Babalar gününe özel armağan önerileri

Her yıl haziran ayının üçüncü Pazarı, tüm dünyada babalar için özel bir anlam taşır. Babalar Günü, babalara olan sevgi, saygı ve şükranımızı ifade etmek için anlamlı bir fırsattır. Pek çok ülkede babaların onuruna kutlanan özel bir gün olarak dikkat çeken Babalar Günü bu yıl 16 Haziran Pazar günü kutlanacak. Babalar Günü, Amerikan İç Savaşı gazisi bir babanın kızı olan Sonora Smart Dodd’un girişimiyle ortaya çıktı.

Dodd, annelerin yanı sıra babaların da bir günü olması gerektiğini düşünerek, babasının doğum günü olan 5 Haziran’ı Babalar Günü olarak belirlemeye çalıştı. Ancak kutlamalar, haziran ayının üçüncü pazarına ertelendi ve o tarihte kutlanmaya başlandı. İlk kez 19 Haziran 1910’da Washington’un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü, zamanla Amerika Birleşik Devletleri’nde ve dünya genelinde popüler hale geldi. 1924 yılında, o dönemin ABD Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş ve resmi olarak Babalar Günü ilan etmemişti.

Ancak 1966 yılında Başkan Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımladı. Resmi olarak ise 1972 yılında Başkan Richard Nixon’ın imzasıyla Babalar Günü ABD’de resmi tatil ilan edildi. Babalar Günü, babaları için sevgi ve minnet duygularını en içten hislerle göstermek isteyenler için önemli bir fırsat olarak kabul ediliyor. Kutlamalar için hediye seçimi ve etkinlik planları ise Babalar Günü’ne yaklaşırken artarak devam ediyor. Özel günde onlara armağan edebileceğiniz hediye önerilerini sizler için derledik.

Cumhuriyetin 100. yılına özel saygı hediyeleri

Babalar Günü’nde babanızın ofisi ya da çalışma masası için zarif ve değer katan parçalar arıyorsanız, Şişecam’ın, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak hazırladığı ve Paşabahçe Mağazaları’nda tarih ve sanat tutkunlarının beğenisine sunduğu Gururla Koleksiyonu tam size göre. Atatürk’ün 1933 yılında Ankara Hipodromu’nda yapılan Cumhuriyet töreninde 10’uncu Yıl Nutku’nu okuduğu mikrofondan esinlenerek geliştirilen İstiklal Mikrofon, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık aşkını yansıtan özel bir ürün. El imalatı camdan üretilen eserin üzerindeki rölyef desenlerin tümü, el işçiliğiyle yapıldı ve eser 24 ayar altın ile dekorlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna şahit olan Meclis Çanı’ndan ilham alınarak geliştirilen Cumhuriyet Çanı üzerinde Anıtkabir’in tavanlarını süsleyen stilize kilim desenleri kullanıldı. Obje el imalatı camdan üretilirken üzerindeki rölyef desenlerin tamamı ve metal bölümü el işçiliği ile dekorlandı. Atatürk’ün “En hakiki mürşit ilimdir, fendir” sözünden ilham alınarak 100 yıllık Cumhuriyet birikimine bir saygı duruşu olarak hazırlanan Mürşit Kitap, ona her baktığınızda size Cumhuriyet birikimini hatırlatacak. El imalatı camdan üretilen ürünün üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile süslendi.

Müzik tutkusunu canlandıracak

70’li yılların unutulmaz parçalarını hatırlamak isteyen babalar için farklı bir seçenek: Crosley Voyager Bluetooth Pikap. Nostaljik pikap, göz alıcı sadeliğiyle dikkat çekiyor ve 33, 45 ve 78 RPM hız seçenekleriyle istediğiniz plağı çalma özgürlüğü sunuyor. Dahili hoparlörü ve asansör sistemiyle kolay kullanım sağlayan pikap, 3-4 saat kesintisiz müzik keyfi vaat ediyor.

Stil sahibi babalar ve oğulları

Dünyaca ünlü Danimarka markası Jack & Jones, Babalar Günü için stil sahibi babalara hitap eden geniş bir hediye seçkisi sunuyor. Özgün tasarımları ve yeni sezon ürünleriyle renkli bir dünyanın kapılarını aralıyor. Babalar Günü’ne özel hazırlanan hediye koleksiyonu, babalarınkendilerini daima özgün ve cesur hissetmelerini sağlıyor. Şorttan tişörte, aksesuardan spor ayakkabılara kadar geniş bir yelpazede sunulan seçenekler, gün boyu ekstra konfor vadediyor. Bu eşsiz tasarımlar, yıllar sonra dahi hatırlanacak özel anların bir parçası olmaya hazırlanıyor.

