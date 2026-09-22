Gaziantepli halıcılar Latin Amerika pazarını büyütüyor

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Panama’daki B2B görüşmelerinde bölgedeki ithalatçılarla yeni ticaret bağlantıları kuruldu.

Panama bölgesel ticaret üssü konumunda

Türkiye Panama Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Halise Büşra Ünsal Hür, Panama’nın yalnızca kendi pazarı açısından değil, Latin Amerika’ya erişim açısından da stratejik konumda bulunduğunu belirtti. Hür, Panama’nın lojistik altyapısı, depolama olanakları ve dağıtım ağlarının Türk ihracatçıları açısından bölge ülkelerine erişimde avantaj sağlayabileceğini ifade etti.

Latin Amerika’da yüz milyonlarca dolarlık pazar

Heyete başkanlık eden GAHİB Başkan Vekili Bekir Şahan, Kolombiya ve Panama’daki iş görüşmelerinin verimli geçtiğini söyledi. Şahan, iki ülkenin yıllık halı ithalatının yaklaşık 50 milyon dolar seviyesinde olduğunu, Latin Amerika genelinde ise yıllık halı ithalatının yüz milyonlarca dolara ulaştığını belirtti.

Türk halı sektörünün bölgedeki mevcut payının düşük olduğunu kaydeden Şahan, gerçekleştirilen ticaret heyeti ve yeni pazar ziyaretleriyle Latin Amerika’daki ihracat payının artırılmasının amaçlandığını ifade etti. Kolombiya ve Panama’da gerçekleştirilen temaslarla Türk halı ihracatçılarının Latin Amerika pazarındaki ticaret bağlantılarını genişletmeye yönelik yeni adımlar atıldı. GAHİB’in bölgedeki temaslarını yeni ziyaret ve ticari görüşmelerle sürdürmesi planlanıyor.