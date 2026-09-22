Markaların büyüme iştahı devam ediyor
BMD üyesi markaların yüzde 76’sının ağustos itibarıyla yıllık ciro artışı yüzde 30’un altında kaldı. Ancak üyelerin yüzde 47’si önümüzdeki 6 ayda yeni mağaza açmayı ve istihdamını artırmayı, yüzde 32’si mevcut mağaza sayısını ve kadroyu korumayı planlıyor.
Perakende sektörü enflasyonun altında ciro artışına rağmen önümüzdeki dönem büyümeyi planlıyor. Çatısı altındaki 516 marka ile gıda dışı perakende sektörünün en önemli temsilcisi olan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), üyeleri arasında gerçekleştirdiği ağustos ayı anketinin sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, gıda dışı perakendede tüketiciyi ancak indirimli satışlarla harekete geçirebilen markaların yüzde 76’sının ağustostan ağustosa yıllık ciro artışı enflasyonun altında kalmasına rağmen sektörde, büyüme iştahı devam ediyor. BMD üyesi markaların yüzde 47’si, 2027’ye yeni mağaza açarak ve istihdamını arttırarak girmeyi planlıyor.
Kârlılıklar geriliyor
Anketi değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, temmuz ayı ile kıyaslandığında ağustosta markaların yüzde 58’nin adet satışını arttırdığını bildirdi. Ağustos 2025’e göre ise BMD üyelerinin yüzde 57’sinin adet satışının azaldığına dikkat çeken Öncel, “Markalarımız için kira, enerji ve hammadde başta olmak üzere işletme maliyetleri artarken kârlılık düşmeye devam ediyor. Hazır giyim ve ayakkabı gibi gıda dışı perakendede neredeyse indirimsiz satış yapılamıyor” dedi.
Cirolara ‘indirim’ dopingi
BMD üyesi markaların yüzde 56’sının cironun en az yüzde 41’ini indirimli satışlardan elde ettiğini, birçok marka için ciro artışının enflasyonun altında kaldığını belirten Öncel, “Üyelerimizin yüzde 76’sı, yani her dört markadan üçü, ağustostan ağustosa yıllık yüzde 30’un altında ciro artışı sağlayabildi. Ciro artışı enflasyonun altında kalmasına rağmen, üyelerimizin büyüme iştahı devam ediyor. Ağustos anketinde markalarımızın altı aylık dönemde mağaza yatırımı ve istihdamla ilgili planlarını da ölçümledik. Üyelerimizin yüzde 47’si yeni mağaza açmayı ve istihdamını artırmayı, yüzde 32’si mevcut mağaza sayısını ve kadroyu korumayı, yüzde 21’i ise verimsiz mağazaları kapatarak istihdamını azaltmayı, yani 2027’ye girerken küçülmeyi planlıyor” diye konuştu.
Maliyeti düşürecek önlemler alınmalı
Mevcut koşullarda markaların yaklaşık yarısının mağaza yatırımı yapmayı planlamasının ekonomiye güven ve yatırım iştahının devam etmesi anlamında olumlu olduğunu ifade eden Öncel sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ancak her üç üyemizden birinin sadece pozisyonunu korumaya çalıştığını ve her beş üyemizden birinin küçülme hesapları yaptığını görmezden gelemeyiz. Biz bu durumu sektörde artan maliyetlere ve kârsızlığa karşı savunmacı bir döneme doğru gidişin sinyalleri olarak değerlendiriyoruz. BMD üyelerinin mağaza yatırımıyla ilgili planlarını ilk kez bir anketle ölçümlediğimiz için önceki dönemle kıyaslama yapamıyoruz. Ancak sektörde maliyetleri düşürecek önlemlerin geciktirilmesi halinde mağaza sayısını ve istihdamını azaltacak markaların oranının giderek artmasından endişe ediyoruz.”