Ayakkabıda rota Türkiye’ye döndü, tekstilde hedef arttı

21 Haziran 2018

İREM ÇETİNGÖZ

Kurun seyri ayakkabı ve hazır giyim üreticisine nefes oldu; Rusya ve eski Doğu Bloğu ülkeleri ayakkabıda rotayı Türkiye’ye kırarken hazırgiyimde de dev global alıcılardan siparişleri artırma kararı geldi.

Dolar ve eurodaki değerlenme ile fiyat avantajı yaşayan ayakkabıcı ve hazır giyim üreticilerinin rekabet gücü artmış durumda. Yabancı alıcıların Türkiye siparişlerini artırmaları dün TGSD’nin Kimtex Tekstil sponsonluğunda düzenlenen 5. Satın Alma Stratejileri ve Beklentileri Paneli’ne de damga vurdu. Hermes Otto’dan Newlook’a, Colveta’dan Near East Manufacturing ve Varner’a kadar pek çok hazır giyim alıcısı Türkiye siparişlerini yaklaşık yüzde 20 artıracaklarını açıkladı.

Panelde konuşan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, 17 milyar dolarlık hazır giyim ihracatının bu yıl 18 milyar dolara çıkarılacağını, 5 yıl içinde ise 25 milyar dolar seviyesinin yakalanacağını söyledi. Karasu ve tekstil sektörünün tepe yöneticileri, hazır giyimde gelen talep artışını sürdürülebilir hale getirmek için çevreye duyarlı, kaliteli üretimin önemine işaret etti. Toplantıda, bu alanda gerekli adımlar atılırsa hazır giyim ihracatının önünün çok açık olduğu vurgulandı. Sektörün dev alıcılarının açıkladığı sipariş artışları da bunu doğruluyor. Örneğin Colveta Ülke Müdürü Hayrettin Uysal, Türkiye’den bugün yıllık 40 milyon euroluk alım yaptıklarını ve 5 yıl içinde bu alımı 65 milyon euroya çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Toplam alımları içinde Türkiye’nin bugünkü payının yüzde 30 olduğunu söyleyen Uysal, bu payın yüzde 50’ye çıkarılmasının planlandığını söyledi. Uysal bu süreçte Türkiye’nin üretim hız ve kalitesini artırmasının öneminin de altını çizdi.

Newlook Türkiye’den alımlarını yüzde 20 artırmayı planladığını açıklarken, Türkiye’nin özellikle jean ve denim konusunda ileride olduğunu söyleyen Hermes Otto Avrupa Ağlar Direktörü Heiko Drews ise TL’nin değeri düştüğünde üreticilerin fiyat konusunda daha agresif hale geldiğini söyledi. Hermes Otto Türkiye’den alımını sadece 2018 yılında yüzde 7 büyüme ile 100 milyon üzerine taşımayı hedefliyor. Edindiğimiz bilgilere göre önemli alıcılardan Verner ise Türkiye’ye 55 milyon euro seviyesinde olan hazır giyim siparişini bu yıl yüzde 5 ila 10 arasında artıracak. Near East Manufactoring ise 100 milyon dolarlık siparişini yüzde 10 artırmak için düğmeye bastı.

“Türkiye’yi çok önemsiyoruz”

Panelde konuşan LC Waikiki Tedarik Direktörü Şenol Dallı, 2017’yi 12.5 milyar TL ile kapattıklarını, bu yıl ise önemli bir büyüme göstererek 16 milyar TL ciro hedefl ediklerini söyledi. Alımlarının yüzde 90’ını Türkiye’den yaptıklarını açıklayan Dallı, bu yıl yurtdışında büyümeyi sürdüreceklerini, 1 milyar dolar net ihracat yapacaklarını belirtti. “Türkiye’yi çok önemsiyoruz” diyen H&M Avrupa Bölge Müdürü Serkan Tanka da hızlı bir büyüme performansına işaret etti. Tanka’nın verdiği bilgilere göre hazır giyim devi Türkiye pazarında bu yıl 20 büyüme planlıyor. Defacto Stratejik Tedarik Yönetimi Direktörü ise bu yılki büyüme hedefl erini yüzde 30 olarak açıkladı.

Rusya’da yeni zincirler, alımı Türkiye’den yapıyor

Ayakkabı üreticilerinden de yurtdışından talepte artış olduğu haberleri geliyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Ayakkabı Yan Sanayi Meclis Üyesi Hüseyin Çetin, özellikle Doğu Bloğu ülkelerinde yeni ayakkabı mağaza zincirleri oluştuğunu, bu zincirlerin de alımlarını Türkiye’ye kaydırdıklarını anlattı.

Sektörün 2014’teki ilave gümrük vergisiyle yüzde 30 büyüme yakaladığını belirten Çetin, bu alana ciddi yatırımlar yapıldığını, KOBİ'lerin endüstriyel üretime geçtiğini ve yurt dışındaki büyük firmaların Türkiye’den ciddi alımlara başladığını belirtti. Çetin, “Rusya’da 3-5 mağazası olanlar şimdi 150 mağazaya ulaştı. 10’un üzerinde zincir Türkiye’den alım yapıyor. Türkiye’de yaklaşık 380 milyon çift ayakkabı üretiliyor. Türkiye’nin kapasitesi 500 milyon çift. Ayakkabı sektörü ihracata ağırlık verdiği zaman, yurt içine döviz girince ve KOBİ’ler endüstriyel üretime geçince hem ülke ekonomisine hem de sektöre ciddi katkı sağlayacak” dedi. Kurun bu seviyede olmasının ayakkabı sektörünün dünyada rekabet gücünü artırdığını söyleyen Çetin, “Dört ayda Rusya’ya ihracatımız yüzde 120 arttı. Uçak krizi öncesi 120 milyon dolar ihracat yapıyorduk. Uçak kriziyle bu rakam 60 milyon dolara düştü. Çok yakında 200 milyon dolar ticaret hacminin oluşacağını düşünüyorum” diye konuştu.

ABD pazarı için harekete geçti



TGSD’nin Kimtex Tekstil sponsorluğunda düzenlediği “5. Satın Alma Stratejileri ve Beklentileri” panelinde konuşan TGSD Başkanı Hadi Karasu önce Almanya pazarında girişimler gerçekleştirdiklerini, şimdi de İngiltere, İspanya ve Hollanda’ya giderek alıcılarla görüşmeler yapmayı planladıklarını açıkladı. Karasu, “Önümüzdeki hafta dernek için ABD’ye gideceğiz, ABD’yi çok önemsiyoruz. Yeni dönemde ABD’nin yeni pazar olarak yeniden gündeme gelmesini istiyoruz” dedi.