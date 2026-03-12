Gıda ihracatı savaşın ortasında kaldı

Mehmet Hanifi GÜLEL

İran'da devam eden savaş, Türkiye'nin Körfez ülke­lerine yönelik gıda ihraca­tında ciddi risk oluşturmaya başladı. Özellikle hububat, be­yaz et, yumurta, su, süt ve süt ürünleri sevkiyatlarının tehdit altında.

Sektör temsilciler, böl­gedeki gerilimin uzaması ha­linde Türkiye'nin gıda ihraca­tında talep daralması yaşana­bileceği uyarısında bulunuyor. Temsilcileri, savaşın yalnızca enerji maliyetlerinde artış de­ğil; navlun, sigorta, sevkiyat sü­releri ve tahsilat dengesi gibi kalemlerde de ciddi sıkıntılar yaşanacağını aktarıyor.

“Çözüm, ticari akışı olduğunca korumak”

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulle­ri Sektör Kurulu Başkanı Ah­met Tiryakioğlu, İran'daki ça­tışma ortamının Türkiye'nin bölgeye yönelik gıda ihracatın­da ciddi bir baskı oluşturabi­leceğini söyledi. Türkiye’nin 2025’te Orta Doğu'ya gerçek­leştirdiği hububat ihracatının yaklaşık 4 milyar dolar sevi­yesinde bulunduğunu aktaran Tiryakioğlu, bunun sektör top­lam ihracatının yüzde 32,6'sı­nı oluşturduğunu açıkladı. Sadece İran'a 300 milyon do­larlık hububat ihracatı yapıldı­ğını ileten Tiryakioğlu, bu ül­kenin en büyük 10 pazar ara­sında yer aldığını bildirdi.

Gerilimin yalnızca ener­ji maliyetlerini değil, navlun, sigorta, sevkiyat süreleri ve tahsilat dengesini de olum­suz etkileyebileceği­ni vurgulayan Tiryakioğlu, “Savaşın uzaması halinde Orta Do­ğu'ya yönelik ihracatta yüz­de 10'luk bir daralma toplam hububat ihracatına yaklaşık 400 milyon dolarlık bir kay­ba yol açabilir. İlk etkinin doğ­rudan siparişlerde yavaşlama, sevkiyat planlarında temkin­li duruş ve ödeme vadelerinin uzaması şeklinde görülebilir. Orta Doğu pazarının ise kısa vadede ikame edilmesi kolay değil” dedi.

“En büyük risk ticaretin pahalı, yavaş ve kırılgan hale gelmesi”

Güneydoğu Anadolu Hubu­bat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı­ları Birli­ği Başkanı Celal Kado­oğlu, bölge­den 2025’te Orta Doğu'ya yapılan hubu­bat ihracatının 1 milyar 640 milyon dolar olduğunu, bunun böl­ge ihracatının yüzde 46’sını oluşturduğunu açıkladı. İran merkezli çatışmaların etki­sine dikkat çeken Kadooğ­lu, “Irak'tan Körfez ülkeleri­ne uzanan ticaret hattındaki her güvenlik gerilimi, sevkiyat planlarından sigorta maliyet­lerine kadar ticareti etkiliyor.

Risk algısının artması navlun maliyetlerinde hızlı yükseliş­lere neden olabiliyor. Hububat gibi düşük birim değerli ürün­lerde navlun maliyetinin çok belirleyici. Bazı deniz taşıma­cılığı firmalarının ‘Emergency Conflict Surcharge’ adıyla ek ücretler yansıttığını ifade edi­liyor. Şu ana kadar geniş çaplı sipariş iptali yaşanmadı. Asıl riskin ticaretin tamamen dur­ması değil, daha pahalı, daha yavaş ve daha kırılgan hale gel­mesi” diye konuştu.

Ulusoy: Un ihracatında maliyet riskleri artırıyor

Körfez pazarlarına 2022’ten bu yana un ihracatında belir­gin bir büyüme yaşandığını bildiren Uluslararası Un Sana­yicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Türki­ye'nin Körfez ülkelerine yöne­lik un ihracatında son yılların en yüksek hacmine ulaşıldığı­nı, ancak bölgedeki jeopolitik gerilimin bu başarıyı teh­dit ettiğini söyledi. Ulu­soy, 2022'de yaklaşık 14 bin ton olan ihraca­tın 2025'te 47,7 bin tona yükseldiğini belirtti.

Bölgedeki liman risklerine de dikkat çeken Ulusoy, artan gü­venlik tehditleri nedeniyle ba­zı firmaların sevkiyat rotaları­nı değiştirdiğini ve bunun ma­liyetleri yükselttiğini aktardı. Ulusoy, “Petrol fiyatlarındaki artış yalnızca navlunu değil, mazot, gübre ve enerji gibi ta­rımsal girdi maliyetlerini de artıracak. Bu durum yeni se­zon ürünlerine artıştan dola­yı gıda fiyatlarına yansıyacağa benziyor" ifadelerini kullandı.

Süt ürünlerinde en çok ihracat yapılan 4 ülke bölgede

Ambalajlı Süt ve Süt Ürün­leri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çal­lı, çatışmalardan etkilenen bu ülkelere yapılan süt ve süt ürünleri ihracatının yaklaşık 3’te 1’ini oluşturduğunu söyle­di. Sektörün 2025’te 523 mil­yon dolarlık ihracat gerçek­leştirdiğini açıklayan Çallı, çatışmaların yaşandığı bölge, Türkiye’nin süt ve süt ürünle­ri ihracatında önemli bir paya sahip ülkelerden oluştuğunu bildirdi. Sektörün en fazla 89 milyon dolarla ihracat yaptığı ülkenin Irak olduğunu belir­ten Çallı, Irak, Suudi Arabis­tan, BAE ve Kuveyt’in sektö­rün en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke arasında bulunduğunu vurguladı.