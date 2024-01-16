ASPİLSAN’ın yeni ihracat hedefi Amerika pazarı

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, 2023'te yaşanan ekonomik zorluklarla rağmen şirket olarak bu dönemde üretimde çeşitlilik sağlayıp yeni ürün ihracatları gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Deprem felaketinin ardından yeni ürünler geliştirdiklerini söyleyen Özdemir, bu ürünlerle 2024'te piyasada yer alacaklarını ifade etti. Ürettikleri lityum iyon pilleri Ortadoğu ve Avrupa'ya ihracat ettiklerini anlatan Özdemir, Özdemir, pil hücrelerini Amerika pazarına ihraç edebilmek için ise taşımacılık sertifikasyon süreçlerini tamamladıklarını dile getirdi.

Taşınır enerji depolama sistemleri ve telekomünikasyon bataryası gibi bazı sabit çözümlere yönelik ürün ve tasarımları olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Deprem bize şunu gösterdi, insanlar barınma ve beslenme gibi ihtiyaçlarını bir süre erteleyebiliyorlar, ancak deprem anının koordinasyonu aşamasında yetkililer ve yakınları ile iletişimin kesintiye uğramasına tahammül edemiyorlar.

Ürettiğimiz hücre, enerji yoğunluğu yüksek olduğu için taşınabilir enerji sistemleri olarak ihtiyaçlara cevap verme anlamında tercih edilen bir ürün” diye konuştu.

Sivil piyasada da genişleyecek

“Başta ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz” diye konuşan Özdemir, sivil piyasada da genişlemek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Geçen yıl telekomünikasyon bataryasıyla Turkcell ve Türk Telekom ile birlikte çalıştıklarını anlatan Özdemir, “Telekomünikasyonla başladığımız süreci müstakil enerji depolama sistemleriyle çeşitlendireceğiz" dedi.

Kamp ve doğa aktivitelerinde, deprem bölgesindeki çadır ve konteynerlarda da enerji ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini dile getiren Özdemir, bu sistemlerinin alternatif kaynaklarla şarj edilmesine yönelik olarak da 75 kişilik AR-GE ekibinin çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi. Avrupa Birliği'nin pil ve batarya teknolojilerinde kendi kendine yeten bir yapı kurmak istediğine işaret eden Özdemir, “Türkiye'nin bölgesinde bir batarya üreticisi olma misyonu var. Biz bu misyon için çalışıyoruz.

Ülkemizde bu ekosistemin gelişmesi için ASPİLSAN sadece pil üretmiyor. Aynı zamanda hammadde üreticileriyle, makine üreticileriyle, üniversitelerle, araştırmacılarla görüşüyor. Hammaddeden geri dönüşüm ve geri kazanıma kadar ülkemize nasıl hizmet edebiliriz, bu zinciri nasıl sağlarız diye ticari kaygı gözetmeksizin aktif bir oyuncu olarak hizmet ediyor. .

Eğer ülkemiz bölgesinde bir batarya üreticisi olacaksa ki buna inanıyorum, olacağız. Hammaddemizi çıkaracağız, bunu işleyip aktif maddeye çevireceğiz, buradan elektrot ve pil üreteceğiz, pili kapatıp elektronik devreleriyle, yazılımlarıyla birlikte batarya haline getireceğiz” açıklamasında bulundu.