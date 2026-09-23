Erkan: Ağır finansman maliyetleri sektörün hızını frenliyor

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı De­niz Erkan, otomotiv sektöründeki dönüşümü, Ege Bölgesi’nin sek­tördeki konumunu ve EGOD’un yeni dönem çalışmalarını DÜN­YA’ya değerlendirdi. 2026 yılının ilk sekiz ayında otomotiv paza­rında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12’ye yakın daralma ya­şandığını belirten Er­kan, krediye erişimde yaşanan sıkıntılar ve yüksek faiz oranları­nın tüketiciyi ikinci el araçlara yönelttiğini söyledi.

Aynı bütçeyle ikinci elde daha yüksek segment ve donanıma sa­hip araçlara ulaşılabilmesinin bu eğilimi desteklediğini kaydeden Erkan, pazardaki daralmanın sa­tış sonrası hizmetlere de yansıdı­ğını ifade etti. Piyasanın yılın ka­lanında da benzer bir seyir izleye­bileceğini belirten Erkan, “Dalgalı bir piyasa koşulu söz konusu ve ne yazık ki öngörülebilir bir piyasa­dan bahsedemiyoruz” dedi.

Elektrikli ve hibritlerin payı yüzde 51,9’a ulaştı

Otomotiv sektörünün önündeki en önemli dönüşüm alanlarından birinin elektrikli ve hibrit araçlar olduğunu vurgulayan Erkan, yı­lın ilk sekiz ayında otomobil sa­tışlarında benzinli araçların payı­nın yüzde 40,8, hibritlerin yüzde 33,1, elektrikli araçların ise yüz­de 18,8 seviyesinde gerçekleştiği­ni belirtti. Sektörün bu değişime henüz tamamen hazır olmadığını söyleyen Erkan, özellikle servis­lerin teknik altyapılarını elektrik­li ve hibrit araçlara göre yeniden düzenlemesi ve personelin yeni araç teknolojileri konusunda eği­tim alması gerektiğini ifade etti.

Elektrikli araçlarla birlikte ye­dek parça sektörünün de dönüşe­ceğine dikkat çeken Erkan, içten yanmalı motorlarda kullanılan bazı bakım ürünlerine ihtiyacın azalacağını ancak yeni ürün gruplarının öne çıkacağını söyledi. Er­kan, “Malzemeler orta­dan kalkmıyor, dönü­şüyor. Batarya sistem­leri, lastik, jant ve alt takım malzemeleri da­ha fazla önem kazana­cak. Yedek parça sektö­ründe faaliyet göstermeye devam edeceğiz ancak sattığımız ürünler farklılaşacak” dedi.

“Finansman maliyetleri firmaların belini büküyor”

Sektörde faaliyet gösteren işlet­melerin de finansmana erişimde güçlük yaşadığını belirten Erkan, yüksek finansman maliyetlerinin yatırımları etkilediğini söyledi. Belirsizlik nedeniyle firmaların yeni makine ve teknoloji yatırım­larında daha temkinli davrandığı­nı kaydeden Erkan, “Kimse önü­nü göremediği için çok dalgalı bir dönem yaşanıyor. Firmalar yatı­rımı yapıp yapmama konusunda kararsız kalıyor ve frene basıyor” ifadelerini kullandı.

Erkan, sektörün diğer önem­li sorununun ise nitelikli iş gücü açığı olduğunu belirterek yedek parça, depo, servis ve satış alan­larında ara elemana ihtiyaç du­yulduğunu söyledi. Bu kapsamda EGOD’un meslek liseleri ve Mes­leki Eğitim Merkezleriyle çalış­malar yürüttüğünü aktaran Er­kan, Ege Üniversitesi Otomotiv Bölümü ile de protokol hazırlığın­da olduklarını açıkladı. Protokol­le öğrencilere EGOD üyelerinin servis ve işletmelerinde staj im­kânı sağlanması ve sonrasında is­tihdama kazandırılmaları hedef­leniyor. Erkan ayrıca TOBFED ile İzmir’de boyasız göçük onarımı eğitimi düzenlemek üzere çalış­ma yürüttüklerini söyledi.

Ege Bölgesi otomotivdeki gücünü artıracak

Ege Bölgesi’nin otomotiv ve yan sanayide güçlü bir üretim ve tedarik altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Erkan, Tırsan Kardan, Norm Cıvata, İnci Holding ve Cevher Jant gibi önemli firmaların bölgede faaliyet göstermesinin Ege’ye avantaj sağladığını ifade etti.

Yan sanayi üreticileri, dağıtıcılar, yedek parçacılar ve servis ağıyla bölgede güçlü bir ekosistem oluştuğunu kaydeden Erkan, “Bu önemli firmalarla aynı bölgede bulunmak Ege Bölgesi’ni diğer bölgelerin iki, hatta üç adım önüne taşıyor” dedi. Önümüzdeki 3-5 yılda Ege’nin otomotiv sektöründeki ağırlığının artmasını beklediklerini belirten Erkan, “Birlikte olursak güçlüyüz, birlikte hareket edersek güçlüyüz. Ortak adımlar atabilirsek Ege otomotiv sektörünü çok daha ileri bir noktaya taşıyabiliriz” diye konuştu.

Yeni dönemde kadın istihdamı gündemde

EGOD’daki yeni başkanlık döneminde eğitimin öncelikli çalışma alanlarından biri olacağını belirten Erkan, kadın istihdamının artırılmasına yönelik projeler üzerinde de çalıştıklarını söyledi. Erkan, “Bu dönemde kadınları biraz daha ön plana çıkaracağız. Planlarımız bu yönde” dedi.