Enerji Grup Baş­kanı ve Ovolt Şarj Teknolojile­ri San. Ticaret A.Ş. Yönetim Ku­rulu Başkanı Ufuk Öztürk, aynı zamanda OPET Petrolcülük ve Fuchs Petrolub SE ortaklığında Türkiye’de otomotiv ve endüstri­yel yağlar alanında hizmet veren Opet Fuchs’un Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Öztürk ile gerçek­leştirdiğimiz özel sohbette, akar­yakıt istasyonlarında yer alan marketlerdeki fiyatların yüksel­diğinden söz ettiğimizde şunları söyledi: “Bayiye fiyat dikte ede­miyorsunuz. Tavsiye edebiliyor­sunuz. Ama kendi ürün grupla­rımızda fiyatı daha rahat yöne­tebiliyoruz.” Müşteri sadakat sisteminde daha önce akaryakıt alınca kazanılan puanlar sadece istasyonlarda kullanılabilirken, artık bu puanların dışarıda da kullanılabileceğini kaydeden Öz­türk, oluşturdukları fintek yapısı ile mikro kredi de verebilir hale geleceklerini anlattı.

Grupta en büyük payın ener­ji işinde olduğunu kaydeden Öz­türk, yenilebilir enerji, depolama, akaryakıt taşımacılığı ve made­ni yağ alanlarında faaliyet göster­diklerini dile getirdi. Golf kulübü işletmesinde Antalya dışında pa­ra kazanmanın zor olduğunu ak­taran Öztürk, grubun konsolide büyüklüğün 6 milyar dolar oldu­ğunu ve toplam çalışan sayıları­nın 7 bini bulduğunu söyledi.

Gayrimenkul sektörüne ilk olarak akaryakıt istasyonu inşa ederek başladıklarını daha son­ra konut üretimi de yaptıklarını belirten Öztürk, önümüzdeki dö­nemde yeni projelerin olduğunu ifade etti. Yaklaşık 2 bine yakın akaryakıt istasyonu inşa ettikle­rini söyleyen Öztürk, turizmde ise golf klüpleri ve otel işletmeci­liği faaliyetlerinin bulunduğuna değindi. Öztürk, OPET özelinde yurt dışı büyüme planları yerine yurt içinde büyümeye odaklan­dıklarını belirterek, “Türkiye’de yapacak çok iş var” diye konuştu.

Ufuk Öztürk, “Ben bireysel ola­rak 13 şirkete yatırım yapmışım­dır. İkisi Türkiye’de. Fintek ala­nına yatırım yapıyorum. Birkaç da yapay zeka girişimine yatırım yaptım” dedi.

“Politikalar devam ederse 2027’de ciddi fark olacak”

Enflasyonun en büyük problem olduğunu kaydeden Ufuk Öztürk, “En çok zorlanılan alan. Enflasyon düşmeden belirli bir raf seviyesine gelmek kolay değil. Servetin tabana yayılması kolay değil. Enflasyon en üst kesimi yukarı, orta kesimi aşağı itip orta direği yok ediyor” yorumu yaptı. Jeopolitik risk olmadığı sürece petrolde fiyat seviyesinin değişmesini beklemediklerini ifade eden Öztürk, “Enflasyon düşünce faizlerin de düşeceği döneme kadar birkaç yıl daha sıkıntı var. Kur baskısı ihracatçılar için söz konusu. Bu politikalar düzgün uygulanırsa 2027’de ciddi fark olacağını düşünüyorum” yorumu yaptı.

Kadın istihdam oranı yükseliyor

Akaryakıtta kadın istihdam oranını artırmaya odaklı projelere dikkat çeken Ufuk Öztürk, “Kadın Gücü projemiz ile 2 bine yakın istasyonumuzda kadın çalışan oranı yüzde 25’lere geldi. Yüzde 8’lerden buraya gelindi. Market işlerinde oran daha fazla. Bayi eşlerini de iş hayatına katmaya gayret ediyoruz. İkinci neslin de bu işi alıp geliştirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.