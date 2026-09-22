Paslanmaz çelikte entegre üretim çağrısı

Moderatörlüğünü PASİD Genel Sekreteri Hanife Videberg’in üstlendiği panelde Türkiye’de entegre paslanmaz çelik üretiminin gerekliliği ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Türkiye’nin paslanmaz çelikte tamamen ithalata bağımlı bir yapıya sahip olduğu vurgulanan panelde, Türkiye’nin dünyanın onuncu büyük paslanmaz çelik tüketicisi konumunda olduğu, Türkiye’nin genel çelik tüketimi içerisinde paslanmaz çeliğin ekonomik değerinin yaklaşık 2 milyar dolara ulaştığına vurgu yapıldı. Türkiye’nin paslanmaz çelikte ihtiyacının yeni bir ara mal hattı olmadığına dikkat çekilen panelde, asıl gereksinimin sıvı paslanmaz çelik merkezli entegre bir üretim ekosistemi olduğunun altı çizildi.

Türkiye’nin sahip olduğu ham madde avantajının daha yüksek katma değer yaratacak şekilde değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken, “Kendi ham maddemizi düşük katma değerle dışarı gönderip, işlenmiş ürünü daha yüksek bedelle geri almak yerine, bu değeri ülkemizde yaratmalıyız” denildi. Panelde, Türkiye’nin yeni yatırım modelini oluştururken Avrupa pazarındaki dönüşümü de dikkate alması gerektiği vurgulandı. Türkiye’nin yıllık 800 bin tonun üzerinde paslanmaz çelik tüketimi bulunuyor.