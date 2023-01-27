Altay tankında ASELSAN imzası! Teslimat tarihi verildi

ASELSAN ile projenin ana yüklenicisi BMC arasında Altay Seri Üretim Projesi Sözleşmesi kapsamında kritik görev donanımlarıyla bu donanımlara ilişkin kullanıcı/ bakım eğitimlerine yönelik yaklaşık 841 milyon euroluk sözleşme imzalanmıştı.

Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2026 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün Altay tankı projesinde ASELSAN'ın sorumluluklarının belli olduğunu ve sözleşmeyi imzaladıkları andan itibaren bu doğrultuda çalışmaya başladıklarını söyledi.

Sistemlerimizin birçoğu hazır

Görgün, Altay tankına yönelik yürüttükleri çalışmalarda gelinen duruma ilişkin şu bilgileri verdi: "Sistemlerimizin birçoğu hazır, üretimi devam eden sistemlerimiz de var.

Bu da geçmişte yine ASELSAN'a duyulan sorumlulukla çeşitli modernizasyon projelerinde farklı kapsamlarda verilen işlerin aslında bütünselliğinin oluşturduğu bir platform.

İlk teslimatları bu yıl içinde çok gecikmeden yapılacak

Savunma Sanayii Başkanımız da açıkladı, seri üretimin ilk teslimatları bu yıl içinde çok gecikmeden yapılacak ve biz hazırız.” Görgün, ASELSAN'ın tanklara yönelik tanksavar roket ve füzelerini platforma zarar vermeden durdurmak üzere geliştirdiği aktif koruma sistemlerine ilişkin soruya karşılık, "Pulat halihazırda kullanılıyor" dedi.

Akkor'da radar teknolojilerinde elde ettikleri birikimi kullandıklarını dile getiren Görgün, "Onun da seri üretimi devam ediyor. Akkor tipi ürünleri dünyada üretebilen 4'üncü ülke yok. Önemli bir yetenek. Böyle düşünüldüğünde Altay tankıyla teslim edildikten sonra uluslararası ihracat potansiyeli de çok yüksek ürünlerimizden birisi olacak" diye konuştu.