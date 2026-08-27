Ayçiçeği üreticisinin alım beklentisi 41-42 TL

Ayçiçeğinin dünya ve Türkiye tarımı açısından stratejik ürünlerin başında geldiğine dikkat çeken Tayakısı, dünyada yıllık ayçiçeği üretiminin yaklaşık 23 milyon ton seviyesinde olduğunu, Türkiye'nin ise 2024 yılında yaklaşık 2,2 milyon tonluk üretimle dünya üretiminde ilk 10 ülke arasında yer aldığını ifade etti.

“Üretici mutlaka desteklenmeli”

Ayçiçeğinin Trakya-Marmara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde çiftçiler açısından önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirten Tayakısı, üretimin devamlılığı için üreticinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Üreticinin artan girdi maliyetleri karşısında zorlandığını ifade eden Tayakısı, ayçiçeği üretiminde dekar maliyetinin 31,51 TL seviyesine ulaştığını belirterek, açıklanacak alım fiyatının yalnızca maliyeti karşılamasının yeterli olmayacağını vurguladı.

Tayakısı, “Çiftçinin üretime devam edebilmesi için yalnızca maliyetini karşılayan bir fiyat değil, emeğinin ve sermayesinin karşılığını alabileceği bir gelir elde etmesi gerekiyor. Sürdürülebilir bir ayçiçeği tarımı için üretici kârı da gözetilmeli ve alım fiyatı en az 41-42 TL/kg seviyesinde belirlenmelidir” dedi.