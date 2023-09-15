ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan 'güdüm kiti' anlaşması

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında "Güdüm Kitleri" alımı maksadıyla sözleşme imzalandı.

Anlaşma, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama gönderdi.

Açıklamada şöyle dendi: "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Güdüm Kitleri alımı maksadıyla 14 Eylül 2023'te, toplam bedeli 40 milyon 801 bin 680 dolar ve 352 milyon 221 bin 840 TL tutarında bir sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir."