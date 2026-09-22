Markaların büyüme iştahı devam ediyor

Perakende sektörü enf­lasyonun altında ciro artışına rağmen önü­müzdeki dönem büyümeyi planlıyor. Çatısı altındaki 516 marka ile gıda dışı perakende sektörünün en önemli temsil­cisi olan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), üyeleri ara­sında gerçekleştirdiği ağus­tos ayı anketinin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, gıda dışı perakendede tüketiciyi ancak indirimli satışlarla harekete geçirebilen markaların yüzde 76’sının ağustostan ağustosa yıllık ciro artışı enflasyonun altında kalmasına rağmen sektörde, büyüme iştahı de­vam ediyor. BMD üyesi mar­kaların yüzde 47’si, 2027’ye yeni mağaza açarak ve istih­damını arttırarak girmeyi planlıyor.

Kârlılıklar geriliyor

Anketi değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, tem­muz ayı ile kıyaslandığında ağustosta markaların yüzde 58’nin adet satışını arttırdı­ğını bildirdi. Ağustos 2025’e göre ise BMD üyelerinin yüz­de 57’sinin adet satışının azaldığına dikkat çeken Ön­cel, “Markalarımız için kira, enerji ve hammadde başta ol­mak üzere işletme maliyetle­ri artarken kârlılık düşmeye devam ediyor. Hazır giyim ve ayakkabı gibi gıda dışı pera­kendede neredeyse indirim­siz satış yapılamıyor” dedi.

Cirolara ‘indirim’ dopingi

BMD üyesi markaların yüz­de 56’sının cironun en az yüz­de 41’ini indirimli satışlardan elde ettiğini, birçok marka için ciro artışının enflasyo­nun altında kaldığını belirten Öncel, “Üyelerimizin yüz­de 76’sı, yani her dört marka­dan üçü, ağustostan ağustosa yıllık yüzde 30’un altında ci­ro artışı sağlayabildi. Ciro ar­tışı enflasyonun altında kal­masına rağmen, üyelerimizin büyüme iştahı devam ediyor. Ağustos anketinde marka­larımızın altı aylık dönemde mağaza yatırımı ve istihdam­la ilgili planlarını da ölçümle­dik. Üyelerimizin yüzde 47’si yeni mağaza açmayı ve istih­damını artırmayı, yüzde 32’si mevcut mağaza sayısını ve kadroyu korumayı, yüzde 21’i ise verimsiz mağazaları kapa­tarak istihdamını azaltmayı, yani 2027’ye girerken küçül­meyi planlıyor” diye konuştu.

Maliyeti düşürecek önlemler alınmalı

Mevcut koşullarda marka­ların yaklaşık yarısının ma­ğaza yatırımı yapmayı plan­lamasının ekonomiye güven ve yatırım iştahının devam etmesi anlamında olumlu ol­duğunu ifade eden Öncel söz­lerini şöyle sürdürdü:

“Ancak her üç üyemizden birinin sadece pozisyonu­nu korumaya çalıştığını ve her beş üyemizden birinin küçülme hesapları yaptığını görmezden gelemeyiz. Biz bu durumu sektörde artan ma­liyetlere ve kârsızlığa karşı savunmacı bir döneme doğ­ru gidişin sinyalleri olarak de­ğerlendiriyoruz. BMD üyele­rinin mağaza yatırımıyla ilgili planlarını ilk kez bir anketle ölçümlediğimiz için önceki dönemle kıyaslama yapamı­yoruz. Ancak sektörde mali­yetleri düşürecek önlemlerin geciktirilmesi halinde ma­ğaza sayısını ve istihdamını azaltacak markaların oranı­nın giderek artmasından en­dişe ediyoruz.”