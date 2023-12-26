Berdan ürünleri, savunma sanayiinde

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça ve Makine Kimya Endüstrisi (MKE), ASPİLSAN, STM, ASELSAN, TUSAŞ VE ROKETSAN’dan gelen firma temsilcileriyle düzenlenen ziyarette, Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, Genel Müdür Zeynep Şemsi Aysalar ve Marka Pazarlama Müdürü Dilay Şemsi Aksoy da yer aldı.

Ziyarette, Berdan Cıvata’nın 6 üretim tesisinden 3 tanesi gezilerek üretim hakkında bilgiler verildi. Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, “Bizler yerli üretime katkı sağlayabilecek ve savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu parçaları üretebilecek kapasiteye sahibiz ve iş birliğine açığız” dedi.

Ürünleri Türkiye'de 3 bin projede kullanıldı

Şemsi, Türkiye’de diğer sektörlerin yanında savunma sanayi, petrol, enerji sektörüne yapacakları üretimlerle ekonomiye katkıda bulunmak istediklerini belirtti. Enerji, altyapı, petrol, doğalgaz ve çelik konstrüksiyon sektörleri olmak üzere birçok sektöre kritik bağlantı elemanları üreten şirket, rüzgâr enerji santrallerinde Türkiye genelinde 3 bine yakın projede yer alıyor.

Şirket ayrıca, düyanın en büyük 10 rüzgar gülü üreticisinin yedisinin küresel pazarlarda onaylı tedarikçisi olarak faaliyet gösteriyor. Almanya’nın Nordex’i, Enercon’u, İspanya’nın Gamesa’sı ve Alstom’u, Danimarka’nın Sıemens’ı, Vestas’ı, ABD’nin GE firması ve Çin’in Goldwind’i gibi, yaklaşık 1.500 MW’lık kapasite ile Avrupa’nın en büyüğü olan Konya-Karapınar Güneş Enerji Santrali Projesi’nin tüm bağlantı elemanları da Berdan Cıvata tarafından gerçekleştirildi