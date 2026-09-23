Erkan: Ağır finansman maliyetleri sektörün hızını frenliyor
EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Erkan, yüksek finansman maliyetleri ve belirsizliğin otomotiv sektöründe yatırım kararlarını zorlaştırdığını belirtirken, elektrikli ve hibrit araçların artan payının satış sonrası hizmetlerde dönüşüm ihtiyacını hızlandırdığını söyledi.
Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Erkan, otomotiv sektöründeki dönüşümü, Ege Bölgesi’nin sektördeki konumunu ve EGOD’un yeni dönem çalışmalarını DÜNYA’ya değerlendirdi. 2026 yılının ilk sekiz ayında otomotiv pazarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12’ye yakın daralma yaşandığını belirten Erkan, krediye erişimde yaşanan sıkıntılar ve yüksek faiz oranlarının tüketiciyi ikinci el araçlara yönelttiğini söyledi.
Aynı bütçeyle ikinci elde daha yüksek segment ve donanıma sahip araçlara ulaşılabilmesinin bu eğilimi desteklediğini kaydeden Erkan, pazardaki daralmanın satış sonrası hizmetlere de yansıdığını ifade etti. Piyasanın yılın kalanında da benzer bir seyir izleyebileceğini belirten Erkan, “Dalgalı bir piyasa koşulu söz konusu ve ne yazık ki öngörülebilir bir piyasadan bahsedemiyoruz” dedi.
Elektrikli ve hibritlerin payı yüzde 51,9’a ulaştı
Otomotiv sektörünün önündeki en önemli dönüşüm alanlarından birinin elektrikli ve hibrit araçlar olduğunu vurgulayan Erkan, yılın ilk sekiz ayında otomobil satışlarında benzinli araçların payının yüzde 40,8, hibritlerin yüzde 33,1, elektrikli araçların ise yüzde 18,8 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Sektörün bu değişime henüz tamamen hazır olmadığını söyleyen Erkan, özellikle servislerin teknik altyapılarını elektrikli ve hibrit araçlara göre yeniden düzenlemesi ve personelin yeni araç teknolojileri konusunda eğitim alması gerektiğini ifade etti.
Elektrikli araçlarla birlikte yedek parça sektörünün de dönüşeceğine dikkat çeken Erkan, içten yanmalı motorlarda kullanılan bazı bakım ürünlerine ihtiyacın azalacağını ancak yeni ürün gruplarının öne çıkacağını söyledi. Erkan, “Malzemeler ortadan kalkmıyor, dönüşüyor. Batarya sistemleri, lastik, jant ve alt takım malzemeleri daha fazla önem kazanacak. Yedek parça sektöründe faaliyet göstermeye devam edeceğiz ancak sattığımız ürünler farklılaşacak” dedi.
“Finansman maliyetleri firmaların belini büküyor”
Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin de finansmana erişimde güçlük yaşadığını belirten Erkan, yüksek finansman maliyetlerinin yatırımları etkilediğini söyledi. Belirsizlik nedeniyle firmaların yeni makine ve teknoloji yatırımlarında daha temkinli davrandığını kaydeden Erkan, “Kimse önünü göremediği için çok dalgalı bir dönem yaşanıyor. Firmalar yatırımı yapıp yapmama konusunda kararsız kalıyor ve frene basıyor” ifadelerini kullandı.
Erkan, sektörün diğer önemli sorununun ise nitelikli iş gücü açığı olduğunu belirterek yedek parça, depo, servis ve satış alanlarında ara elemana ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bu kapsamda EGOD’un meslek liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleriyle çalışmalar yürüttüğünü aktaran Erkan, Ege Üniversitesi Otomotiv Bölümü ile de protokol hazırlığında olduklarını açıkladı. Protokolle öğrencilere EGOD üyelerinin servis ve işletmelerinde staj imkânı sağlanması ve sonrasında istihdama kazandırılmaları hedefleniyor. Erkan ayrıca TOBFED ile İzmir’de boyasız göçük onarımı eğitimi düzenlemek üzere çalışma yürüttüklerini söyledi.
Ege Bölgesi otomotivdeki gücünü artıracak
Ege Bölgesi’nin otomotiv ve yan sanayide güçlü bir üretim ve tedarik altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Erkan, Tırsan Kardan, Norm Cıvata, İnci Holding ve Cevher Jant gibi önemli firmaların bölgede faaliyet göstermesinin Ege’ye avantaj sağladığını ifade etti.
Yan sanayi üreticileri, dağıtıcılar, yedek parçacılar ve servis ağıyla bölgede güçlü bir ekosistem oluştuğunu kaydeden Erkan, “Bu önemli firmalarla aynı bölgede bulunmak Ege Bölgesi’ni diğer bölgelerin iki, hatta üç adım önüne taşıyor” dedi. Önümüzdeki 3-5 yılda Ege’nin otomotiv sektöründeki ağırlığının artmasını beklediklerini belirten Erkan, “Birlikte olursak güçlüyüz, birlikte hareket edersek güçlüyüz. Ortak adımlar atabilirsek Ege otomotiv sektörünü çok daha ileri bir noktaya taşıyabiliriz” diye konuştu.
Yeni dönemde kadın istihdamı gündemde
EGOD’daki yeni başkanlık döneminde eğitimin öncelikli çalışma alanlarından biri olacağını belirten Erkan, kadın istihdamının artırılmasına yönelik projeler üzerinde de çalıştıklarını söyledi. Erkan, “Bu dönemde kadınları biraz daha ön plana çıkaracağız. Planlarımız bu yönde” dedi.