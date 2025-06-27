Araçların özelliklerine göre farklı ÖTV geliyor

Ferit PARLAK

Ekonomiye ilişkin dü­zenlemeler içeren Türk Parasının Kıyme­tini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişik­lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Büt­çe Komisyonunda kabul edil­di. Resmi Gazete’de yayımlan­dıktan sonra yasalaşacak.

Bazı düzenlemeler ise yayımı takip eden ayın başında yürürlüğe girecek. Buna göre, bazı fosil yakıtla çalışan binek otomo­biller ile hem fosil yakıt kulla­nan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobil­lerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gi­dilecek.

ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan Diğerle­ri” satırı altındaki bazı fosil ya­kıtla çalışan binek otomobille­ri ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulu­nan bazı hibrit otomobillerin güncelliğini kaybeden matrah eşikleri nedeniyle, neredey­se tamamı, bulundukları mo­tor silindir hacmi aralığındaki en yüksek ÖTV oranları olan yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 oranlarından vergilendi­rildiğinden, söz konusu mat­rah eşikleri piyasa koşulların­da oluşan fiyatları etkilemeye­cek şekilde yeniden belirlendi.

Ulusal güvenlik kuruluşla­rına, milli savunma ve iç gü­venlik maksadıyla alacakları ve münhasıran bu amaçla kul­lanacakları yerli katkı oram en az yüzde 40 olan taşıtlar ile il­gili kuruluşların ihtiyaçları­nı karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan kamyon, kamyonet, arazi taşıtları ve motosikletlerin ilk iktisabın­da özel tüketim vergisi istisna­sı getirildi.

Kuruluşların ihtiyaçları­nı karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan hafif ti­cari taşıtlar da hüküm kapsa­mına alındı.

ÖTV değişikliği ile kayıtdışı önlenecek

AK Partili milletvekilleri, yapılan kanun değişikliğinin, iyi niyetli olmayanların yanıl­tıcı ve sahte belge kullanımını önlemek hedefiyle yapıldığı­nın altını çizdi.

Kanun teklifinin gerekçe­sinde mevcut uygulama, “Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanu­nu’na ekli listede yer alan mal­ların ithalinde ÖTV hesap­lanmamakta, sadece teminat alınarak mallar yurt içine alın­makta, ithalatçıları tarafın­dan yurt içinde ilk tesliminde ise ÖTV hesaplanmaktadır. Bu kapsamda yer alan malla­rın ithalinde sadece mal bedeli üzerinden KDV hesaplanarak tahsil edilmektedir. İthalat­çılar tarafından malın yurt içi ilk tesliminde ÖTV hesaplan­dığından, ÖTV tutarına isabet eden KDV tutarı da bu aşama­da hesaplanmaktadır. Hesap­lanan KDV tutarı indirilecek KDV ile karşılaştırılarak, öde­necek KDV olmakta veya dev­reden KDV olarak sonraki dönemlere devretmekte ve sonraki dönemlerdeki hesap­lanan KDV tutarı ile mahsup edilmektedir” şeklinde açık­lanmıştı.

Kanun değişikliğinin ge­rekçesinde, değişikliğin nede­ni olarak, “KDV Kanunu uya­rınca matraha dâhil olan ÖTV tutarı üzerinden hesaplanan KDV, mükelleflerin faaliyetle­rine ilişkin olarak ortaya çıkan ve yüklenilen bir KDV olma­dığından, bu alanda faaliyette bulunanların en azından ÖTV tutarına isabet eden tutar ka­dar KDV’yi ödemeleri bekle­nir. Ancak mükelleflerin, bu ÖTV tutarı üzerinden hesap­lanan KDV’nin ödenmesinden kaçınmak için farklı alanlar­daki faaliyetlerini bu faaliyet­leri ile ilişkilendirmek sure­tiyle veya iyi niyetli olmayan mükelleflerde ise sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıl­tıcı belge kullanmak suretiyle en az vergi ödenecek şekilde veya hiç ödenmeyecek şekilde hareket etmek suretiyle kayıt dışılığa sebebiyet verdikleri gözlemlenmektedir.” denildi.

Bu durumun, ÖTV tutarına isabet eden KDV’nin Hazine­ye hiç intikal ettirilmemesine veya eksik intikal ettirilmesi­ne neden olduğuna dikkat çe­kilen gerekçede, bu kapsam­da, söz konusu menfi işlemleri önlemeyi teminen 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayı­lı listede yer alan malların it­halinde hesaplanıp teminata bağlanan ÖTV’nin, KDV mat­rahına dahil edilmesine ilişkin düzenleme yapıldığına dikkat çekildi.

Verimli yatırımlara indirim de düzenlendi

Düzenlemeyle Sıvılaştırıl­mış Petrol Gazları (LPG) Pi­yasası Kanunu ve Elektrik Pi­yasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan değişiklik kapsamın­da ise dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan toptan LPG tica­reti kapsamında LPG satın alabilecek ancak bu LPG’yi başka bir dağıtıcıya satama­yacak. Verimli yatırımların teşvik edilmesi amacıyla indi­rimli kurumlar vergisi uygu­lamasının indirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap dö­neminden itibaren en fazla on hesap dönemi boyunca uygu­lanacağına ilişkin sınırlama getirildi ve kurumlar vergisi indirim oranı yüzde 60 olarak belirlendi.

Ayrıca, kazanç bulunması­na rağmen yararlanılmayan yatırıma katkı tutarlarının müteakip dönemlerde dikka­te alınamayacağı hususu mad­deye eklenerek uygulamaya açıklık getirildi.

Ar-Ge çalışanına teşvik

Araştırma, Geliştirme (Ar-Ge) ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da yer alan gelir vergisi stopajı teşvikine yönelik hükümde değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerinin, brüt asgari ücretin 40 katını aşmayan kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, doktoralı olanlar ile desteklenecek program alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i, yüksek lisanslı olanlar ile desteklenecek program alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 90’ı ve diğerleri için yüzde 80’i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilerek terkin edilecek.