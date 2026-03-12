Arsa yatırımı sanayi ve ulaşım hatlarına kaydı
Konuta erişim zorluğuyla vatandaşın arsadan ev sahibi olma isteği, sanayi göçü ve altyapı yatırımlarıyla arsanın değeri, konutun önüne geçti. En fazla artış ulaşım projeleri ve merkezde arsa kıtlığıyla Ankara’dan geldi. Başkent’te artış yüzde 50’ye kadar çıktı. Bu şehri İzmir, OSB’ler, göç ve gelişim akslarıyla yüzde 40 yükselişle izledi.
Hamide HANGÜL
Arsadan ev sahipliğine talebin artması, teşvik kapsamında sanayinin yönünü İstanbul’dan Anadolu’ya çevirmeye başlaması, göç ve hızlanan alt yapı yatırımları arsanın değerini artırdı. Özellikle sanayi, lojistik ve ulaşım projeleriyle temas eden koridorlarda arsa, yatırımcısına reel getiri sağlayarak, konutun önüne geçen bir yatırım aracına dönüştü. GABORAS Arsa Endeksi’ne göre 2025 yılında en fazla artış yüzde 42-50 bandıyla ulaşım projeleri ve merkezde arsa kıtlığı etkisiyle Ankara’da yaşandı.
Başkenti İzmir, OSB’ler, göç ve gelişim akslarıyla yüzde 40 artışla izledi. Sanayi dönüşümü ve lojistik yatırımlarıyla öne çıkan Bursa’da artış oranı yüzde 28-34, sanayi kuşağı ve liman bağlantıları bulunan Kocaeli’nde yüzde 27-33, İstanbul’a yakınlığıyla talep gören ve depolama alanlarıyla dikkat çeken Tekirdağ’da yüzde 24-29 bandında artış yaşandı. Turizm bölgesi Antalya’da yüzde 22-30, üniversite ve sanayi dengesiyle öne çıkan Eskişehir’de yüzde 25-30 artış gerçekleşti. Sınırlı arz, altyapı yatırımları ve gelecekte proje geliştirme potansiyeli, arsaları sadece fiyat artışı beklentisiyle değil, stratejik bir pozisyon aracı olarak da öne çıkartıyor.
Reel getiri sağladı
Endekse göre 2025 yılı, Türkiye’de arsa piyasasının konuttan belirgin biçimde ayrıştığı bir yıl oldu. Büyükşehir merkezlerinden ziyade; ulaşım, sanayi ve göç koridorlarında yer alan iller ve bu illerin çeperleri yatırımcısına daha yüksek oranlı getiri sağlarken, arsa fiyatlarındaki artışta altyapı yatırımları, sanayi ve lojistik genişleme ile planlı arsa arzının sınırlı olması belirleyici oldu.
Arsada 2025 yılı performansını değerlendiren Ruhi Konak, 2025 yılında arsanın, sınırlı arz ve altyapı yatırımlarının etkisiyle yatırımcısı için konutun önüne geçen bir yatırım aracı haline geldiğini belirterek, “Özellikle sanayi ve ulaşım projeleriyle temas eden bölgelerde arsa, reel getiri sağladı” dedi. Bunun arkasında çok net bir neden olduğunu dile getiren Konak, “Büyükşehir merkezlerinde hem yeni arsa üretimi sınırlı kaldı hem de piyasadaki mevcut stoklar büyük ölçüde eridi. Konut tarafında artan maliyetler ve üretim temposundaki yavaşlama ise yatırımcıyı daha ulaşılabilir ve uzun vadeli görülen arsaya yönlendirdi” diye konuştu.
Bu yıl arsa piyasasında ani sıçramalardan çok, doğru yerde olan arsaların öne çıktığı bir dönem beklediklerini dile getiren Ruhi Konak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Faizlerde yaşanacak olası düşüşle birlikte arsa tarafında talep yeniden canlanacaktır ancak bu talep her arsaya değil, özellikle konut projelerine uygun, imarlı ve geliştirilebilir arsalara yönelecektir. Konut üretiminin yeniden hız kazanacağı beklentisi, geliştiricileri bugünden arsa pozisyonu almaya iterken; ulaşım, sanayi ve lojistik yatırımlarıyla veri merkezi, enerji ve teknoloji odaklı projelerin konuşulduğu bölgeler daha stratejik hale gelecektir. Altyapısı zayıf ve plansız alanlarda fiyatların daha yatay seyretmesi muhtemel. 2026, arsanın kısa vadeli kazançtan ziyade doğru lokasyonda, sabırla taşınan bir yatırım aracı olarak öne çıktığı bir yıl olacaktır.”
Al bekle’den çıktı, yatırım aracına dönüştü
Sanayi, lojistik ve ulaşım projelerinin çevresindeki arsalar bu dönemde sadece fiyat artışıyla değil, ileride konut ya da ticari projeye dönüşme potansiyeliyle öne çıktı. Bu bölgelerde arsa, “al bekle” anlayışından çıkarak, orta vadede planlanan bir yatırım aracı haline geldi. 2025 boyunca gördüğümüz tablo şunu gösterdi: Arsa yatırımı artık sadece fiyatın yükselmesini beklemek değil; lokasyonu doğru okumak, zamanı doğru yakalamak ve arsanın gelecekte nasıl kullanılabileceğini öngörmek meselesi haline geldi.