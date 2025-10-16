Apple fiyatları artırdı: Teknoloji devinden araba fiyatına bilgisayar
Apple M5 işlemci yeni bilgisayarlarını tanıtırken; Apple Türkiye Macbook, iMac, iPad ve Mac Studio ürünlerine zam yaptı. California merkezli teknoloji devinin üst segment bilgisayarı Mac Studio'nun başlangıç fiyatı 118 bin 999 liraya çıktı. MacStudio'nun özellikleri en üst seviyeye çıkarıldığında ise fiyatı 816 bin 498 lira 98 kuruşa yükseliyor.
Apple Türkiye, bilgisayar ve tablet fiyatlarına ciddi zam yaptı.
Cupertino merkezli teknoloji devinin en üst segmentte yer alan bilgisayarı Mac Studio'nun başlangıç fiyatı 118.999 lira oldu.
MacStudio’nun özellikleri 32 çekirdekli CPU’ya, 80 çekirdekli GPU’ya ve 32 çekirdekli Neural Engine’a sahip Apple M3 Ultra çip, 16 TB SSD depolama alanı, 512 GB birleşik bellekle güncellendiğinde fiyatı 794 bin 499 liraya çıkıyor.
Bilgisayarınıza Final Cut Pro ve Logic Pro yazılımlarını eklediğinizde ise fiyat 816 bin 498 lira 98 kuruşa yükseliyor.