Kahve seven babalara özel

Bialetti’nin yeni Mokapot serisi artık elektrikli ocaklarda da keyifli kahve demleme deneyimini yaşamanıza olanak tanıyor. Bialetti’nin indüksiyon tipi ocaklar için özel olarak tasarladığı bu seri, babanızın kahve keyfini her zaman ve her yerde yaşamasını sağlayacak.

Ona, zamansız hediye verin

Babalar Günü yaklaşırken, sevdiklerimize anlamlı ve şık bir hediye arayışı da hız kazanıyor. Havacılık meraklıları ve saat tutkunları için ideal bir hediye arıyorsanız, Breguet’nin Type XX pilot saati güzel bir alternatif oluşturuyor. Breguet, uzun yıllardır havacılık tutkusuyla saatçiliği birleştirerek önemli tasarımlara imza attı. Breguet Type XX, sadece teknik üstünlükleriyle değil, aynı zamanda şıklığıyla da dikkat çekiyor. Havacılığa olan ilgisi veya saat tutkusuyla tanınan babalar için bu saat, onların özel gününde unutulmaz bir sürpriz olacaktır.

Değişen parçalarıyla sürprizler sunan kitaplar

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Babalar Günü’nde 7-12 yaş arası çocuklar ve ebeveynlerine yönelik “Beyoğlu’nun Hareketli Kitabı”atölyesini düzenliyor.İstanbul’a panoramik bakan sanatçıların çalışmalarından bir seçkiyi bir araya getiren Tam Yerinden: İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi sergisini rehberli turla gezen katılımcılar daha sonra mimar, ressam ve tasarımcı Volkan Durak’ın yönettiği atölyede yaratıcılıklarını ortaya koyuyor. Atölye katılımcıları hem müzeden hem de şehirden aldıkları ilhamla, sayfaları farklı yönlerde hareket ettikçe başka görünümler sunan sürprizli kitaplar tasarlıyor.

Aktif babalar için WMF termos

WMF Impulse kişisel termos, ideal tutuş sağlayan ergonomik yapısı, şık ve modern ödüllü tasarımıyla babaların günlük hayatına eşlik edecek. Çift çeperli olağanüstü ThermaPro yalıtımı, içecekleri 8 saate kadar sıcak ve 12 saate kadar soğuk tutarak babalarınızın gün boyu içeceklerinin keyfini sürmesini sağlayacak. Ayrıca sızdırma önleyici kapağı, içeceğin her yönden rahatça içilebilmesi için 360 derece kullanım imkanı sunuyor. Mükemmel hijyen için kolaylıkla temizlenebilen kişisel termos, tamamen sökülebilen sızdırmaz kapağı, kompakt boyutları ve renk seçenekleriyle hareketli bir yaşam için ideal.

Modern ve şık bir stil ifadesi

Parker, yılın en önemli zamanlarından biri olan Babalar Günü için değerli bir hediye arayanlara özel bir ürün sunuyor. İngiliz Kraliyet Arması ile iki kez ödüllendirilen Parker’ın tasarımları ile estetiği ve şıklığı bir arada buluşturan modeli IM Premium Arrow Gri GT Dolma Kalem, babanıza özel hissettirecek bir hediye olarak onların anılarına şahitlik etmeyi bekliyor.

Tasarımın kökleri Parker değerlerine dayanan IM Premium Arrow Gri GT Dolma Kalemin kapağında bulunan yukarıya bakan oku yansıtan hassas gravür, George Parker’ın ileri görüşlü zihniyetini ve onun öncü tavrını simgeliyor. İkonik as tasarım, 18 ayar som altın, iki tonlu rodyum kaplamalı uca sahip IM Premium Arrow Gri GT Dolma Kalem, gövdeüzerindeki gri lake ve 23 ayar altın kaplama kapak ve süslemelerle eşsiz bir zarafet sunuyor. Ayrı ayrı elle birleştirilen 22 parçadan oluşan kalem, gövde üzerindeki gri tonlamasıyla altın ve metalin uyumuyla sunuluyor.

Babalar da elmas sever

Elmaslar, Shamballa Jewels’in marka kurulduğundan beri ayrılmaz bir parçası oldu. Her bir elmas, binlerce yıllık yoğun basınç altında oluşan değerli taşın hikayesini anlatıyor. Shamballa Jewels’de, her elmasın hikayesini kutluyor ve onu tek başına parlamasına veya diğer değerli taşlarla birleştirerek dengeli bir bütünlük oluşturmasına izin veriyor. Greenwich Mağazalarında satışa sunulan Shamballa Jewels, değerli taşlarla birleştirerek dengeli bir bütünlük oluşturuyor. Özel tasarımları, babaların tarzını ve kişiliğini yansıtacak bir hediye seçeneği sunuyor. Her bir parça, değerli taşların ve usta işçiliğin birleşiminden oluşuyor.