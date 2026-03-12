Arsa yatırımı sanayi ve ulaşım hatlarına kaydı

Hamide HANGÜL

Arsadan ev sahipliğine talebin artması, teşvik kapsamında sanayinin yönünü İstanbul’dan Anado­lu’ya çevirmeye başlaması, göç ve hızlanan alt yapı yatırımları arsanın değerini artırdı. Özel­likle sanayi, lojistik ve ulaşım projeleriyle temas eden kori­dorlarda arsa, yatırımcısına re­el getiri sağlayarak, konutun önüne geçen bir yatırım aracına dönüştü. GABORAS Arsa En­deksi’ne göre 2025 yılında en fazla artış yüzde 42-50 bandıy­la ulaşım projeleri ve merkezde arsa kıtlığı etkisiyle Ankara’da yaşandı.

Başkenti İzmir, OS­B’ler, göç ve gelişim akslarıyla yüzde 40 artışla izledi. Sanayi dönüşümü ve lojistik yatırım­larıyla öne çıkan Bursa’da artış oranı yüzde 28-34, sanayi ku­şağı ve liman bağlantıları bulu­nan Kocaeli’nde yüzde 27-33, İstanbul’a yakınlığıyla talep gören ve depolama alanlarıyla dikkat çeken Tekirdağ’da yüz­de 24-29 bandında artış yaşan­dı. Turizm bölgesi Antalya’da yüzde 22-30, üniversite ve sa­nayi dengesiyle öne çıkan Es­kişehir’de yüzde 25-30 artış gerçekleşti. Sınırlı arz, altyapı yatırımları ve gelecekte proje geliştirme potansiyeli, arsaları sadece fiyat artışı beklentisiyle değil, stratejik bir pozisyon ara­cı olarak da öne çıkartıyor.

Reel getiri sağladı

Endekse göre 2025 yılı, Tür­kiye’de arsa piyasasının konut­tan belirgin biçimde ayrıştığı bir yıl oldu. Büyükşehir merkezle­rinden ziyade; ulaşım, sanayi ve göç koridorlarında yer alan iller ve bu illerin çeperleri yatırım­cısına daha yüksek oranlı geti­ri sağlarken, arsa fiyatlarındaki artışta altyapı yatırımları, sana­yi ve lojistik genişleme ile planlı arsa arzının sınırlı olması belir­leyici oldu.

Arsada 2025 yılı per­formansını değerlendiren Ruhi Konak, 2025 yılında arsanın, sı­nırlı arz ve altyapı yatırımları­nın etkisiyle yatırımcısı için ko­nutun önüne geçen bir yatırım aracı haline geldiğini belirte­rek, “Özellikle sanayi ve ulaşım projeleriyle temas eden bölge­lerde arsa, reel getiri sağladı” de­di. Bunun arkasında çok net bir neden olduğunu dile getiren Ko­nak, “Büyükşehir merkezlerin­de hem yeni arsa üretimi sınırlı kaldı hem de piyasadaki mevcut stoklar büyük ölçüde eridi. Ko­nut tarafında artan maliyetler ve üretim temposundaki yavaşla­ma ise yatırımcıyı daha ulaşıla­bilir ve uzun vadeli görülen ar­saya yönlendirdi” diye konuştu.

Bu yıl arsa piyasasında ani sıçramalardan çok, doğru yerde olan arsaların öne çıktığı bir dö­nem beklediklerini dile getiren Ruhi Konak, şu değerlendirme­lerde bulundu: “Faizlerde yaşa­nacak olası düşüşle birlikte arsa tarafında talep yeniden canla­nacaktır ancak bu talep her ar­saya değil, özellikle konut pro­jelerine uygun, imarlı ve geliş­tirilebilir arsalara yönelecektir. Konut üretiminin yeniden hız kazanacağı beklentisi, geliştiri­cileri bugünden arsa pozisyonu almaya iterken; ulaşım, sana­yi ve lojistik yatırımlarıyla ve­ri merkezi, enerji ve teknoloji odaklı projelerin konuşulduğu bölgeler daha stratejik hale ge­lecektir. Altyapısı zayıf ve plan­sız alanlarda fiyatların daha ya­tay seyretmesi muhtemel. 2026, arsanın kısa vadeli kazançtan ziyade doğru lokasyonda, sabır­la taşınan bir yatırım aracı ola­rak öne çıktığı bir yıl olacaktır.”

Al bekle’den çıktı, yatırım aracına dönüştü

Sanayi, lojistik ve ulaşım projelerinin çevresindeki arsalar bu dönemde sadece fiyat artışıyla değil, ileride konut ya da ticari projeye dönüşme potansiyeliyle öne çıktı. Bu bölgelerde arsa, “al bekle” anlayışından çıkarak, orta vadede planlanan bir yatırım aracı haline geldi. 2025 boyunca gördüğümüz tablo şunu gösterdi: Arsa yatırımı artık sadece fiyatın yükselmesini beklemek değil; lokasyonu doğru okumak, zamanı doğru yakalamak ve arsanın gelecekte nasıl kullanılabileceğini öngörmek meselesi haline geldi.