Badem yetiştiriciliğiyle eğitime sürdürülebilir gelir
Tarımsal üretim eğitimde sürdürülebilir gelir oluşturacak. Tüvana Okuma İstekli Çocuklar Eğitim Vakfı (TOÇEV) tarafından yürütülen PAYAM ekolojik badem köyü projesinin ilk hasadı Manisa’da gerçekleştirildi.
Hamide HANGÜL
Projenin önemini düzenlenen basın toplantısıyla anlatan TOÇEV Başkanı Ebru Uygun, Türkiye genelinde uluslararası birçok sivil toplum kuruluşuyla çalıştıklarını ve 8,5 milyon çocuğa ulaştıklarını söyledi.
Bir sivil toplum kuruluşu için en zor konunun sürekli kaynak sağlamak olduğuna işaret eden Uygun, bu kapsamda sürdürülebilir gelir oluşturmak için yeni fikirler geliştirdiklerini söyledi. Uygun, bu noktada kaynak sağlamak için zeytin, ceviz gibi seçeneklerin düşünüldüğünü, yönetim kurulu ve genel kurulun onayıyla, badem yetiştiriciliğine karar verildiğini ve desteklerle yaklaşık 53 dönümlük bir yatırımı yaptıklarını açıkladı.
Piyasada satışa sunulacak
İlk fidanların ISS ailesinin de desteğiyle dikildiğini söyleyen Uygun, bunun doğaya, çocuklara, tarıma ve üretime bir destek olduğunu dile getiren Uygun, “Oradan gelecek o ürünün, kaynağın, her çocuğun hayatına ışık tutacak, ciddi bir sosyal etki oluşturacağına inandık. İlk defa eğitim odaklı bir sivil toplum örgütü toprağa yatırım yapıyor ve toprakta ürün geliştiriyor. Bu daha fazla çocuğun hayatına ışık tutacak” diye konuştu.
Ağaçların büyümesi ve ürün vermesiyle birlikte Manisa’da Karahisar organik tarım sertifikasyonu alındığını ve yatırımın somut değerinin netleştiğine işaret eden Uygun, ilk aşamada 1 ton ürünün hasat edildiğini, rekoltenin zamanla artırılması ve iyileştirilmesinin hedeflendiğini, elde edilen ürünlerin bir markayla piyasaya sunularak, vakfa sürdürülebilir gelir sağlamasının planlandığını açıkladı.
Çocukların eğitimine katkıda bulunacak
ISS Türkiye CEO’su Cavit Habib, her şeyin hayalle başladığını ve 38 yıl önceki hayaliyle, kurduğu şirketi bu noktaya getirdiklerini, bugün Türkiye’nin 6’nıcı büyük işvereni olduklarını söyledi. Bu projede de yer almanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan ..., “Biz gerek sürdürülebilirlik, gerekse topluma katkı açısından çok önemli buluyoruz. TOÇEV’le yıllardır el ele gidiyoruz. Bu projede de yer alarak, çocukların eğitimine katkıda bulunmayı önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.