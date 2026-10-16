Avrupa’daki konumumuzu güçlendireceğiz

Sektör, bu satışlarla 7 milyar 161 milyon 917 bin dolar gelir elde etti. En fazla ihracat, 2 milyar 687 mil­yon 127 bin dolarla Avrupa Bir­liği ülkelerine yapıldı. Afrika ül­kelerine ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarak 1 milyar 171 milyon 48 bin do­lara ulaştı. Sektör, ülke bazında en fazla ihracatı 562 milyon 662 bin dolarla İtalya’ya yaptı.

Küresel talepte toparlanma 2027’de

Bu ülkeyi, yüzde 13 artış ve 463 milyon 901 bin dolarla Mı­sır, yüzde 18,2 artış ve 451 mil­yon 683 bin dolarla ABD izledi. Ürün grupları bazında değer­lendirildiğinde, en fazla ihracat 4 milyar 350 milyon 93 bin do­larla kumaş grubunda yapıldı. Bu grubu 1 milyar 868 milyon 853 bin dolarla iplik ve 942 mil­yon 941 bin dolarla elyaf takip etti.

İller bazında ise en fazla ih­racat 2 milyar 752 milyon 389 bin dolarla İstanbul'dan yapıl­dı. Gaziantep 1 milyar 225 mil­yon 838 bin dolarla ikinci, Bur­sa 927 milyon 628 bin dolarla üçüncü oldu. Türkiye İhracat­çılar Meclisi (TİM) Başkanve­kili ve TİM Sektörler Konseyi Tekstil ve Hammaddeleri Sek­tör Temsilcisi Ahmet Öksüz, şunları söyledi: “Önümüzdeki süreçte Avrupa’daki konumu­muzu güçlendirirken ABD baş­ta olmak üzere alternatif pazar­lardaki fırsatları da daha etkin değerlendirmemiz gerekiyor. Yılın kalan bölümünde ve 2027 yılında küresel talepte kademe­li bir toparlanma yaşanması ve stratejik pazarlarımızdaki enf­lasyonist baskının azalması ha­linde ihracatımızın kuvvetli bir ivme kazanabileceğine inanı­yoruz. Burada temel hedefimiz, yalnızca ihracat rakamlarımı­zı artırmak değil, Türkiye’nin dünya tekstil ticaretinden aldı­ğı payı ve ihracatımızdaki kat­ma değeri yükselterek sektörü­müzün küresel rekabet gücünü kalıcı olarak güçlendirmek.”