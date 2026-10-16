Türk yatırımcı Dubai’de ‘fırsat alımına’ bakıyor

Hamide HANGÜL

ABD-İran savaşıyla artan bölgesel riskler, yatırım kararlarında temkinli yaklaşımı öne çıkarıyor. Bu ortamda uluslararası yatırımcıları cezbetmek için Dubai’de, konut yatırımına yönelik finansman koşullarında daha az peşinatla ödeme ve yüksek oranlı mortgage modelleri öne çıkarken, fiyatların da yaklaşık yüzde 20 gerilemesi alım fırsatı oluşturdu. Böylelikle pazarın yatırımcıların radarına yeniden girmesi hem konut stoklarını eritiyor hem de yeni projelerin başlamasına kapı açıyor.

Ekimde 3,76 milyar dolarlık satış

Dubai Land Department (DXB Interact) verilerine göre, Dubai’de yabancılara ağustosta 12.081 işlemde 7,87 milyar dolara, eylülde 11.340 işlemde 8,09 milyar dolar, ekimin ilk haftasında 4.554 işlemde 3,76 milyar dolarlık konut satışı gerçekleşti. Dubai’yi yeniden radarına alan Türk yatırımcılar ise artık daha seçici davranıyor. Dubai’deki gayrimenkul yatırım danışmanlarına göre, özellikle kira getirisi yüksek, hazır teslim ve düşük ödeme planlı projelere ilgi var. Gayrimenkul Yatırım ve Teknolojileri Derneği Başkanı Burak Ustaoğlu, Türklerin Dubai’de konut alımlarında hareketlenme görüldüğünü söyledi.

Türklerin ilgisi yeniden canlanıyor

Son dönemde bölgesel gelişmeler nedeniyle yatırımcıların bir süre bekle-gör politikası izlediğini gözlemlediklerine işaret eden Ustaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak bu dönemin yavaş yavaş geride kaldığını ve özellikle Türk yatırımcıların Dubai’ye ilgisinin yeniden canlandığını görüyoruz. Dubai’de yeni gayrimenkul sezonunun başlamasıyla birlikte ekim ayından itibaren talebin daha da artacağını öngörüyoruz. Özellikle uzun vadeli ödeme planları sunan projeler, kira getirisi ve döviz bazlı yatırım fırsatları Türk yatırımcılar açısından cazibesini koruyor. Piyasada artık daha seçici ve bilinçli bir yatırımcı profili var. Önümüzdeki aylarda bu hareketliliğin satışlara da daha güçlü yansımasını bekliyoruz.”

Finansman koşulları değişti, stoklar eriyor

Dubai’de finansman koşullarının değişmesinin söz konusu talepte etkili olduğuna işaret eden Ustaoğlu, ABD-İran savaşı öncesinde yüzde 20 peşin, yüzde 20 inşaat sürecinde, yüzde 30 da teslimde olan ödemelerin artık yüzde 10 peşinat, yüzde 30 inşaatta, yüzde 60 teslimde ödeme seçeneklerinin sunulduğunu belirterek, “Hatta daha düşük tutup, yüzde 20 peşinatı iki taksitte alıp, yüzde 80’in tamamına mortgage veren projeler de var.” dedi.

Uzun vadeye yayılan finansman modeli ve daha düşük sermaye koşullarının sağlanmasıyla konut stoklarının da eritilmeye çalışıldığına işaret eden Ustaoğlu, “Bu da yatırımcılar açısından yeni bir alım fırsatı oluşturdu. Biz de Türkiye’de yakında tanıtıma başlayacağız. Uzun vadeli ödeme planı ve düşük peşinatla Türk yatırımcısının Dubai’deki yatırımını hızlandırmak istiyoruz.” dedi.

Türkler, yüksek kira getirili hazır projelere yöneliyor

Türk yatırımcının Dubai’ye ilgisinin devam ettiğini söyleyen Parcel Estates CEO’su Özden Çimen, ancak artık daha seçici bir yatırımcı profili görüldüğünü vurguladı. Türk yatırımcıların sadece gayrimenkul değil, sermayesini koruyacak ve düzenli gelir sağlayacak fırsat da aradığına dikkati çeken Çimen, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türk yatırımcı, özellikle kira getirisi yüksek, hazır teslim ve uygun ödeme planlı projelere yöneliyor. Ortalama yatırım bütçesi olarak 200-400 bin dolar bandı öne çıkıyor. Dubai, döviz bazlı gelir ve sermaye çeşitlendirmesi açısından Türk yatırımcı için cazibesini koruyor.”

Dubai’de lüks konut projelerinin devam ettiğini kaydeden Çimen, “2026’nın ilk 7 ayında 228 yeni gayrimenkul projesinin inşaatına başlandı. Toplam değer 18,2 milyar dolar seviyesinde. Bu projelerle Dubai’ye 61 binden fazla yeni konutun kazandırılması bekleniyor.” dedi.

Kasım için yoğun talep almaya başladık

Dubai’de konut projelerini yerinde görmek isteyen ziyaretçi sayılarının geçen yıllara göre artış göstermeye başladığını belirten Ustaoğlu, “Kasım için yoğun bir talep alıyoruz. Otel fiyatları da uygun olduğu için özellikle ara tatilde Dubai’ye gelmek, yeni projeleri görmek isteyenler aramalara başladı. Bu talep, kasım-aralık gibi hızlanır. Fırsat ortamını değerlendirmek istiyorlar. Türkiye’de kasım ayında gelmek isteyenlerde şu anda, geçen yıla göre yüzde 60 artış var diyebiliriz. O nedenle Dubai’de yeni projeler de kasım ayında artacak.” diye konuştu.

Fiyatlarda sert değil, yüzde 10-20 gerileme var

Dubai’deki konut fiyatlarında keskin düşüşler olmadığını, indirimlerin daha düşük düzeyde kaldığını dile getiren Burak Ustoğlu, şunları söyledi: “Öyle yüzde 30-40 gibi düşüşler olmadı, hatta bazı projelerde indirim bile olmadı. Fiyatlarda yaklaşık yüzde 10-20 indirimler oldu.” dedi.

Dubai’deki projelere Kayseri mobilyası

Proje geliştiricileri arasında Dubai firmalarının yanı sıra İngiltere ve Hindistan’dan da inşaat şirketleri bulunduğunu, Türk firmalarının proje geliştirmede yer almadığına işaret eden Ustaoğlu, “Türk şirketleri daha çok altyapıda. Mesela bir şirket metro ihalesini aldı. Mesela mobilyada Kayseri ile çalışan çok firma var. Bu noktada Dubai’de markalaşan çok fazla firma var.” diye konuştu.