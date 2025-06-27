Araçların özelliklerine göre farklı ÖTV geliyor
ÖTV düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Buna göre, bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidilecek. Arazi taşıtlarında ÖTV yüzde 50 olacak.
Ferit PARLAK
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yasalaşacak.
Bazı düzenlemeler ise yayımı takip eden ayın başında yürürlüğe girecek. Buna göre, bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidilecek.
ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan Diğerleri” satırı altındaki bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobilleri ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin güncelliğini kaybeden matrah eşikleri nedeniyle, neredeyse tamamı, bulundukları motor silindir hacmi aralığındaki en yüksek ÖTV oranları olan yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 oranlarından vergilendirildiğinden, söz konusu matrah eşikleri piyasa koşullarında oluşan fiyatları etkilemeyecek şekilde yeniden belirlendi.
Ulusal güvenlik kuruluşlarına, milli savunma ve iç güvenlik maksadıyla alacakları ve münhasıran bu amaçla kullanacakları yerli katkı oram en az yüzde 40 olan taşıtlar ile ilgili kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan kamyon, kamyonet, arazi taşıtları ve motosikletlerin ilk iktisabında özel tüketim vergisi istisnası getirildi.
Kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan hafif ticari taşıtlar da hüküm kapsamına alındı.
ÖTV değişikliği ile kayıtdışı önlenecek
AK Partili milletvekilleri, yapılan kanun değişikliğinin, iyi niyetli olmayanların yanıltıcı ve sahte belge kullanımını önlemek hedefiyle yapıldığının altını çizdi.
Kanun teklifinin gerekçesinde mevcut uygulama, “Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli listede yer alan malların ithalinde ÖTV hesaplanmamakta, sadece teminat alınarak mallar yurt içine alınmakta, ithalatçıları tarafından yurt içinde ilk tesliminde ise ÖTV hesaplanmaktadır. Bu kapsamda yer alan malların ithalinde sadece mal bedeli üzerinden KDV hesaplanarak tahsil edilmektedir. İthalatçılar tarafından malın yurt içi ilk tesliminde ÖTV hesaplandığından, ÖTV tutarına isabet eden KDV tutarı da bu aşamada hesaplanmaktadır. Hesaplanan KDV tutarı indirilecek KDV ile karşılaştırılarak, ödenecek KDV olmakta veya devreden KDV olarak sonraki dönemlere devretmekte ve sonraki dönemlerdeki hesaplanan KDV tutarı ile mahsup edilmektedir” şeklinde açıklanmıştı.
Kanun değişikliğinin gerekçesinde, değişikliğin nedeni olarak, “KDV Kanunu uyarınca matraha dâhil olan ÖTV tutarı üzerinden hesaplanan KDV, mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin olarak ortaya çıkan ve yüklenilen bir KDV olmadığından, bu alanda faaliyette bulunanların en azından ÖTV tutarına isabet eden tutar kadar KDV’yi ödemeleri beklenir. Ancak mükelleflerin, bu ÖTV tutarı üzerinden hesaplanan KDV’nin ödenmesinden kaçınmak için farklı alanlardaki faaliyetlerini bu faaliyetleri ile ilişkilendirmek suretiyle veya iyi niyetli olmayan mükelleflerde ise sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanmak suretiyle en az vergi ödenecek şekilde veya hiç ödenmeyecek şekilde hareket etmek suretiyle kayıt dışılığa sebebiyet verdikleri gözlemlenmektedir.” denildi.
Bu durumun, ÖTV tutarına isabet eden KDV’nin Hazineye hiç intikal ettirilmemesine veya eksik intikal ettirilmesine neden olduğuna dikkat çekilen gerekçede, bu kapsamda, söz konusu menfi işlemleri önlemeyi teminen 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithalinde hesaplanıp teminata bağlanan ÖTV’nin, KDV matrahına dahil edilmesine ilişkin düzenleme yapıldığına dikkat çekildi.
Verimli yatırımlara indirim de düzenlendi
Düzenlemeyle Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan değişiklik kapsamında ise dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan toptan LPG ticareti kapsamında LPG satın alabilecek ancak bu LPG’yi başka bir dağıtıcıya satamayacak. Verimli yatırımların teşvik edilmesi amacıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasının indirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap döneminden itibaren en fazla on hesap dönemi boyunca uygulanacağına ilişkin sınırlama getirildi ve kurumlar vergisi indirim oranı yüzde 60 olarak belirlendi.
Ayrıca, kazanç bulunmasına rağmen yararlanılmayan yatırıma katkı tutarlarının müteakip dönemlerde dikkate alınamayacağı hususu maddeye eklenerek uygulamaya açıklık getirildi.
Ar-Ge çalışanına teşvik
Araştırma, Geliştirme (Ar-Ge) ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da yer alan gelir vergisi stopajı teşvikine yönelik hükümde değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerinin, brüt asgari ücretin 40 katını aşmayan kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, doktoralı olanlar ile desteklenecek program alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i, yüksek lisanslı olanlar ile desteklenecek program alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 90’ı ve diğerleri için yüzde 80’i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilerek terkin edilecek.