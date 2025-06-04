Bayramda otel doluluk oranı %90’ı geçecek

Hamide HANGÜL

Yaklaşan Kurban Bayramıyla birlikte tatilciler yönünü turizm destinasyonlarına çevirdi. Deniz turizminde Antalya, Marmaris, Bodrum yoğun talep alırken, sağlık turizmini tercih eden tatilciler ise rotasını termal tesislerine çevirdi. Son haftalarda rezervasyonların arttığına işaret eden turizmciler, “Sahil bölgelerinde otellerde dolulukların yüzde 80- 90’ı geçeceği görülüyor.

Termalde ise dolulukta yüzde 100’e ulaşmasını bekliyoruz. Özellikle termalde spa, termal havuz ve sağlık odalarını daha çok deneyimlemek isteyen turistler konaklama sürelerini uzatmaya başladı” değerlendirmesinde bulundu.

Bazı butik otellerde fiyatlar 3.500 TL’de başlıyor

Akbaldan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akbal, bayram dönemi yaklaşırken, turizm sektörü özellikle kıyı bölgelerde yoğun bir hareketlilik yaşandığını söyledi. Akbal, “Bütün otellerde yüzde 80-90’lara varan dolulukla geçeceği görülüyor, özellikle son haftalarda doluluk oranları arttı.

Turizm, döviz getirici bir hizmet. Marmaris, Bodrum bölgesinde oda-kahvaltı, denize sıfır 3 bin 500 TL ile 7 bin TL aralığında. Yine denize sıfır yarım pansiyon günlük, 8 bin ile 20 bin TL arasında yerler mevcut. Her şey dahilde ise odasına göre, 5 bin TL ile 15 bin TL’ye kadar fiyatlamalar bulunuyor. Yine bayram dönemlerinde, özellikle Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları, yoğun ilgi gösteriyor.”

Akbal, bakıldığında, 2024 yılında yurt dışında yaşayan Türklerin, Türkiye’ye yaptığı ziyaret sayısının yaklaşık 12 milyon olarak gerçekleştiğine işaret ederek, “Bu rakam, Türkiye’nin toplam turist sayısında önemli bir paya sahip olduğunu gösteriyor. Gurbetçi turistlerin kişi başı ortalama harcaması da yaklaşık 1.072 dolar. Bu tutar, yabancı turistlerin ortalama harcamasının üzerinde bir rakam. Ortalama 18,4 gün kalış süresiyle, diğer yabancı turistlere oranla daha uzun konaklıyorlar” diye konuştu.

Gurbetçilerin yüzde 37 ile tercihi İstanbul

Avrupa’da yaşayan Türklerin, tatil tercihini ise Akbal, şöyle anlattı: “Yüzde 37’si İstanbul’u tercih ederken, yüzde 23’ü Antalya, yüzde 17’si Kuşadası, Çeşme ve Alaçatı gibi bölgeleri, yüzde 11’i ise Bodrum’u tercih ediyor. Gurbetçi turistler, Türkiye’nin turizm gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Özellikle bayram dönemlerinde yapılan harcamalar, perakende ve hizmet sektörlerinde canlanma sağlıyor. Türkiye’de kaldıkları süre boyunca alışveriş, yeme-içme ve diğer hizmet sektörlerinde önemli harcamalar yapıyor. Bu durum, özellikle bayram dönemlerinde ekonomik hareketliliği artırıyor.”

“Talep arttı yüzde 100 doluluk bekliyoruz”

BN Hotel İcra Kurulu Başkanı Yusuf Narlı ise Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla, otel olarak termal turizmde belirgin bir artış yaşadıklarını söyledi. Geçen yıl bayram haftasındaki rezervasyonlarda yüzde 100 doluluğa ulaştıklarına işaret eden Narlı, “Bu bayram döneminde de aynı doluluk oranlarını yakalamayı öngörüyoruz.

Öncelikle, otelin konumlandığı destinasyonla, ulaşımın son derece kolay olması, misafirlerimizin karar verme sürecini hızlandırdı. Aynı zamanda bayram tatili özellikle çocuklu ailelerin hem dinlenme hem de birlikte kaliteli vakit geçirme motivasyonunu artırdı. Termal olanaklarımızın sunduğu wellness deneyimi, misafirlerin yalnızca tatil değil, aynı zamanda sağlık odaklı bir konaklama tercih etmelerini sağladı.

Bayram döneminde yoğun talep gören destinasyonlardan biri olduk” diye konuştu. Termal tesisi olarak rezervasyonların yüzde 90’ının yurt içi, yüzde 10’unun ise yurt dışından geldiğini söyleyen Yusuf Narlı, “Yurt dışı rezervasyon oranı bu dönemde sınırlı kalsa da yaz sezonu genelinde yurt dışı talep oranı yüzde 40 seviyelerine ulaşıyor. Bu artışta, Çukurova Havalimanı’ndan başlayan uluslararası direkt uçuşların etkisi oldukça belirleyici oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Termal turistin kalış sürelerini uzattı

Yurt dışı tatilcilerin ağırlıklı, Almanya, Fransa ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarından oluştuğuna vurgu yapan Narlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde de ilgi görüyoruz. Özellikle gurbetçi misafirlerimiz, uzun süreli tatillerini termal sağlık hizmetleriyle birleştirmeyi tercih ediyor. Bu yıl gözlemlediğimiz bir diğer önemli eğilim de konaklama sürelerindeki artış. Termal turizme artan ilgiyle, birkaç günlük tatil değil, daha uzun süreli ve kapsamlı wellnessı tercih etmeye başladı. Spa, termal havuzlar ve sağlık odaklı hizmetlere olan ilgi, kalış sürelerinin uzamasında belirleyici oldu.”