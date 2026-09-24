Badem yetiştiriciliğiyle eğitime sürdürülebilir gelir

Hamide HANGÜL

Projenin öne­mini düzenlenen basın toplan­tısıyla anlatan TOÇEV Başkanı Ebru Uygun, Türkiye genelinde uluslararası birçok sivil toplum kuruluşuyla çalıştıklarını ve 8,5 milyon çocuğa ulaştıklarını söyledi.

Bir sivil toplum kuru­luşu için en zor konunun sürek­li kaynak sağlamak olduğuna işaret eden Uygun, bu kapsam­da sürdürülebilir gelir oluş­turmak için yeni fikirler geliş­tirdiklerini söyledi. Uygun, bu noktada kaynak sağlamak için zeytin, ceviz gibi seçeneklerin düşünüldüğünü, yönetim ku­rulu ve genel kurulun onayıy­la, badem yetiştiriciliğine karar verildiğini ve desteklerle yak­laşık 53 dönümlük bir yatırımı yaptıklarını açıkladı.

Piyasada satışa sunulacak

İlk fidanların ISS ailesinin de desteğiyle dikildiğini söy­leyen Uygun, bunun doğaya, çocuklara, tarıma ve üretime bir destek olduğunu dile geti­ren Uygun, “Oradan gelecek o ürünün, kaynağın, her çocu­ğun hayatına ışık tutacak, cid­di bir sosyal etki oluşturaca­ğına inandık. İlk defa eğitim odaklı bir sivil toplum örgü­tü toprağa yatırım yapıyor ve toprakta ürün geliştiriyor. Bu daha fazla çocuğun hayatı­na ışık tutacak” diye konuştu.

Ağaçların büyümesi ve ürün vermesiyle birlikte Manisa’da Karahisar organik tarım serti­fikasyonu alındığını ve yatırı­mın somut değerinin netleş­tiğine işaret eden Uygun, ilk aşamada 1 ton ürünün hasat edildiğini, rekoltenin zamanla artırılması ve iyileştirilmesi­nin hedeflendiğini, elde edilen ürünlerin bir markayla piya­saya sunularak, vakfa sürdü­rülebilir gelir sağlamasının planlandığını açıkladı.

Çocukların eğitimine katkıda bulunacak

ISS Türkiye CEO’su Cavit Habib, her şeyin hayalle başladığını ve 38 yıl önceki hayaliyle, kurduğu şirketi bu noktaya getirdiklerini, bugün Türkiye’nin 6’nıcı büyük işvereni olduklarını söyledi. Bu projede de yer almanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan ..., “Biz gerek sürdürülebilirlik, gerekse topluma katkı açısından çok önemli buluyoruz. TOÇEV’le yıllardır el ele gidiyoruz. Bu projede de yer alarak, çocukların eğitimine katkıda bulunmayı önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.