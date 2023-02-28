Başarıları ülke sınırlarını aşan ve küresel ölçekte faaliyet gösteren Türk şirketleri

İç piyasada başarılı olduktan sonra gücünü yurt dışında da göstermek isteyen Türk şirketleri gerek doğrudan yatırım gerekse satın alma yoluyla globalde de faaliyet gösteriyor. İşte, market ürünleri teslimatından çikolata ve inşaat sektörüne kadar global ölçekte başarılı olan Türk şirketleri...

Getir

Küresel çapta başarılı olan ve oldukça önemli cirolar elde eden Türk firmalarından akla ilk gelenlerden birisi, hiç şüphesiz, Getir. Yaptığı başarılı hamlelerle market ürünleri teslimatı sektöründe Avrupa'nın ilk decacorn şirketi olan Getir, bugün pek çok ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye haricinde 8 ülkede daha faaliyet gösteren Getir, son bir yılda 2 milyar dolardan fazla yatırım alarak büyümeye devam ediyor.

Ülker

Türkiye'de başta bisküvi ve çikolata olmak üzere gıda sektöründe büyük bir payı elinde tutan Ülker, dünyaca ünlü Godiva çikolata firmasını satın alarak başarılarını globalde de sürdürüyor. Godiva'yı 850 milyon dolara satın alan Ülker'in 2022 yılının ilk 9 ayında yurt içi ve yurt dışı satış cirosu tam olarak 17 milyar TL. Bu rakamın %38'lik kısmını ise yurt dışı satışları oluşturuyor.

TAV Havalimanları

8 ülkede toplam 15 havalimanı işleten TAV, uluslararası alanda faaliyet gösteren bir Türk firması. 2022 yıl sonu itibarıyla 1.051 milyar euro ciro elde etti. 2022'de toplamda 78 milyon yolcu taşıyan şirket, kârını ve yolcu sayısını önemli ölçüde artırdı.

Türk Hava Yolları (THY)

Gerek uluslararası taşımacılıkta gerekse sponsorluk anlaşmalarıyla Türkiye'nin globale açılan şirketlerinden biri de Türk Hava Yolları. 65 bin çalışanıyla birlikte 10 farklı sektörle koordineli bir şekilde çalışan THY, 2022 yılında 6,6 milyar dolar gelir sağladı. 2021 yılına göre gelirlerini artıran şirket, 2003 yılından beri yıllık ortalama %12-13 büyüyerek kâr etmeye devam ediyor.

Anadolu Grubu

Anadolu Grubu; bünyesinde barındırdığı 6 grup şirketi, 86 üretim tesisi, 80 binden fazla çalışanıyla Türkiye dâhil 19 ülkede faaliyet gösteriyor. Başta bira ve meşrubat olmak üzere otomotiv, tarım, kırtasiye, enerji, perakende ve hızlı servis restoranı hizmeti sunan Anadolu Grubu, dünyanın önde gelen markalarıyla iş birliği içerisinde çalışıyor.